Uruguay insta a Venezuela a dialogar y no reconoce ni deja de reconocer la Asamblea Constituyente

Sin embargo, el gobierno uruguayo 've con gran decepción que no se haya respondido favorablemente a las iniciativas que se manifestaron para establecer un mecanismo de dialogo regional, equilibrado y aceptado por todas las partes para buscar una salida al grave conflicto que atraviesa ese país, y en particular, que el gobierno venezolano no haya aceptado las propuestas que el Mercosur' y Uruguay 'realizaron en ese sentido', añade el escrito.