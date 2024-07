Gobierno y oposición se muestran los dientes en una Venezuela hundida

Río de Janeiro. (Gerardo Lissardy, corresponsal para América Latina). El diputado Henry Ramos se puso de pie en la tarde del martes 16 para pronunciar, micrófono en mano, uno de sus discursos más encendidos desde que asumiera la Presidencia de la Asamblea Nacional de Venezuela el mes pasado, en nombre de una oposición que controla el legislativo por primera vez tras 17 años de hegemonía chavista. Sus palabras en el hemiciclo fueron por momentos de denuncia, como cuando cuestionó la “imparcialidad” de algunos magistrados. En ocasiones generaron risas, como cuando le espetó a un legislador oficialista: “Contigo no se aprende nada; de inteligencia no te vas a morir”. Pero sobre todo, Ramos lanzó un mensaje desafiante al gobierno de Nicolás Maduro , en medio de la crisis económica y política que se intensifica en el país.

Poco después, la Asamblea venezolana aprobó en primer debate un proyecto de ley de amnistía que impulsa la oposición y que aún debe ser votado en segunda instancia. La iniciativa busca liberar a decenas de políticos presos, entre ellos Leopoldo López, condenado a 14 años de cárcel por participar en las manifestaciones antigubernamentales de 2014 que terminaron con 43 muertos, y Antonio Ledezma, un ex alcalde de Caracas para quien la fiscalía pidió el lunes 16 años de cárcel, acusándolo de conspiración y asociación para delinquir. Estaba previsto que dos premios Nobel de la Paz, el ex presidente costarricense Óscar Arias y el ex sindicalista polaco Lech Walesa, así como los descendientes de dos sudafricanos laureados con esa distinción —la hija del clérigo Desmond Tutu y el nieto del ex presidente Nelson Mandela— viajaran a Venezuela para expresar su solidaridad con los detenidos.