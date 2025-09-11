  • Cotizaciones
    jueves 11 de septiembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    A un voto de ser condenado: ¿qué le depara a Jair Bolsonaro en el juicio por la trama golpista?

    Un juez del Supremo brasileño se opuso a un juicio “político” contra el expresidente Jair Bolsonaro y votó por absolverlo de la acusación por una supuesta trama golpista, dejando el conteo parcial 2-1 a favor de la condena

    Los jueces Luiz Fux (izquierda) y Flávio Dino participan en el juicio en el Supremo Tribunal Federal de Brasil contra el expresidente Jair Bolsonaro y otros siete acusados por intento de golpe de Estado.

    Los jueces Luiz Fux (izquierda) y Flávio Dino participan en el juicio en el Supremo Tribunal Federal de Brasil contra el expresidente Jair Bolsonaro y otros siete acusados por intento de golpe de Estado.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil se opuso este miércoles a un juicio “político” contra el expresidente Jair Bolsonaro y votó por absolverlo de los cargos relacionados con una supuesta trama golpista. Con este voto, el resultado parcial queda 2-1 a favor de la condena; para un veredicto definitivo se requiere la mayoría simple de tres de cinco jueces.

    Bolsonaro, de 70 años, está acusado de liderar una organización criminal armada para intentar mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Juzgado junto a siete excolaboradores y jefes militares, podría enfrentar hasta 43 años de prisión.

    Leé además

    Jair Bolsonaro espera el veredicto final desde su casa en Brasilia.
    Video
    Brasil

    Juicio de Bolsonaro: el magistrado Fux pide la nulidad del proceso por “incompetencia” del Supremo

    Por France 24
    Partidarios de Jair Bolsonaro participan en una manifestación durante el Día de la Independencia en la playa de Copacabana, Río de Janeiro, Brasil, el 7 de setiembre de 2025. 
    Video
    Brasil

    Seguidores de Jair Bolsonaro vuelven a manifestarse por su amnistía en Río de Janeiro

    Por RFI

    El juez Luiz Fux, tercer magistrado en votar durante las audiencias transmitidas en vivo hasta el viernes, expuso su decisión durante más de nueve horas. Desde el inicio, señaló que no compete al Supremo realizar un juicio político” y defendió la “incompetencia absoluta del tribunal para juzgar a un expresidente, argumentando que el caso debía tramitar en otra instancia.

    Fux también sostuvo que la fiscalía no probó que los acusados constituyeran una organización criminal armada, ya que no se demostró el uso de armas, y que la supuesta trama golpista no pasó de la fase preparatoria. Con ello, se inclinó por absolver a Bolsonaro de los cinco cargos que se le imputan, generando un respiro para el campo bolsonarista. Su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, pidió una anulación total del proceso, calificando el caso como una persecución política.

    Previamente, dos jueces habían votado a favor de la condena, entre ellos Alexandre de Moraes, quien acusó a Bolsonaro de liderar la organización criminal para dar un golpe de Estado. Moraes afirmó que la intervención militar no se concretó por falta de apoyo de la cúpula castrense y advirtió que Brasil casi volvió a una dictadura.

    El veredicto final aún depende de los votos de los dos jueces restantes, tras lo cual se evaluará la pena, que podría superar los 40 años de prisión. La sentencia es apelable.

    Embed - Brasil: tercer juez vota por anulación del proceso contra expresidente Bolsonaro • FRANCE 24

    Tensiones internacionales y amenazas

    El juicio ha tensado la relación entre Brasil y Estados Unidos. El expresidente Donald Trump impuso aranceles del 50% a productos brasileños, alegando una “caza de brujas” contra Bolsonaro, y sancionó a altos funcionarios, incluido Moraes. El segundo juez en votar, Flávio Dino, ironizó sobre la intromisión extranjera: ¿Alguien cree que Mickey (Mouse) va a cambiar un juicio en la corte suprema?. Además, Dino presentó una denuncia policial por amenazas recibidas en redes sociales, que instaban a ataques contra jueces y sus familias.

    La sociedad brasileña sigue polarizada. Nayra Souza, profesora de 56 años, afirmó: Ahora la población está de enhorabuena por tener una justicia que dice no a la violencia contra el Estado de derecho. Por su parte, los seguidores de Bolsonaro defienden una amnistía parlamentaria que podría incluir al exmandatario y a simpatizantes condenados por el asalto al Congreso del 8 de enero de 2023, que la fiscalía sostiene fue alentado por Bolsonaro como último intento de mantenerse en el poder.

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Banco Central del Uruguay

    El equipo económico quiere “empezar a dejar de hablar en dólares” como parte de un cambio de “cultura”

    Por Redacción Búsqueda
    Poder Judicial

    Suprema Corte de Justicia destituyó por acoso laboral a la directora del Servicio de Abogacía

    Por Redacción Búsqueda
    Pasado reciente

    Gobierno designó nuevos integrantes en comisión que repara a víctimas de la guerrilla

    Por Redacción Búsqueda
    Temu

    “Impuesto Temu”: compras con franquicia aduanera totalizaron 1.276.530 hasta agosto

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    El ministro Gabriel Oddone.

    El gobierno recibe mensajes de preocupación empresarial por cambios tributarios en el Presupuesto

    Por Redacción Búsqueda
    El edificio sede del Banco Central, en la Ciudad Vieja.

    “Secretaría antilavado” pedirá al gobierno detener modificación propuesta por el BCU para dejar de controlar a cambios y a cofres de seguridad

    Por Guillermo Draper
    Guillermo Besozzi.

    La Corte Electoral analiza suspensión de ciudadanía de Guillermo Besozzi

    Por  Federico Castillo  y Macarena Saavedra
    El balneario La Paloma en temporada de verano.

    Reconstruir el balneario La Paloma frente a un desastre climático costaría unos US$ 626 millones, según estudio

    Por Ismael Grau