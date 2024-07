Uruguay rechazó una invitación de Rusia para asistir a los Juegos BRICS

“Lamentablemente, como resultado de la politización de las estructuras deportivas internacionales y de una mayor comercialización del movimiento olímpico vemos una clara degradación”, indicó el presidente ruso, Vladimir Putin, durante una reunión de su gabinete de ministros poco después de conocerse la suspensión del COI. “Esto implicará inevitablemente la creación de estructuras alternativas en el ámbito del deporte internacional. Nuestra misión conjunta es hacer todo lo posible para que los deportistas y las grandes competiciones internacionales no sean objeto de juegos políticos. Eso solo es posible en condiciones de igualdad de derechos y respeto entre todos sus participantes”, apuntó.

El 30 de enero el embajador de Rusia en Brasil, Alexey Labetskiy, se reunió con autoridades del Ministerio de Deporte brasileño para coordinar el evento. “Los Juegos pretenden reunir 50 países entre los fundadores del bloque (Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica), los nuevos miembros (Arabia Saudita, Argentina, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán), países que manifestaron deseo de entrada al bloque como Kazajistán, México, Turquía, Uruguay y varios países africanos, además de otros países”, indicó tras el encuentro el Ministerio de Deporte de Brasil.

Pese a lo comunicado por el gobierno de Brasil, Uruguay no asistirá al evento ya que declinó la invitación formal realizada por Andrey Budaev, embajador de Rusia en Montevideo. “No vamos a participar”, afirmó a Búsqueda el secretario nacional del Deporte, Sebastián Bauzá, quien recibió la propuesta rusa. “Rusia lo organiza entre otras razones porque no va a los Juegos Olímpicos de París 2024, mientras que el objetivo de Uruguay sí es París y nuestros atletas tienen planeado su cronograma a partir del ciclo olímpico, buscando los tiempos o los puntos para clasificarse, o directamente ya entrenando para los Juegos”, explicó. Añadió que las distintas federaciones deportivas uruguayas no tienen la cantidad suficiente de atletas para distribuir entre las competiciones satelitales a los Juegos Olímpicos y otras actividades internacionales independientes que puedan realizarse, como los juegos Brics.

Debido a esta situación deportiva la Secretaría Nacional del Deporte no consultó al Poder Ejecutivo sobre la posibilidad de aceptar el ofrecimiento ruso. “Tal vez si la competición fuera en otro país lo hubiéramos consultado”, indicó Bauzá.

Los Juegos Brics serán parte de los preparativos previos a la Cumbre Brics 2024 que se celebrará en octubre, también en Kazán. Aunque Uruguay ha recibido sondeos para ser parte de ese encuentro y también para sumarse al bloque, no tiene en su agenda hacerlo; sí pretende ser observador en algunas de sus actividades e integrar su banco de desarrollo. Más allá de la posición específica respecto al Brics, el gobierno se distanció de Rusia al condenar reiteradamente la invasión a Ucrania, incluso con acercamientos entre el presidente Luis Lacalle Pou con su par ucraniano, Volodimir Zelenski.

Desde el 1º de enero el bloque Brics, formado originalmente por cinco países, se amplió a diez con la adhesión de Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán. La incorporación de Argentina había sido aceptada el año pasado, pero en diciembre el nuevo presidente Javier Milei anunció que el país renunciaba a la asociación.

Con un formato similar al de los Juegos Olímpicos, la competencia a disputarse en junio en Kazán prevé reunir a 50 países, 5.000 deportistas y 2.300 voluntarios en 29 disciplinas, entre ellas algunas tradicionales como boxeo, voleibol de playa, remo, judo, karate, halterofilia, atletismo, ping pong, bádminton, equitación, natación, tenis, esgrima y gimnasia; otras más intrínsecamente soviéticas como kurash y sambo; y algunas que no forman parte del catálogo del COI como buceo y ajedrez. “Las naciones que vendrán a participar valoran positivamente estos Juegos. No están siguiendo el ejemplo ni las reglas de los funcionarios occidentales”, indicó el viceprimer ministro de Rusia, Dimitry Chernyshenko, el mes pasado en una rueda de prensa.

