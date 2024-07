Las elecciones en Argentina son una “oportunidad” para mejorar las relaciones políticas con Uruguay, sostiene el futuro canciller

Para el futuro canciller, Uruguay tiene que “trabajar con firmeza”. “A veces sentimos medidas legítimas de Argentina pero inamistosas para Uruguay”, señaló, y mencionó como ejemplo la prohibición de que los barcos con cargas argentinas trasborden en puertos uruguayos.

Esto ocurre al tiempo que Uruguay tiene “gestos muy amistosos con ellos”, como el impedimento a que los barcos que provienen de las Islas Malvinas ingresen al puerto. “A nosotros nos cuesta mucho y parece que no tuviera una correlato del otro lado del charco”, afirmó Nin Novoa. “Ahí hay un tema de lo que se llama la excepción del contrato no cumplido: si el otro no cumple yo tengo derecho a no cumplir también”.

“Vamos a actuar con amistad pero con firmeza, defendiendo los intereses de los uruguayos”, afirmó. “Si querés que te dé, dame”, dijo en Radio Carve.

Nin Novoa destacó que el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, posible candidato a la Presidencia por el oficialismo argentino, fue vicepresidente al mismo tiempo que él en Uruguay. “Tuvimos mucho contacto, conversamos de muchas cosas”, señaló.

Vázquez también apuesta a mejorar las relaciones con el gobierno argentino pensando en las próximas elecciones.

Durante la campaña, y las visitas de la fórmula presidencial a Argentina, Vázquez y Raúl Sendic se reunieron con Scioli. También lo hicieron en territorio uruguayo, cuando el gobernador y su equipo viajó a Colonia para coordinar una agenda de trabajo y estar “preparados” para sus eventuales gobiernos.

El domingo, Scioli visitó el lugar donde funcionó el comando de campaña de Vázquez para saludarlo. “La relación que tenemos con Vázquez es muy buena, de una gran madurez, de encontrar y potenciar nuestras posibilidades. Existe una gran afinidad personal y política con Vázquez”, declaró Scioli a la prensa.

“De taquito”.

Cuando comenzó la campaña electoral, en febrero de este año, el candidato del Frente Amplio asistió al aniversario numero 15 de Alianza Progresista, que lidera el senador Nin Novoa. En ese acto el presidente electo destacó el trabajo “incondicional” de Nin Novoa para que la izquierda consiguiera llegar al gobierno.

Es por esto que el nombramiento del dirigente de Alianza Progresista al frente de la Cancillería no es menor en el gabinete de Vázquez. Nin es un hombre de suma confianza del presidente electo. Lo ha acompañado en la gira a lo largo de la campaña.

El día después de las elecciones de primera vuelta, el presidente electo coincidió con Nin en una reunión familiar y le dijo “vas a ser mi canciller”, relató el futuro ministro en el programa “En Perspectiva”. Un mes después, el día del balotaje, Vázquez le preguntó si tenía a alguien en mente para ocupar el cargo de subsecretario. José Luis Cancela, fue su respuesta, y ese mismo nombre estaba manejando Vázquez.

“Jugamos de taquito”, dijo Nin sobre su relación con Vázquez.

“Yo consulto mucho con él y tenemos mucha afinidad y sintonía fina”. Por eso piensa que en su gestión no existirán las diferencias que, durante el primer gobierno del Frente Amplio, hubo entre Vázquez y el canciller Reinaldo Gargano.

