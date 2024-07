La defensa de los derechos humanos y la libertad para decir lo que se piensa marcaron debate en el Senado sobre situación en Venezuela

Agazzi, que suplía al vicepresidente Raúl Sendic, pidió perdón y aseguró que había cometido un “error”, pero explicó que no podía revertir su decisión. La sesión había terminado. Para legisladores de la oposición, esta fue una maniobra del oficialismo para no discutir sobre el contenido de la carta de Almagro, canciller uruguayo durante el gobierno de José Mujica.

Mieres dijo que estas declaraciones eran “insólitas” y de una “gravedad mayúscula”, porque son una “amenaza golpista”.

Pedro Bordaberry (Partido Colorado) opinó que era “bueno” para el Frente Amplio habilitar la discusión y aclarar su posición, porque de lo contrario iban a “alentar” en la oposición y la “opinión pública” algunas “sospechas”. “Uno podría pensar que si no la habilitan es porque tienen un vínculo político muy cercano y entonces tratan de forma diferente a sus amigos políticos de quienes no lo son. O quizás podría pensarse que están siendo condicionados económicamente” por los acuerdos comerciales entre ambos países.

Según Bordaberry, es posible que sus colegas del Frente Amplio tengan “miedo de que Venezuela reaccione y se enoje” con ellos. “Qué feo es en política atarse al amiguismo. Qué feo es atarse en política al miedo de que se tome una represalia económica”, afirmó.

El oficialismo había resuelto el día anterior que Rafael Michelini (Frente Líber Seregni) fuera el único que hablara sobre el tema. En setiembre, el grupo de Michelini, el Nuevo Espacio, emitió una declaración en la que rechazó la decisión de la Justicia de Venezuela de encarcelar por 13 años al líder opositor Leopoldo López.

Michelini dijo en la sesión que el Frente Amplio tiene “razones” para no apoyar el planteo de Mieres y aseguró que no son “caprichosas”. “Nadie tiene miedo de defender sus ideas en ningún lado. Lo que discutimos en la bancada, somos muy disciplinados, fue no confundir las expresiones de cada uno de los sectores —que hay muchas dentro del Frente Amplio sobre temas internacionales— con lo institucional”, explicó.

Michelini dijo que “no se sostiene” que esto sea un tema de “miedo”. Afirmó que Uruguay tiene un rol de equilibrio en la Unasur y que no se puede embanderar en un caso como este. “No se puede decir tranquilamente que es un tema de miedo. No tuvimos miedo en tiempos de la dictadura, ¿y lo vamos a tener ahora?”, agregó.

Baile al ritmo de los blancos.

Michelini tuvo minutos después un intercambio con Luis Alberto Heber (Partido Nacional), lo que generó un momento tenso en la sesión.

“Hay unos que viven presos de la disciplina partidaria. Al senador Michelini nadie le va a dejar de reconocer que ha hecho de su carrera política un compromiso con los derechos humanos. Le reconozco eso. Pero con Venezuela, disciplina partidaria. ¿Entonces el compromiso con los derechos humanos está determinado por la disciplina partidaria interna?”, afirmó Heber.

“No hay más ciego que el que no quiere ver. Yo sobre Venezuela me he expresado acá y afuera. La bancada hizo una diferencia entre las expresiones sectoriales y lo institucional y el rol que tiene Uruguay en este momento. Sobre derechos humanos, para alguien que votó la ‘ley de caducidad’, qué quiere que le diga”, respondió Michelini. “Hace mucho tiempo que no bailo con la música de los blancos, ni bailo a la manija que ellos dan”.

Jorge Larrañaga (Partido Nacional) dijo que “las expresiones de Maduro son una colosal amenaza, una desmesura”. Afirmó que “no se puede ser cómplice de los abusos” y por eso adelantó que si estos problemas continúan, pedirá al gobierno que “plantee la expulsión de Venezuela del Mercosur porque está violentando la cláusula democrática” del bloque.

Constanza Moreira también habló por el Frente Amplio, debido a que fue aludida durante el debate. “Fue Cuba durante muchos años y ahora es Venezuela. No he escuchado una sola condena en este Senado a la actuación de los Estados Unidos contra los médicos de la Cruz Roja. No he escuchado en este Senado ni una sola condena por las acciones de Israel en la Franja de Gaza. No he escuchado en este Senado una sola condena por los muertos y las fosas comunes en México. No he escuchado en este Senado una condena por la muerte de periodistas y dirigentes sindicales en Colombia. Todos gobiernos condenables por las violaciones a los derechos humanos. Pero Venezuela está una y otra vez en el tapete”. Advirtió que hay “un cuestionamiento y acorralamiento sistemático a un gobierno elegido”.

Pero el debate cambió cuando le tocó hablar al último senador anotado: el colorado José Amorín. El legislador leyó parte de la carta de Almagro (ver página 6) y expresó su orgullo por la actitud del ex canciller uruguayo. “Es un hombre libre” y puede “expresar lo que quiere”, dijo Amorín.

Los legisladores escucharon en silencio mientras Amorín leía la carta. La bancada oficialista desconocía que Almagro había difundido ese pronunciamiento y no pudo ocultar su sorpresa. La oposición pidió entonces un cuarto intermedio. Mientras se esperaba, Enrique Pintado (Frente Líber Seregni) comentó con sus compañeros: “Ahora van a presentar una moción de respaldo a Almagro”. Pero el timbrazo de Agazzi impidió que el tema fuera tratado.

Al día siguiente, Michelini expresó en Twitter su respaldo a la carta del ex canciller.

