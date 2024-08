Caso Goldring: corredora acusó a la Bolsa de Valores de esconder “podredumbres” de competidores

La corredora de bolsa Sara Goldring monitoreaba en la mesa de United Brokers (UB), en Aguada Park, seis pantallas de Bloomberg con los precios de las principales acciones. Llegaba sobre la hora 10.30 y se quedaba hasta las 17 —salvo que cambiara el horario en Estados Unidos— y almorzaba en su escritorio para no perderse el minuto a minuto. Desde allí, Goldring vio cómo la invadió un “tsunami”: el derrumbe del valor de los títulos de empresas tecnológicas que cotizaban en Nasdaq. Fue una “debacle”, como ella misma definió, que decidió ocultar a sus clientes.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Goldring creía que era una crisis más, que se revertiría con el paso del tiempo y consideró que no era necesario poner “nerviosos” a sus clientes. Si les decía la verdad, sostuvo, podría haber una “fuga de capitales”. Decidió entonces ir a “pedir ayuda” al Banco Central (BCU). Enterado de esta “debacle”, el regulador constató que las pérdidas fueron causadas a partir de inversiones en opciones puts en el período comprendido entre junio de 2021 y mayo de 2022, y resolvió intervenir y desplazar a las autoridades de Custodia de Valores Mobiliarios (CVM) y UB.

La venta de puts es una operación que implica que el comprador adquiere el derecho pero no la obligación de vender un activo, que en este caso eran acciones de empresas que cotizaban en bolsas de Estados Unidos. Es una inversión de alto riesgo que puede generar importantes beneficios pero que, si el precio de la acción baja más allá del valor acordado previamente, puede producir grandes pérdidas.

La Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) fue la encargada de hacer una intervención que estuvo envuelta de tensión, según relató Goldring en sus dos comparecencias a Fiscalía, en noviembre de 2022 y setiembre de 2023. “Cuando vino la intervención, me sentaron en una silla y no me dejaban ni levantarme. Parecía la Gestapo eso”, recordó la corredora ante el fiscal Enrique Rodríguez. Según su relato, lo primero que le dijeron los funcionarios del BCU y la BVM fue: “Haga el duelo”.

La gerenta general de la BVM, Patricia Torrado, fue la encargada de la intervención junto con una abogada de la institución. Goldring relató que a partir de ese momento no pudo ni “ver ni tocar nada” y contó que su relación con la ejecutiva estuvo marcada por los “roces”: no toleraba tener que estar “sentada” ni ver cómo con su cartera no se hacía nada. Ese fue uno de los cuestionamientos de Goldring a la intervención. Según ella, el BCU y la bolsa dejaron la “cartera al azar” y los responsabilizó de nuevas pérdidas por no vender en el momento oportuno los activos que permanecían en el portafolio. Su principal defensa apuntó a cuestionar al resto de los corredores de bolsa y a la BVM, sobre la que aseguró que quería quedarse con sus clientes y su knowhow.