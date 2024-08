Intervención, denuncias de “estafa” y alegato de “campañas difamatorias” de una sociedad de bolsa alteraron el mercado

Ese día El Observador informó que al menos dos grupos de clientes de CVM —más de 20 personas— denunciarían en la Justicia penal a la empresa por apropiación indebida y estafa.

La fundadora de estas sociedades anónimas, Sara Goldring, respondió a lo que consideró “infundadas y maliciosas imputaciones de sus clientes”. En un remitido de prensa contratado —que se publica completo en la página 13 de esta edición de Búsqueda— afirmó que no hubo “ni estafa, ni apropiación indebida ni manejo negligente de la cartera”. La empresaria aseguró que “es falso que los clientes no conocieran los riesgos” y sostuvo que lo aceptaron “en su afán de obtener una ganancia extraordinaria”. Goldring añadió que está dispuesta a “mitigar el perjuicio” de las pérdidas pero no a “tolerar campañas difamatorias”, de las que se defenderá “con todas las armas que brinda la ley”.

Para Golring, la intervención de la BVM “arrojará luz sobre la operativa realizada” y dará “transparencia”.

Durante la intervención, la Bolsa de Montevideo (BVM) deberá atender a los clientes de las sociedades y verificar, mediante auditorías que se encuentran en curso, que “estén todos los valores” declarados, dijo a Búsqueda el presidente de la institución bursátil, Ángel Urraburu. A los clientes de la corredora que no fueron afectados y pidan el restablecimiento de los fondos se les dará el dinero.

Este hecho “es totalmente negativo” para la imagen del mercado, aunque “no se puede generalizar”, reconoció el corredor. “Estamos muy regulados, pero a veces hay cosas que quedan por fuera”, acotó.

Urraburu dijo en Radio Carve que los corredores deben cumplir con “costosos y tediosos” controles del BCU y que se deben entregar auditorías de forma semestral. El deterioro de CVM se dio “aparentemente” en el primer semestre y, por tanto, la situación iba a ser detectada cuando entregaran los informes al BCU. Pero los titulares de la firma “se anticiparon”, según dijo.

“En estos casos, uno revaloriza esos controles”, señaló Urraburu.

Intervención

Entre otros “graves incumplimientos”, el BCU entendió que CVM “no actuó con el debido profesionalismo, cuidado y diligencia en oportunidad de realizar sus actividades de intermediación de valores, ocultándoles a sus clientes información muy relevante y brindándoles información errónea sobre sus posiciones en los estados de cuenta”.

Los denunciantes sostienen que la corredora de bolsa se amparaba en los documentos de “libre administración” firmados por algunos de ellos en su buena fe y en el “perfil agresivo” que la propia compañía otorgaba por defecto para firmar a la gran mayoría, para licuar todas sus cuentas en un mismo “fondo común”, lo que no podría hacer.

Las pérdidas globales para los inversores podrían rondar los US$ 100 millones.

