Todo alrededor de La hija oscura , la última gran película estrenada en 2021, está rodeado de misterios. El primero puede que no sea el más importante pero sirve para comprender, o más bien cuestionar, el tratamiento recibido por el debut como directora de la actriz y guionista Maggie Gyllenhaal al momento de su lanzamiento y distribución.

La fecha no significa, en absoluto, que la película esté condenada al fracaso. Prueba de ello es el exitosísimo estreno navideño de No miren arriba . Al contrario, al momento de escribir esta nota, La hija oscura ya ocupaba un merecido lugar en los usualmente poco inspirados rankings con los que la plataforma de streaming otorga visibilidad a sus lanzamientos más recientes. También se encuentran publicadas ya varias, y merecidas, loas al trabajo logrado por Gyllenhall y sus actrices. En los sitios de calificación cinematográfica, la película también comenzó a acumular estrellas rápidamente, señal de un público que se ha mostrado cautivado por la propuesta que originalmente tuvo su estreno en el último Festival de Cine de Venecia.

Es algo irracional que Netflix no haya promocionado más enfáticamente esta ópera prima poderosa, en la que Gyllenhall adaptó, con su libreto y dirección, la novela homónima de la best seller italiana Elena Ferrante, cuya verdadera identidad —he aquí otro misterio— se desconoce hasta el día de hoy. Es una pena porque la película merece formar parte de una conversación mayor en torno a los estrenos destacados del último año. De cara a los próximos Premios Oscar, a realizarse a fines de marzo, sí es más que probable que Netflix impulse a Gyllenhall, y sus actrices, hacia una estatuilla que distinga sus respectivas labores. No hacerlo sería un rotundo error.