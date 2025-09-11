A un voto de ser condenado: ¿qué le depara a Jair Bolsonaro en el juicio por la trama golpista?
Un juez del Supremo brasileño se opuso a un juicio “político” contra el expresidente Jair Bolsonaro y votó por absolverlo de la acusación por una supuesta trama golpista, dejando el conteo parcial 2-1 a favor de la condena
Los jueces Luiz Fux (izquierda) y Flávio Dino participan en el juicio en el Supremo Tribunal Federal de Brasil contra el expresidente Jair Bolsonaro y otros siete acusados por intento de golpe de Estado.
Un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil se opuso este miércoles a un juicio “político” contra el expresidente Jair Bolsonaro y votó por absolverlo de los cargos relacionados con una supuesta trama golpista. Con este voto, el resultado parcial queda 2-1 a favor de la condena; para un veredicto definitivo se requiere la mayoría simple de tres de cinco jueces.
Bolsonaro, de 70 años, está acusado de liderar una organización criminal armada para intentar mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Juzgado junto a siete excolaboradores y jefes militares, podría enfrentar hasta 43 años de prisión.
El juez Luiz Fux, tercer magistrado en votar durante las audiencias transmitidas en vivo hasta el viernes, expuso su decisión durante más de nueve horas. Desde el inicio, señaló que “no compete al Supremo realizar un juicio político” y defendió la “incompetencia absoluta” del tribunal para juzgar a un expresidente, argumentando que el caso debía tramitar en otra instancia.
Fux también sostuvo que la fiscalía no probó que los acusados constituyeran una organización criminal armada, ya que no se demostró el uso de armas, y que la supuesta trama golpista no pasó de la fase preparatoria. Con ello, se inclinó por absolver a Bolsonaro de los cinco cargos que se le imputan, generando un respiro para el campo bolsonarista. Su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, pidió una “anulación total del proceso”, calificando el caso como una “persecución política”.
Previamente, dos jueces habían votado a favor de la condena, entre ellos Alexandre de Moraes, quien acusó a Bolsonaro de liderar la organización criminal para dar un golpe de Estado. Moraes afirmó que la intervención militar no se concretó por falta de apoyo de la cúpula castrense y advirtió que “Brasil casi volvió a una dictadura”.
El veredicto final aún depende de los votos de los dos jueces restantes, tras lo cual se evaluará la pena, que podría superar los 40 años de prisión. La sentencia es apelable.
Embed - Brasil: tercer juez vota por anulación del proceso contra expresidente Bolsonaro • FRANCE 24
Tensiones internacionales y amenazas
El juicio ha tensado la relación entre Brasil y Estados Unidos. El expresidente Donald Trump impuso aranceles del 50% a productos brasileños, alegando una “caza de brujas” contra Bolsonaro, y sancionó a altos funcionarios, incluido Moraes. El segundo juez en votar, Flávio Dino, ironizó sobre la intromisión extranjera: “¿Alguien cree que Mickey (Mouse) va a cambiar un juicio en la corte suprema?”. Además, Dino presentó una denuncia policial por amenazas recibidas en redes sociales, que instaban a ataques contra jueces y sus familias.
La sociedad brasileña sigue polarizada. Nayra Souza, profesora de 56 años, afirmó: “Ahora la población está de enhorabuena por tener una justicia que dice no a la violencia contra el Estado de derecho”. Por su parte, los seguidores de Bolsonaro defienden una amnistía parlamentaria que podría incluir al exmandatario y a simpatizantes condenados por el asalto al Congreso del 8 de enero de 2023, que la fiscalía sostiene fue alentado por Bolsonaro como último intento de mantenerse en el poder.