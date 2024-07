Venezuela, los derechos humanos y los aprendizajes evidentes

El informe presentado el 15 de setiembre por la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela es concluyente. La información recabada con seriedad y solidez no deja lugar a dudas sobre las violaciones de los derechos humanos. Recorriendo sus 443 páginas redactadas con precisión quirúrgica, no podemos dejar de sentir los ecos de aquellos informes sobre el Uruguay de los 70 que valientes militantes hacían llegar al mundo, denunciando torturas, prisiones políticas, asesinatos.

No menor en importancia es el análisis de género que nos advierte la comisión de la ONU, donde se explica cómo los torturadores se ceban especialmente con las mujeres, aplicando los peores tratos, que dejo librados a la imaginación del lector.

El informe, tan detallado como inapelable, abre un abanico de reflexiones. En primer lugar, prueba de manera contundente el autoritarismo venezolano, la falta de garantías, la arbitrariedad judicial, la aplicación sistemática del terror por parte del Estado y las responsabilidades individuales de los gobernantes. La condena a estos hechos debe ser firme, y la persecución de los responsables más aún. Nadie puede avalar esto.

Sin embargo, el contexto político e histórico nos obliga a otras conclusiones. Hace 80 años las izquierdas democráticas condenaban los crímenes del estalinismo. En la década de 1980 las acciones paramilitares de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) dirigidas por el gobierno español interpelaron a Felipe González y al PSOE. Como era habitual, los hechos se negaban, calificándolos de calumnias, acusando a los denunciantes de enemigos o de aliados a lo peor. Con los años la condena se matizaba hacia una tibia admisión de excesos, para finalmente, más tarde, aceptar los hechos crudos justificados por un genérico análisis de época. Si las izquierdas no aprendieron de estos errores históricos, entonces no aprendieron nada.

Ya se han escuchado, como antes, voces de condena al informe y de defensa cerrada al gobierno de Maduro. No vamos a esperar el paso del tiempo para ver cómo los defensores de Venezuela mañana van a aceptar lo evidente. En el siglo XXI no se puede discutir lo obvio.

En Venezuela se cometen graves violaciones a los derechos humanos, probadas y documentadas ampliamente. No condenarlas resta toda credibilidad a aquellos que tenemos una opción humanista y de izquierda. La operativa política tiene límites impuestos por valores y principios, y este es un caso evidente. Lo político no puede estar por encima de lo jurídico. El pasado nos enseña sobre esos errores, el presente nos impone qué hacer, el futuro no nos perdonará no haber actuado en consecuencia.