Sector ovino registró algo de recuperación en exportaciones de lanas y leve baja en colocaciones de carne, según datos del SUL

Como una excepción a la regla en la que las exportaciones de los productos del agro registraron un impulso significativo en años recientes, especialmente en 2021 y en lo que va de 2022, el monto de las ventas al exterior de lana y sus subproductos cayó de US$ 211 millones en 2017 y US$ 251 millones en 2018 a menos de US$ 100 millones en 2020 y a US$ 165 millones en 2021, según datos del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL).

De enero a mayo de 2022 el monto de las exportaciones de lana y subproductos llegó a US$ 71,3 millones, mientras que en igual período del año pasado alcanzó US$ 62,4 millones.

Las compras de lana peinada de Uruguay son lideradas por Alemania e Italia como principales destinos, indicó.

En cuanto a las exportaciones de carne ovina, este año hubo una disminución tanto en valor como en volumen, siendo China el principal mercado en ambos indicadores.

Se registró un “aumento en la participación de Brasil y de países árabes” en la demanda de ese tipo de producto cárnico uruguayo, en relación con el año anterior, según el SUL.

Destacó que la lana y subproductos son responsables del 57% del total exportado y la carne ovina representa el 39%.

Este año los negocios de ventas de ovinos en pie vienen registrando un bajón de 77% respecto a 2021, ya que en 2022 se llevan exportadas unas 3.088 cabezas y el año anterior fueron colocados en el exterior unos 13.200 ejemplares, conforme a los registros de ese organismo.

En contraste, de enero a mayo de 2022 las exportaciones de pieles ovinas se incrementaron significativamente con una diferencia mayor de 200% en comparación con igual período del año pasado, resaltó.

Las exportaciones del rubro ovino, que comprenden lanas, carne, animales vivos, pieles y grasa, en 2021 aumentaron 62% ubicándose en US$ 303 millones, al comparar con 2020.

En los años recientes, principalmente por el impacto negativo de la pandemia de Covid-19, los productores de ovinos vieron decaer sus ventas de lanas y acumularon stock en sus galpones, debido a la falta de demanda y a los bajos precios por ese rubro específico.

Las lanas más gruesas son las que no tienen prácticamente colocación en el mercado o es difícil de encontrar interesados que paguen precios que convenzan a los productores.

Una situación distinta sucede con las lanas finas y extrafinas, que recuperaron la demanda, con valores más atractivos para los criadores de ovejas que apostaron a ese tipo de producción con ciertas razas, como la Merino y otras.

De hecho, en los primeros cinco meses de este año el monto de las exportaciones de lana sucia fue de US$ 15 millones, lo que representa una disminución de casi 20% respecto al mismo período de 2021, como lo muestran los datos del SUL.

China tuvo 70% de participación en ese valor de los negocios.

En cambio, entre enero y mayo de 2022 el monto de las exportaciones de tops, que son las lanas peinadas que requieren un mayor procesamiento, aumentó 43% en comparación con el año pasado, siendo Alemania el principal destino.

También, en ese lapso hubo incremento “exponencial” en los ingresos por exportaciones de desperdicios laneros, cuyo principal destino fue Italia.

Dinamismo cárnico

En 2021 el monto de las exportaciones de lana y productos de lana registraron un incremento del 67% y el valor de las colocaciones de carne aumentaron 65%, alcanzando los US$ 165 millones y US$ 127,5 millones respectivamente, comparando con 2020.

Más allá de la leve disminución de 11% en este año en las ventas al exterior de carne ovina, respecto a 2021, esos negocios ganaron dinamismo en los últimos años, debido a la creciente demanda de los compradores chinos.

Las estadísticas del SUL marcan que en 2017 el monto de las exportaciones cárnicas ovinas fue de US$ 61 millones, en 2018 pasó a US$ 69 millones, en 2019 llegó a US$ 73 millones y en 2020 subió a US$ 77 millones. Y el récord en el monto de esos negocios se registró en 2021 con US$ 127 millones, lo que representó un aumento de 65% en comparación con 2020, indicó.

El reporte del SUL muestra que en términos de volumen físico en el período enero a mayo de 2022, Uruguay exportó un total de 8.685.575 kilos de carne ovina, un 23% menos que en igual período en 2021.

Y precisa que “37 países constituyeron el destino de las ventas de carne ovina”, siendo “China el líder en compras con 51% totalizando US$ 25 millones”. Pese a que eso representa “una caída de 45%” respecto a 2021, señala.

Indica que el segundo destino en términos de valor fue Brasil con US$ 9 millones (18%), lo que significa un aumento de 70% en el período en cuestión.

Otro dato relevante, según ese organismo, es el incremento en la participación de países árabes, lo que es un fenómeno liderado por Emiratos Árabes Unidos (5%), Kuwait (4%) y Omán (3%).

Este año la faena de ovinos bajó 2,2% respecto al primer semestre de 2021, con un total de casi 520.000 cabezas, principalmente de las categorías de ovejas (232.000) y corderos (214.000), según datos del Instituto Nacional de Carnes (Inac).

Agro

2022-06-15T21:37:00

2022-06-15T21:37:00