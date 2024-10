La salud mental y el consumo de drogas en los candidatos: solo uno hace terapia y la mayoría asegura que nunca probó estupefacientes

Álvaro Delgado (Partido Nacional), Yamandú Orsi (Frente Amplio) y Gustavo Salle (Identidad Soberana) no respondieron, aunque Delgado y Orsi sí contestaron una serie de preguntas en entrevistas separadas que fueron realizadas por Galería .

Uno de los temas consultados a los candidatos fue si, en atención a su salud mental, llevan adelante algún tipo de terapia profesional. Salvo Andrés Ojeda (Partido Colorado) , quien dijo que se atiende con un psicólogo hace alrededor de 15 años, todos respondieron que no. Mientras varios dijeron que tampoco realizan actividades concretas enfocadas en el cuidado de su salud emocional, otros sí siguen ciertos hábitos.

“No hago terapia pero hago cosas que me ayudan a estar bien, como ser mantener el jardín de mi casa”, indicó Eduardo Lust, exdiputado de Cabildo Abierto y candidato del Partido Constitucional. Guillermo Franchi, quien fuera dirigente de Un Solo Uruguay y hoy lidera el Partido por los Cambios Necesarios, aseguró que “el trabajo al aire libre” y “vivir en el campo” son dos factores que lo ayudan a mantenerse estable mentalmente. Gonzalo Martínez, de Unidad Popular, sostuvo que intenta en su día a día “generar espacios de reflexión personales”.

Delgado, por su parte, aseguró en la entrevista con Galería que es ansioso y que le recomendaron atenderse con un especialista para manejar la ansiedad, pero que todavía no tomó la decisión. “Quizás porque no encontré a la persona adecuada. Quizás porque no busqué”, admitió, aunque dijo que practicar boxeo lo ayuda a controlarse. Orsi también admitió que “tendría que haber hecho” terapia en algún momento de su vida y que se trata de “un gran debe” que sus allegados le han sugerido practicar: “Hay algo ahí”.

La salud mental se transformó en una crisis de salud pública para Uruguay, que presenta una de las tasas de suicido más altas en el mundo: en 2012 se quitaron la vida 606 personas, en 2022 fueron 823 y el año pasado, 724. Considerando el número de suicidios e intentos de autoeliminación, se estima que el problema alcanza al menos a entre 7.000 y 14.000 personas al año, cifra en donde no están incluidos los afectados a nivel familiar, social y comunitario.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) desarrolla desde el año 2020 una campaña interinstitucional en conjunto con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). La Universidad de la República también ha implementado proyectos propios.

Ojeda, quien según todas las encuestas de opinión será el tercer candidato más votado este domingo, impuso la salud mental como una de sus banderas programáticas y de campaña electoral. “Las principales dificultades para con la temática tienen que ver con el acceso a servicios de atención psicológica vinculadas a factores económicos, geográficos, y de recursos humanos. Esto es particularmente cierto en cuanto a la accesibilidad a servicios en los departamentos más alejados de la capital, así como una cobertura que no es suficiente para la detección temprana de problemas de salud. A esto se suma el hecho de que se vuelve difícil hacer un seguimiento de los casos en cuestión, por falta de recursos para atender el aumento de la demanda de los últimos años”, es el análisis del tema que realiza el Partido Colorado en su plan de gobierno 2025-2030.

Los candidatos y las drogas: todos niegan haberlas probado

Como parte de un proyecto más global sobre salud mental, a partir de enero el gobierno inició un plan de prevención de adicciones en jóvenes. Prevé ampliar la red pública de atención con base en la creación de nuevos dispositivos en tres modalidades: con respuestas diurnas, ambulatorias y comunitarias, centros de internación y rehabilitación y respuestas habitacionales especializadas.

ASSE, por ejemplo, aumentará a 78 las plazas de desintoxicación para personas con uso problemático de drogas en diferentes hospitales públicos y se ampliarán dos de los centros residenciales ya existentes en el país para que alberguen población femenina. Además, se inaugurarán dos centros de referencia de atención 24 horas en salud mental y uso de drogas dirigido a “migrantes, liberados y personas en situación de calle”, y se iniciarán en 2023 las obras para la creación de un área de internación psiquiátrica de casos agudos en el Hospital Pasteur.

De acuerdo a la VIII Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Población General 2024, presentada la semana pasada, el alcohol continúa como la sustancia más consumida por los uruguayos: más de la mitad de la población la toma en forma habitual, al menos una vez en el último mes.

En cuanto a otras sustancias, en los últimos 12 meses el 27,8% fumó tabaco y un 12,3% cannabis, el 1,9% apeló a tranquilizantes, el 1,6% inhaló cocaína y 1% consumió éxtasis.

En 2013, casi una década antes de asumir la presidencia y mientras preparaba su candidatura para las elecciones de 2014, Luis Lacalle Pou afirmó en Galería que entre los 17 y los 23 años consumió recreativamente drogas como marihuana y cocaína, aunque nunca llegó a transformarse en adicto y abandonó su uso.

La honestidad de su declaración sorprendió al sistema político y continúa hoy siendo una excepción. Los ocho candidatos que respondieron a Búsqueda aseguran que no consumen ni consumieron ningún tipo de droga en sus vidas.

En cuanto al alcohol, la mayoría dice beber en situaciones específicas y esporádicas, como los fines de semana y en reuniones sociales. Excepto Mieres, que no toma alcohol. César Vega (Partido Ecologista Radical Intransigente) y Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto) son los únicos dos que afirman tomar alcohol con algo más de asiduidad. “Una copa de vino en la cena, a veces”, indicó Manini, quien también toma “algún whisky” en actividades sociales. Vega, a su vez, toma vino de manera semanal.