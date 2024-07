Uruguay cree que en Venezuela hay “ruptura del orden democrático”

Es que mientras Argentina , Brasil y Paraguay querían sancionar inmediatamente a Venezuela en la reunión de mandatarios, Uruguay atenuó la decisión. Eso no impidió, sin embargo, que el presidente Tabaré Vázquez diera el aval de su gobierno para que el Mercosur, que toma decisiones por consenso, iniciara el proceso establecido en el Protocolo de Ushuaia que podría desembocar en la suspensión del quinto integrante del grupo.

“Lo que nosotros no quisimos fue entrar en un asunto eminentemente interno, no oficial, que era reconocer la voluntad de millones de venezolanos puesta de manifiesto en la reciente expresión popular”, declaró a Telemundo, el martes 25, el canciller Rodolfo Nin Novoa. El jerarca se refería a una votación organizada el domingo 16 por la oposición contra Maduro. “Para nosotros esa era una actividad cuasi privada. Entonces no queríamos meternos en eso ni tampoco en el llamado a la Asamblea Constituyente”, explicó.