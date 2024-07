Un ministro venezolano, miembro de “la vanguardia política del chavismo”, reivindicó el proceso “cívico militar” de su país

Según Jaua, su partido es la “vanguardia política del chavismo, entendido como una fuerza transformadora y liberadora del pueblo” que se “expresa en un movimiento de izquierda, cívico militar, democrático, popular, humanista, feminista, patriótico, antiimperialista y esencialmente bolivariano”.

Explicó que el PSUV es un “poderoso movimiento cívico militar, porque así hay que entender a la revolución y al gobierno bolivariano que expresa una unidad de pensamiento, una pluralidad que ha logrado una unidad en torno a un proyecto nacional bajo la bandera del socialismo”.

Jaua hizo referencia a la mejora de indicadores económicos y sociales en su país, aunque admitió que no se logró consolidar la reducción de la brecha en la sociedad.

Aseguró que en su país hay “libertad de prensa verificada y verificable”, y que no están “practicando detenciones ilegales”, “ni torturas”, “ni desapariciones”, como alega la oposición.

El jerarca venezolano destacó cómo el PSUV logró que la sociedad sea más politizada y destacó que ganaron 18 de 19 elecciones.

“Nuestro presidente no está subordinado a las decisiones del partido, se debe principalmente a la soberanía popular. (…) El presidente es libre de dictar las políticas públicas, la política exterior, las políticas de las fuerzas armadas. Eso lo logró el comandante Hugo Chávez y cuando el presidente Maduro (asumió) nosotros le dijimos que una de las cosas que debemos defender es la independencia del presidente de la República. El presidente responde a quien lo eligió, no a cúpulas de poder económico, político-partidistas y mucho menos imperial. Uno de los desafíos que tenemos es mantener la relación partido-gobierno que acompañe, que sea contralor social de la políticas del gobierno revolucionario, pero que no condicione la soberanía del gobierno y del presidente de la República”.

Jaua afirmó que “no es fácil mantener el carácter democrático y pacífico de la revolución frente a una agresión permanente, armada, de sabotaje, de terrorismo, de intento de alzamiento permanente frente” a su país. “Nosotros hemos preparado a nuestra militancia, en el plano para la batalla político-electoral como elemento fundamental para derrocar estos intentos, y luego para la movilización popular como elemento de disuasión de los intentos golpistas y terroristas”.

Jaua dijo que uno de los grandes desafíos es formar “cuadros” en el área económica, porque es necesario “desarrollar una economía productiva socialista”.

Corrupción brasileña y “buen vivir” ecuatoriano.

Mónica Valente habló en el seminario en nombre del presidente del Partido de los Trabajadores de Brasil, Rui Falcao, que no pudo asistir por estar enfermo. Valente hizo referencia a la investigación por corrupción en Petrobras. Sostuvo que esa investigación “fue posible” gracias a los “instrumentos creados por los gobiernos de Lula y Dilma”. Agregó que el “esquema de corrupción se inició en 1997”.

Reivindicó la necesidad de trabajar por una mejor integración latinoamericana. Por eso apuntó a “profundizar” el Mercosur, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Otro de los participantes del seminario fue Oscar Bonilla, secretario nacional de acción política de Alianza País, el partido que gobierna Ecuador.

Bonilla leyó un relato de la trayectoria de su partido que respalda al gobierno de Rafael Correa. El dirigente de Alianza País destacó que “la era progresista” en su país, bajo la consigna “Nada para nosotros, todo para la patria” produjo “avances muy importantes” y que “los tiempos del neoliberalismo quedaron atrás” mediante “una revolución ciudadana en democracia y en paz, sin recurrir a métodos violentos”, en busca de una “sociedad socialista del buen vivir”.

Durante el turno de preguntas, expresó que la ofensiva de la derecha, como la que se produjo el 30 de setiembre de 2010, cuando sindicatos policiales secuestraron al presidente Correa, “va a continuar mediante agentes desestabilizadores internos y externos” y destacó los problemas que tiene su partido, que a pesar de haber ganado a nivel general bajó en la votación y quedó en minoría en las grandes ciudades. Eso ocurrió debido a “una actitud vanguardista, arrogante, excluyente y sin capacidad de diálogo con la sociedad”, algo que espera sea revertido para las elecciones de 2017 y 2019.

Último speach de Mujica presidente.

El viernes 27, en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo y en el marco del mismo seminario, Mujica hizo su última ponencia en calidad de presidente.

“Los desafíos de la sociedad del futuro” fue el título escogido por el ex jefe de Estado para su intervención en el seminario.

“Se supone que pertenecíamos a una escuela que pomposamente la llamábamos socialismo científico”, sostuvo Mujica ante el atento auditorio.

Mujica dijo que a la salida de la cárcel buscó “responder la angustia antropológica” y concluyo que “la izquierda del futuro debe dar una fuerte batalla en el campo de la cultura, porque de qué sirven las transformaciones materiales en el campo de la propiedad”.

Mujica contó la anécdota de cuando llegó a la Universidad Lomonosov en Moscú, en tiempo de Nikita Kruschov, y “los pobres rusitos le enviaban su camisa (marca) Porex traída de Occidente”.

El ahora ex presidente dijo que “en el campo de los valores” les “están ganando la batalla” y refutó a aquellos que dicen que todo se soluciona con más educación. Para ello puso como ejemplo la Alemania de la década de 1930, una sociedad culta que elevó a Hitler al gobierno.

“El hombre nuevo no es la utopía de llegar un día a un arco de triunfo y está todo arreglado”, sino “el camino de ser menos porquería de lo que somos hoy, a partir de lo que somos”, dijo.

“No nos dominan”.

Unas horas antes, en el Paraninfo de la Universidad estatal, el presidente de Bolivia, Evo Morales, repasó los principales momentos de su gobierno.

“La unidad es importante, la historia no solamente de Bolivia sino de América Latina dice que desde arriba quieren dividirnos para dominarnos políticamente, robarnos económicamente. Eso hacían los distintos imperios. De eso nos hemos liberado ahora. Cuando ahora no nos dominan y no nos roban nuestra economía, ellos están mal económicamente y no nosotros. Esa es la experiencia que tenemos”, aseguró.

