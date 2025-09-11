A un voto de ser condenado: ¿qué le depara a Jair Bolsonaro en el juicio por la trama golpista?

Un juez del Supremo brasileño se opuso a un juicio “político” contra el expresidente Jair Bolsonaro y votó por absolverlo de la acusación por una supuesta trama golpista, dejando el conteo parcial 2-1 a favor de la condena

Los jueces Luiz Fux (izquierda) y Flávio Dino participan en el juicio en el Supremo Tribunal Federal de Brasil contra el expresidente Jair Bolsonaro y otros siete acusados por intento de golpe de Estado.

Un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil se opuso este miércoles a un juicio “político” contra el expresidente Jair Bolsonaro y votó por absolverlo de los cargos relacionados con una supuesta trama golpista. Con este voto, el resultado parcial queda 2-1 a favor de la condena; para un veredicto definitivo se requiere la mayoría simple de tres de cinco jueces.

Bolsonaro, de 70 años, está acusado de liderar una organización criminal armada para intentar mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Juzgado junto a siete excolaboradores y jefes militares, podría enfrentar hasta 43 años de prisión.

El juez Luiz Fux, tercer magistrado en votar durante las audiencias transmitidas en vivo hasta el viernes, expuso su decisión durante más de nueve horas. Desde el inicio, señaló que “no compete al Supremo realizar un juicio político” y defendió la “incompetencia absoluta” del tribunal para juzgar a un expresidente, argumentando que el caso debía tramitar en otra instancia.

Fux también sostuvo que la fiscalía no probó que los acusados constituyeran una organización criminal armada, ya que no se demostró el uso de armas, y que la supuesta trama golpista no pasó de la fase preparatoria. Con ello, se inclinó por absolver a Bolsonaro de los cinco cargos que se le imputan, generando un respiro para el campo bolsonarista. Su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, pidió una “anulación total del proceso”, calificando el caso como una “persecución política”.

Previamente, dos jueces habían votado a favor de la condena, entre ellos Alexandre de Moraes, quien acusó a Bolsonaro de liderar la organización criminal para dar un golpe de Estado. Moraes afirmó que la intervención militar no se concretó por falta de apoyo de la cúpula castrense y advirtió que “Brasil casi volvió a una dictadura”.