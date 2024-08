Domingo Cavallo “envidia” el clima empresarial y la “libertad” de Uruguay, y quiere su “sistema bimonetario” para Argentina

A sus 76 años y ya no tan cerca de los círculos de poder como entonces —pero no tan lejos—, Cavallo sigue siendo un referente, en particular en esos temas, hoy muy presentes también para los uruguayos: ¿quién en los últimos tiempos no cruzó a Buenos Aires o Colón para comer o pasear barato aprovechando un dólar informal —“blue”—, muy despegado de varios de los múltiples tipos de cambio existentes en Argentina? ¿Qué comerciante del litoral uruguayo no está sufriendo el impacto del desvío de consumo hacia el otro lado de la frontera?