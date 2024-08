Casi US$ 30 millones suman las pérdidas en proceso de la carne, persisten problemas de "manejo" y "bienestar"

Los datos del organismo muestran que ese monto registra una diferencia inferior de US$ 1 millón respecto al cuantificado en la auditoría anterior, que fue de US$ 30,7 millones, en 2013, mientras que en las dos primeras auditorías las pérdidas fueron estimadas en US$ 32,2 millones en 2008 y US$ 47,1 millones en 2003.