Cuáles fueron los primeros trabajos de los candidatos a la presidencia

Si bien no recuerda a qué destinó su primer sueldo, asegura que no era muy gastador y que “ahorraba bastante”. Con ese dinero y algunos préstamos pedidos a su padre compraba vacas y ovejas, y fue así como también compró su primer auto.

Por su parte, el colorado Andrés Ojeda empezó a trabajar a los 18 o 19 años en un pequeño estudio jurídico. No recuerda en qué gastó su primer sueldo, que fue de 2.500 pesos. “No me daba para mucho”, comenta. “Hacía todo lo que se te ocurra, sin ninguna discriminación”, dice acerca de las tareas requeridas en ese puesto.

El candidato por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, empezó a trabajar a los 16 años en tareas que le asignaban en la escuela militar. “Limpiar un baño, armar una carpa, vivíamos permanentemente trabajando”, cuenta.

Comenzó a recibir remuneración una vez que se convirtió en alférez, a los 20 años. Sus primeros sueldos los gastaba en nafta, en “ir a tomar una cerveza” al club o al baile. Vivía en San José, su padre había fallecido y parte de ese sueldo también lo gastaba en visitas a su madre y en regalos de cumpleaños para ella y el resto de su familia. Dice que si bien no era un buen sueldo, le sobraba, ya que no tenía mayores obligaciones.

Pablo Mieres, candidato por el Partido Independiente, trabajó por primera vez en el año 1979 como ayudante en una investigación del Claeh sobre la juventud uruguaya. Luego obtuvo un cargo administrativo en la misma universidad, donde trabajó durante 20 años.

Antes de este empleo, Mieres fue catequista en el colegio Los Vascos. “En realidad, mi primer trabajo fue ese”, dijo a Galería. En esta institución también dio clases de introducción al derecho y las ciencias sociales. “Después no pude seguir, no me acuerdo por qué, y le pasé esa clase a Juan Miguel Petit (abogado), que éramos amigos ya desde ahí”.