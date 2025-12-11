  • Cotizaciones
    Carpetas Verdes 2024-2025: el ingreso de capital aumentó 45% a US$ 107/ha

    Más kilos, precio y costos por hectárea –menores por unidad– y mejor resultado final

    La productividad vacuna aumentó 12% por hectárea y la carne equivalente creció 8% en promedio en el ejercicio 2024-2025, según las Carpetas Verdes.

    FOTO

    Búsqueda | Agro de Búsqueda
    Por Agro de Búsqueda

    El ingreso de capital de las empresas ganaderas monitoreadas por las Carpetas Verdes del Instituto Plan Agropecuario fue de US$ 107 por hectárea. La cifra representa un aumento del 45% frente al año anterior y fue el segundo mejor valor en 24 ejercicios en moneda corriente; en moneda constante fue el cuarto mejor de toda la serie.

    El ingreso neto también mostró mejoras y la rentabilidad sobre activos se movió en niveles históricos promedio para la ganadería. Molina lo resume directamente: “más kilos vacunos, más precio, más costos por hectárea, pero menores costos por unidad y mejor resultado final”.

    El director del Plan Agropecuario, Carlos Molina, presentó la síntesis de los resultados del análisis de casi 150 empresas monitoreadas. En ese marco conluyó que la productividad vacuna aumentó 12% por hectárea y la carne equivalente creció 8% en promedio. Hubo una mejora marcada en los predios de ciclo completo del norte, que pasaron del 78% al 87%, uno de los registros más altos de la serie. El impulso viene de más kilos vacunos y de un desempeño reproductivo sólido, especialmente entre los criadores, donde la eficiencia es la herramienta principal.

    En lo económico, la combinación de más productividad y mejores precios se tradujo en resultados significativamente superiores, aun con costos de producción por hectárea subiendo entre 2% y 3%. La diferencia la hace la reducción del costo por kilo producido, una fortaleza poco frecuente.

    “La próxima seca está más cerca que ayer”, advirtió Molina, subrayando la necesidad de sistemas capaces de adaptarse. Esto implica decisiones oportunas, basadas en información, monitoreo, planificación productiva y financiera, y una infraestructura mínima que permita manejar ganado y forraje.

    Incluye también el manejo del campo natural, pastoreo ajustado, suplementación estratégica, áreas forrajeras como verdeos y praderas, y un plan sanitario y genético alineado al sistema.

    Todo sostenido por productores y equipos formados y activos en el proceso de decisión. Las empresas que trabajan estos pilares no solo resisten mejor las crisis, sino que aprovechan las buenas etapas, y mantienen vigente la tríada: producir, vivir y conservar.

