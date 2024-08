Fucerep, en problemas, define plan para reconvertir su negocio

“En este proyecto Fucerep no perderá su identidad. Estamos tomando acciones para fortalecer la gestión y la rentabilidad para poder llevar con tranquilidad el proceso de transición”, agregó ese informante.

En mayo, atravesando una fase de “ciertas complejidades en su funcionamiento de futuro asociada a los costos de su estructura”, una asamblea de socios de la cooperativa aprobó un incremento de su cuota social y dio el visto bueno para que el Consejo Directivo avance en “alternativas que permitan cambiar esta situación en el corto plazo”, de modo de “asegurar la continuidad y desarrollo” de la entidad.

El acta de esa asamblea informaba que la institución hacía “gestiones para analizar la viabilidad de un cambio en el modelo de negocio sobre la base de la creación de una nueva entidad financiera, a partir de la transformación de la licencia que Fucerep tiene hoy en día”. Agregaba que los dueños de la nueva entidad “serían en su mayoría las cooperativas de ahorro y crédito (incluyendo Fucerep) que deseen integrarse al proyecto”. En ese esquema, Fucerep mantendría su “identidad y autonomía”.

En abril, la calificadora Standard & Poor’s le bajó la nota de riesgo a la cooperativa ante el deterioro de sus números.

En ese momento, consultada por Búsqueda, la gerenta general de Fucerep, Mariana Falco, explicó que el resultado del ejercicio 2022 afectó el patrimonio de la entidad. “Tuvimos un deterioro muy significativo en la cartera de créditos, que no fue ajeno a lo que pasó en el mercado. Los salarios reales no acompañaron el crecimiento que tuvo la economía y nosotros lo notamos claramente en el pago de cumplimiento de nuestros socios. El 70% de nuestra cartera es consumo y la mitad de eso es con personas con las que no tenemos retención de haberes, pero les cobramos la misma tasa a todos. La tasa de mora creció significativamente el año pasado”, aseguró. A eso se sumó el problema que hubo con dos créditos “importantes a dos cooperativas a las que Fucerep les compró cartera; hoy estamos con una denuncia penal con ellos porque hubo irregularidades en esos créditos cedidos y también apropiación indebida de fondos”.

En enero-agosto Fucerep tuvo una pérdida de US$ 1,1 millón y su patrimonio rondaba los US$ 4,3 millones al final de ese período. Tanto los depósitos como los créditos en esa institución se han mantenido relativamente estables en los últimos meses, en torno a los US$ 16 millones, analizó Búsqueda a partir de datos informados por el BCU.

Economía

2023-09-27T21:59:00

