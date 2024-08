Mientras la IM aumenta la cantidad de taxis eléctricos, los propietarios se quejan de costos altos y problemas para cargarlos

No obstante, mientras la comuna continúa estimulando el crecimiento de una flota más sustentable, los propietarios de los primeros taxis eléctricos advierten que el negocio no les resultó tan rentable y cuestionan la cantidad de obstáculos que enfrentan.

En una carta publicada en la sección Cartas al Director de Búsqueda la semana pasada, 18 propietarios plantearon que se sumaron a la iniciativa porque la intendencia la promocionó como una oportunidad desde el punto de vista económico, por el ahorro que derivaría de los bajos costos de mantenimiento y del consumo de combustible. Sin embargo, afirmaron que en los hechos no han conseguido un ahorro sino que, por el contrario, han aumentado los costos. Relataron que algunos coches estuvieron parados “por más de tres meses” debido a la falta de repuestos en plaza, que no cuentan con un service oficial para el mantenimiento preventivo de los vehículos, y que debieron pagar costos muy elevados por los repuestos.

Además, sostuvieron que de los 11 puntos de carga existentes en Montevideo hay entre cinco y seis que “no funcionan”, por lo que cuentan con unos “seis cargadores para 56 taxis”. A eso se suma que en uno, ubicado sobre la calle Joanicó (que ofrece servicios similares a un parking privado, además de contar con baños y salas de espera con aire acondicionado y TV cable), cuesta el doble que cargar en la vía pública. Todo eso provoca que haya “importantes aglomeraciones”, se quejaron.

A su vez, UTE divide la tarifa de carga en tres franjas horarias, “haciendo prohibitivas las cargas en el horario de 18:00 a 22:00”, indicaron en la carta.

Al día siguiente de publicar la carta, el viernes 27 de setiembre, el grupo se reunió con autoridades de UTE y de la IM para buscar soluciones.

Tras el encuentro, el ente estatal decidió igualar el costo de la carga de energía eléctrica en todos los horarios al valor menor y en todos los puntos de carga, con el fin de aliviar la congestión, informó a Búsqueda el director de Movilidad Eléctrica de UTE, Diego Bentancur.

“Las medidas que se tomaron pasaron por contemplar que estamos en una situación de contingencia donde no tenemos la disponibilidad que deberíamos tener. Por eso hicimos una reducción de los costos de energía, para aplicarse en el tiempo que nos lleve tener nuevos puntos de carga en servicio”, explicó.

Aseguró además que desde UTE han acompañado el proyecto desde sus inicios, otorgándoles a los choferes facilidades como la colocación de puntos de carga en sus hogares o ampliando la red de cargas en puntos estratégicos. Reconoció, sin embargo, que algunos factores los obligaron a retrasar ciertas obras previstas, aunque dijo que el plan de ampliar la infraestructura de carga para acompañar el crecimiento de taxis eléctricos se mantiene vigente.

Bentancur indicó que la estatal está trabajando en el mantenimiento y los repuestos para mejorar las fallas que se registraron en algunos puntos de carga. Pero también afirmó que ha habido fallas que están asociadas al mal uso de los usuarios del sistema, por imprudencias y roturas de los equipos. “Por ejemplo, el mal uso de los cables conectores o forcejeos, e incluso han pasado por encima de los cables”, ilustró. Ante eso, el jerarca dijo que ya realizaron actividades de capacitación con choferes y propietarios, aunque la rotación no asegura que la información alcance a todo el sector. “Son parte de las problemáticas que estamos tratando de mitigar”, explicó.

Otra de las medidas adoptadas fue la creación de un software que permite a los choferes conectarse con los equipos de carga, para poder identificar a cada usuario y ver qué puntos de carga están disponibles o no.

El director de Transporte de la IM, Gonzalo Márquez, dijo a Búsqueda que desde el inicio la comuna advirtió que habría una “curva de aprendizaje”, la cual tiene costos. “Cuando la intendencia licitó las primeras chapas lo hizo a la mitad del valor de una chapa de taxi. UTE dio un apoyo de US$ 10.000 por taxi eléctrico. Y todo eso porque sabíamos que había incertidumbres y cosas que íbamos a tener que enfrentar todos juntos”, afirmó.

Respecto a las dificultades descriptas por el grupo de propietarios, Márquez opinó que se trata de “un negocio” y que “el privado ingresó con riesgos”. “Si bien no deberían tener problemas con la infraestructura, es cierto que hay cosas que forman parte de una curva de aprendizaje”, dijo.

Mejoras

Márquez también se refirió a la supuesta falta de repuestos denunciada por el grupo de taxistas. Según dijo, les consta que ha habido dificultades en algunos casos respecto a la disponibilidad, pero sostuvo que es un asunto directamente relacionado con el armado de servicios de posventa, algo que siempre ocurre con iniciativas nuevas y de poco volumen.

“Sabemos que han ocurrido problemas puntuales. Pero también nos consta que esos temas se están resolviendo”, enfatizó. El jerarca indicó que el año pasado, a la luz del crecimiento de la flota de taxis eléctricos, las autoridades ejercieron presión sobre los importadores para que armaran un centro de atención integral al público con stock de repuestos, algo que hoy ya es una realidad.

Recientemente Nissan se sumó a las marcas que comercializan vehículos eléctricos en Uruguay, como Renault, Emin, JAC, Peugeot y ByD.

Para Bentancur, un elemento clave para el crecimiento de la movilidad eléctrica —de uso general, más allá de los taxis— es la oferta: a medida que se vaya ampliando la cantidad de modelos y marcas de diferentes fabricantes en plaza, los consumidores podrán tener más opciones para elegir y tomar riesgos. Por eso una de sus preocupaciones es ampliar la oferta nacional.

Márquez, en tanto, sostuvo que el próximo paso es la introducción en mayor escala de los ómnibus eléctricos, ya que el lunes abrió la primera convocatoria para el ingreso de 30 nuevas unidades a partir de febrero del año que viene. Según dijo, participarán las cuatro empresas de transporte público de Montevideo.

Actualmente, también funciona un ómnibus eléctrico en Las Piedras, de la empresa Codeleste. Según dijo Bentancur, los resultados han sido tan positivos que ya varias empresas se acercaron a UTE interesadas en ampliar sus flotas con movilidad eléctrica.

Para Eduardo Bergerie, director del proyecto Redes Inteligentes de UTE, la idea es seguir ampliando el sector, ya que la movilidad eléctrica está en plena expansión. Y afirmó que, sin minimizar las preocupaciones que tienen los propietarios del taxi, “es claro que este es el camino a seguir”.

“No hay nada que genere dudas como para revisar esta estrategia. Solo hay que ir ajustando cosas y motivando a los privados a que hagan inversiones y desarrollen sus negocios”, explicó.

No todos los taxistas que incursionaron con los vehículos eléctricos están desconformes. Néstor Gelezasukas, propietario de una flota de nueve coches, dijo a Búsqueda que no comparte las opiniones críticas del grupo de propietarios. Para el empresario, en la carta “tratan de tontos” a aquellos que invierten en el sector al no considerarlo redituable, algo que a su entender depende enteramente de la administración que se haga de los recursos. “Muchos vienen del negocio del taxi a combustión y desconocen la realidad del eléctrico, y además no capacitan a sus choferes. Nosotros no tuvimos nunca un problema para las cargas”, afirmó.

