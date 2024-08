En medio de una guerra declarativa con la comunidad israelita, Roger Waters vuelve a actuar en Montevideo

Esto no es un simulacro se llama la gira que trae a Roger Waters a Montevideo —por segunda vez— el viernes 17. Hace referencia a que es la última, la despedida definitiva de los escenarios del bajista y compositor de 80 años. “Esto es pura polémica”, se podría haber llamado perfectamente. Porque ha sido el común denominador, con variaciones, en todas las ciudades en donde se ha presentado el show. El enfrentamiento entre el músico y la comunidad israelita internacional es total. La condena pública de Waters a la política de Israel respecto a Palestina ha sido furibunda. La condena hacia el músico por parte de autoridades y diplomáticos israelíes, así como de líderes religiosos judíos y personas que profesan el judaísmo en todo Occidente, son masivas. El llamado al boicot es mutuo. Waters llama a no consumir nada de origen israelí. En las puertas de los estadios del hemisferio norte, personas con símbolos judíos como la kipá reparten propaganda anti-Waters. En un clima caldeado por la situación de guerra entre Israel y Hamás, con miles de muertos civiles de ambos lados, la escalada verbal es incontenible.

La polémica desembarcó en Uruguay primero con las palabras del presidente del Comité Israelita del Uruguay, Roby Schindler, quien escribió a los responsables de un hotel mencionado como posible alojamiento del músico: “Tal vez usted no sepa, y no lo culpo por eso, que Roger Waters es un misógino, xenófobo y antisemita, que aprovecha su fama como artista para mentir y vomitar su odio hacia Israel y todos los judíos”. En tanto, el diputado colorado Felipe Schipani solicitó por carta a la intendenta Carolina Cosse que le sea removida a Waters la declaración de visitante ilustre de Montevideo, otorgada en 2018. Y en las últimas horas trascendió que varios hoteles montevideanos rechazaron hospedar al músico, quien expresó su malestar en una entrevista publicada ayer miércoles por el diario argentino Página 12, en la que menciona que la situación de no conseguir alojamiento provocó la suspensión de una cena que mantendría el jueves 16 con José Mujica en su casa de Rincón del Cerro: “Me han cerrado la ciudad de Montevideo, no tengo ningún lugar donde parar”, dijo. “Me han cancelado. Los idiotas del lobby israelí consiguieron cooptar los hoteles de Buenos Aires y Montevideo y organizaron este boicot extraordinario basado en mentiras maliciosas”.