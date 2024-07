Los observadores uruguayos comprobaron con “preocupación” el violento escenario social y político en Venezuela tras elecciones

La consigna fue clara: “Chávez te lo juro, yo voto por Maduro”. El partido del fallecido ex presidente Hugo Chávez se enfrentó a la primera consulta popular sin el carismático líder pero apelando con insistencia a su figura. El resultado fue una ajustada victoria no reconocida por la oposición, y el incremento de la confrontación y violencia tanto en el sistema político como en el resto de la sociedad. Los observadores uruguayos que asistieron a la jornada electoral manifestaron su “fuerte preocupación” por el “ambiente que se vive en Venezuela” y opinaron que los líderes de ambos partidos tienen la responsabilidad de “tender puentes” para que la situación “no se escape de las manos”.

Para el chavismo el pedido de su opositor fue tomado como una intención de desestabilizar las instituciones democráticas; más aún, Maduro acusó de nazi a su contrincante.

Durante la primera reunión de la Asamblea Nacional del martes 16, hubo legisladores opositores heridos por golpes que recibieron. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, inició la sesión con el anuncio de que no otorgaría derecho a la palabra a quienes no reconocieran a Maduro como presidente de Venezuela. “En esta Asamblea Nacional, mientras yo sea presidente no tendrá derecho de palabra ningún diputado que no reconozca al compañero Nicolás Maduro”, advirtió y reafirmó: “No tendrá derecho de palabra, si quieren se paran y se marchan. Váyanse con el fascismo”.

Minutos después cuando era el turno del opositor Ismael García, Cabello le preguntó si reconocía el triunfo de Maduro. Al negarse a responder apagó su micrófono y le dio la palabra al siguiente orador de su partido.

“Muy tenso”.

El diputado del Frente Amplio Carlos Varela (Asamblea Uruguay) fue invitado por el partido de Chávez junto al senador del Movimiento de Participación Popular Héctor Tajam. Varela contó a Búsqueda que el ambiente en Caracas previo a la elección era de triunfalismo y se esperaba un mejor resultado. “Los menos optimistas pronosticaban un triunfo por más de cuatro puntos porcentuales”, dijo.

El legislador relató que el ambiente electoral en Venezuela es muy diferente al que se vive en Uruguay en una instancia similar. “Era muy tenso. Había como una electricidad en el aire latente y notoria”, opinó.

Para Varela es importante que los líderes de ambos partidos busquen construir “puentes de diálogo” porque la sociedad está “muy dividida” y eso genera un clima complicado.

Recordó que cuando el presidente José Mujica ganó la elección en 2009 su discurso apuntó a “tender la mano a la oposición”. “Eso no se ve allá. De ningún lado. Cuando me vine (el martes 16) el ambiente (en Caracas) era de que podía pasar cualquier cosa. Están dadas las condiciones para que pase algo serio y por eso es muy importante que de las dos partes se busque desactivar el escenario confrontativo”, alertó.

El diputado frenteamplista opinó que la postura de Capriles de no reconocer el triunfo de Maduro “fue muy agresiva y fuerte”. Al mismo tiempo destacó que en el chavismo hay una muy buena instrucción política, pero el fanatismo por su líder fallecido es tan grande que hay dirigentes con una decisión clara “de ir para adelante” si el panorama de violencia se agrava.

“Eso se ve en los dos lados. Por eso el desafío claro es apostar al dialogo”, afirmó.

Por otro lado el CNE de Venezuela invitó a legisladores, dirigentes sindicales e integrantes de la Corte Electoral de Uruguay para que observaran el proceso electoral. El presidente de la Cámara de Representantes, Germán Cardozo, remarcó que la sociedad venezolana no solo está dividida sino enfrentada y con “un sentimiento de odio de unos contra otros”.

“Es más que necesario una apuesta por el diálogo para pacificar la sociedad”, opinó el diputado colorado consultado por Búsqueda.

La diputada nacionalista Verónica Alonso remarcó que la confrontación es contante de ambos lados y que está promovida desde la dirigencia política. Los dos legisladores de la oposición explicaron que no tienen “reparos” para el sistema de votación.

El dirigente del gremio de trabajadores de la bebida Richard Read, quien es integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, coincidió en que en el acto electoral tuvo todas las garantías y transparencias.

A pesar de eso opinó que si bien se debe reconocer el triunfo de Maduro, su contrincante está en todo su derecho de pedir el conteo de todas las papeletas. “Ahora el tema es que las dos partes busquen puntos de acuerdo porque la población lo está necesitando. Porque siguen habiendo nichos de pobreza muy grande, falta de vivienda principalmente”, dijo el sindicalista a Búsqueda. Luego agregó que Maduro y Capriles “deberían juntarse y dejarse de chicanas políticas”, afirmó Read.

Ganó Capriles.

En Uruguay, en tanto, sufragaron 219 venezolanos con una clara inclinación para el opositor Capriles que obtuvo 131 votos (59,82%) contra 84 para Maduro (38,36%). Hubo cuatro votos anulados.

El presidente Mujica felicitó a Maduro por su triunfo y dijo en una entrevista con la cadena de televisión Telesur que espera una actitud de “madurez” de parte del gobierno, la sociedad y la oposición. “Es importante que el pueblo venezolano en su conjunto aprenda a caminar con diferencias pero tenga puntos de acuerdo”, dijo.

El jefe de Estado optó por transmitir un discurso de unidad similar al que pronunció frente a miles de venezolanos en su última visita al país, cuando participó en el acto donde Chávez iba a asumir la Presidencia pero no asistió por su enfermedad. “Si mañana (Chávez) no está, su pueblo debe estar en unidad, paz y con trabajo”, dijo Mujica el 10 de enero. Casi dos meses después el líder venezolano murió.

Tras la victoria de Maduro, Mujica opinó que tiene el “verdadero desafío” de construir un equipo y dialogar con la oposición “porque está en el mismo barco con el gobierno”. “No se puede sustituir lo que significaba Chávez porque eso no lo sustituye un individuo. Y como no hay copia, hay que construir equipo”, remarcó Mujica y agregó que la capacidad de Maduro para integrar ese equipo y unir la sociedad “demostrará su verdadera estatura”.

El mandatario uruguayo será el encargado de traspasar la presidencia pro témpore del Mercosur a Maduro, cuando el bloque se reúna en Montevideo el 28 de junio. Esta será la primera vez que Venezuela ejerza el mandato, derecho que adquirió en junio del 2012 cuando accedió al Mercosur como miembro pleno.

2013-04-18T00:00:00

