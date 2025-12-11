  • Cotizaciones
    Acuerdos con UE y EFTA: “más transparencia” y acceso “preferencial”

    Anuario de Opypa incluye un informe de la subsecretaria de RREE, Valeria Csukasi

    La subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi.

    La subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi.

    FOTO

    Eduardo Collins/Presidencia
    Búsqueda | Agro de Búsqueda
    Por Agro de Búsqueda

    Uruguay y sus socios fundadores del Mercosur alcanzaron “hitos” en su política de inserción internacional con la “culminación” del acuerdo de asociación con la Unión Europea (UE) y la firma del acuerdo de libre comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por su sigla en inglés).

    Así lo señala un artículo elaborado por la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, la directora general para Asuntos de Integración y Mercosur de esa cartera de Estado, Paola Repetto y la secretaria del Servicio Exterior, Victoria Codina, que se publicará en el Anuario de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa), advierte el informe al que accedió Agro de Búsqueda.

    Destaca que estos acuerdos, “históricos por su tamaño, amplitud temática y significado político”, reafirman la “relevancia del bloque como herramienta para mejorar la inserción económica internacional de Uruguay”.

    “La suma de ambos acuerdos otorga acceso preferencial del Mercosur a todo el continente europeo”, advierte.

    Potencial y otras negociaciones

    Respecto al acuerdo con la UE, previsto que se firme este mes, el informe recalca que es “histórico por su alcance geográfico y amplitud”, ya que este pacto conformará una zona de libre comercio de “más de 800 millones de habitantes, uniendo a la segunda y la quinta economías mundiales”.

    El acuerdo es un instrumento “ambicioso y amplio” que cubre variadas disciplinas: comercio de bienes, reglas de origen, comercio de servicios, propiedad intelectual, inversiones, compras públicas, comercio y desarrollo sostenible, entre otras, señala.

    Considera que este pacto “impulsará la modernización del Mercosur mediante la promoción de la adopción de prácticas más transparentes, predecibles e innovadoras”, y “mejorará el clima de negocios”, al “brindar mayores certezas legales y fomentar la atracción de mayor volumen de inversión extranjera directa” a los países del bloque.

    La conclusión de los acuerdos Mercosur-UE y Mercosur-EFTA reviste una “relevancia fundamental para la inserción internacional de Uruguay”, valora.

    El informe sostiene que “la entrada en vigor de estos acuerdos garantizará un acceso preferencial y predecible a mercados de alto valor” para la agroindustria nacional, “en igualdad de oportunidades” o “incluso en mejores condiciones que varios de los países competidores”.

    Ambos acuerdos, además, tienen el “potencial de atraer un mayor volumen de inversiones productivas” en Uruguay, indica.

    Sin embargo, el trabajo plantea que “la estrategia de inserción de Uruguay, tanto como socio del Mercosur, como en formatos de velocidades diferentes y flexibles, no puede concluir en estos esfuerzos”.

    “Al bienvenido reinicio de negociaciones con Canadá y la esperada finalización de las negociaciones con Emiratos Árabes Unidos, debe sumarse temprano el próximo año el inicio de negociaciones con Indonesia y Vietnam, dos mercados especialmente relevantes para Uruguay y el Mercosur”, anuncia.

    También, el informe indica que los “esfuerzos bilaterales como la recientemente iniciada profundización del acuerdo de libre comercio entre Uruguay y Perú, serán redoblados en los próximos años”, a fin de “dar respuesta a la necesidad del sector productivo uruguayo de colocar sus exportaciones en los mercados más demandantes” del mundo.

    Ambas alianzas estratégicas buscan mejorar y facilitar las condiciones de acceso a mercados tanto en bienes como en servicios, fomentar la inversión, aumentar la certidumbre jurídica para los agentes económicos, dinamizar la cooperación y promover valores comunes, como la democracia y el desarrollo sostenible.

