Que nada la detenga: Furiosa inyecta celeridad y venganza en la saga Mad Max

Coppola no es el único cineasta cuestionado por aferrarse a proyectos que no parecen interesar a los grandes estudios en Hollywood. En Cannes, Kevin Costner también lo fue por financiar su propia tetralogía de westerns llamada Horizon: an American Saga, para la que ya dirigió y protagonizó dos partes. En una entrevista con Deadline, Costner salió a defenderse. “No sabemos cuánto tiempo tenemos en esta Tierra. Es posible que mis hijos no hereden cuatro hectáreas frente al mar de Santa Bárbara, pero tendrán casa y mi legado, así como la riqueza de mi patrimonio. Pueden hacer sus propias vidas, pero no voy a dejar que nada me detenga”.