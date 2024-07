Industria avícola sin información sobre el acuerdo entre Uruguay y Venezuela

El 6 de julio, el presidente Tabaré Vázquez, luego del Consejo de Ministros y de haberse reunido con jerarcas de Venezuela, anunció que Ancap cancelerá una deuda de U$S 400 millones que mantiene con la estatal Petróleos de Venezuela (PVDSA) con una quita del entorno del 38%, lo que dejaba el pago en U$S 262 millones. Como contrapartida, el país caribeño pagará una deuda que mantiene con Conaprole y la empresa avícola Tres Arroyos por U$S 38 millones. Las deudas generadas con esta última es de U$S 7,35 millones. El trato también implica que Uruguay exportará a ese país 9.000 toneladas de carne aviar hasta fin de año.