Los Juegos Olímpicos de París 2024 -oficialmente conocidos como los Juegos de la XXXIII Olimpiada- se llevarán a cabo entre el 26 de julio y el 11 de agosto. Tras la suspensión que el COI emitió sobre Rusia, el Comité Olímpico Ruso no tiene derecho a funcionar dentro del contexto olímpico, por lo cual no puede recibir financiación alguna del COI ni disputar ninguna disciplina en París.

En una situación parecida a la de Tokio 2020, el COI sí permitirá que “un número limitado” de deportistas rusos que ya se hayan clasificado a través de los sistemas existentes sean “declarados elegibles” para competir en los Juegos Olímpicos. Se los denominará Atletas Neutrales Individuales (AINs, por su sigla en inglés) y, además de ya haber superado las fases de clasificación, tendrán que demostrar que no apoyaron “activamente” la invasión rusa de Ucrania y que no están “bajo contrato con el ejército ni con las agencias nacionales de seguridad” de Rusia o de Bielorrusia, su nación aliada en la guerra.

Entre los 4.600 atletas de todo el mundo que por el momento se han clasificado para París 2024, hasta ahora solo hay 11 atletas neutrales individuales: seis con pasaporte ruso y cinco con pasaporte bielorruso. En comparación, 60 atletas ucranianos se han clasificado para los Juegos Olímpicos y se espera una delegación final de más de 150.

En cuanto a Uruguay, como explicó Bauzá, sus atletas están enfocados en las pruebas oficiales preolímpicas con las cuales podrán acceder a un lugar en los Juegos Olímpicos. Hoy la delegación está conformada por 16 deportistas, un número que ya supera a los once que accedieron a Tokio 2020. Doce pertenecen al plantel de rugby seven, una modalidad más corta, abierta y ofensiva que el rugby tradicional. Otros tres son regatistas: Fernando Diz y Hernán Umpiérrez, que competirán en la clase skiff masculino-49er, y Dolores Moreira, que lo hará en la clase dingui femenina-ILCA 6. El último deportista uruguayo que por ahora está clasificado deberá ser designado por la Federación Ciclista Uruguaya, ya que hay un lugar asegurado en la carrera masculina de 273 kilómetros en ruta.

Se espera que el remo, una de las disciplinas históricamente más exitosas del deporte uruguayo, pueda sumar nuevos miembros a la delegación, entre ellos Bruno Cetraro y Felipe Klüver, que compiten en categorías diferentes tras hacerlo juntos en Tokio 2020, donde finalizaron sextos en la categoría doble scull ligero.

En octubre y noviembre el remo uruguayo consiguió la mejor actuación de su historia en los Juegos Panamericanos tras cosechar cinco medallas de oro, dos de plata y una de bronce en el evento desarrollado en Santiago de Chile. Junto a Leandro Salvagno y Marcos Sarraute, Cetraro y Klüver formaron parte del equipo que obtuvo el oro en la modalidad cuádruple scull masculino, mientras que integraron el equipo que ganó la medalla de plata en la modalidad ocho remos largos con timonel.

Los remeros uruguayos tendrán ahora la posibilidad de entrar a París 2024 del 14 al 17 de marzo en una regata de clasificación continental a disputarse en Río de Janeiro. La última chance será la regata final de clasificación, un evento previsto para mayo en Lucerna, Suiza.

Otros deportes que aspiran a ingresar a los Juegos Olímpicos para representar a Uruguay son boxeo, judo y atletismo, donde destacan Emiliano Lasa, Pía Fernández, Déborah Rodríguez y un grupo de maratonistas masculinos para la carrera de 42,195 kilómetros. En boxeo la expectativa está en Camila Piñeiro, quien fue abanderada de Uruguay en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y estuvo a las puertas de clasificarse a París 2024 tras caer derrotada en la pelea de cuartos de final de la categoría femenina de -60 kg.

