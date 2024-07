Diputado socialista revindica el proceso electoral en Venezuela, en el que hubo “garantías” y “autoexiliados”

La Organización de Estados Americanos fue categórica al condenar el resultado de las elecciones legislativas en Venezuela. En su resolución —que fue apoyada por Uruguay— rechaza “las elecciones fraudulentas” y no reconoce los resultados. Además, agrega que el presidente venezolano, Nicolás Maduro , lidera un “régimen ilegítimo” que se está consolidando como “dictadura”. El gobierno uruguayo también fue claro: mediante un comunicado de la Cancillería afirmó que los comicios no contaron con “garantías mínimas de transparencia”.

Malán viajó junto con un representante del Partido Comunista y otro del PIT-CNT con quienes recorrió centros electorales de Barquisimeto, estado de Lara. Al diputado le quedó claro que hubo garantías en el desarrollo del proceso. El legislador uruguayo escribió en su informe que no son ciertas algunas cosas que decían previo a la elección sobre “partidos intervenidos y candidatos proscritos”. Al respecto, Malán dijo: “Pudimos evidenciar que hubo aproximadamente 14.000 candidatos y no existe el concepto de partidos o candidatos proscritos. Es más, participaron partidos de derecha y ultraderecha tradicionales. Sí existen autoexiliados”.

Esa argumentación choca con los planteos que a lo largo de meses realizó la Unión Europea al gobierno de Nicolás Maduro sobre los comicios. En setiembre, después de que liberaran a centenares de políticos presos en cárceles venezolanas, una misión del bloque europeo viajó a Venezuela y concluyó que no estaban dadas las garantías para el desarrollo de una elección justa y transparente. Además, solicitó que fueran postergadas hasta el 2021. Como sus planteos no fueron atendidos y ante la falta de garantías, la UE decidió no participar como veedora.

El lunes siguiente a los comicios, el alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, declaró que no fueron “libres, justos ni democráticos” y que el escrutinio “no representa la voluntad del pueblo venezolano”.

Compromiso latinoamericanista

A partir de su experiencia en el terreno, Malán consideró que el sistema de votación hacía casi imposible el fraude. En relación al voto electrónico, explicó, las claves para ingresar a las fuentes de datos se distribuyen entre todos los partidos políticos y poderes públicos, “que hace muy improbable que todos acuerden para modificar resultados”.

En la elección participaron solo el 31% de los habilitados para votar. Malán enumeró varias razones que explican la baja votación: el voto no es obligatorio, la pandemia hizo que “muchos adultos mayores no participaran”, “el bloqueo que sufre Venezuela agudiza la crisis económica y resiente el transporte colectivo, lo que puede significar un motivo para no desplazarse”. También mencionó el “llamado de parte de la oposición a no votar” y que hay ciudadanos ”cansados de esta situación política”.

Malán se reunió con el secretario de Relaciones Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, Luis Quintana, quien “reconoció la necesidad de autocrítica en el proceso y la necesidad de avanzar en democracia desde el diálogo y junto con todo el espectro político que así lo entienda”.

La conclusión del diputado socialista sobre su experiencia, según plasmó al final del informe, fue muy positiva. “Creo que es sumamente importante estar presente no solo como símbolo de compromiso latinoamericanista y con el avance necesario que debe tener la democracia, sino por la posibilidad de contactarnos con diversos partidos de izquierda, diversas organizaciones sociales que buscan una sociedad distinta, superadora de la actual”.

