El futuro presidente toma distancia del Frente sobre Venezuela

Uno de los informantes explicó que no se generaron confrontaciones, sino que, por el contrario, “se analizó en un muy buen ambiente”. Vázquez pidió la opinión de todos sus ministros para poder tener una visión global. En general, todos tomaron con “sorpresa” la declaración de apoyo del Frente Amplio, pero no todos la cuestionaron. “Creemos que en este momento es importante analizar los temas con suma cautela y prudencia. No es lo mismo la posición del futuro gobierno que la del partido político que integramos. Son dos cosas diferentes”, explicó uno de los participantes.