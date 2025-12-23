  • Cotizaciones
    Cierre de un año histórico para los negocios ganaderos

    Socios, clientes y colaboradores de Plaza Rural tuvieron mucho por qué brindar al finalizar su remate de diciembre

    Waldemar Fernández y Gabriela Fernández; el presidente de Plaza Rural, Ignacio Victorica; la gerente general del BROU, Mariela Espino; y el director de Indarte & Cía, Gonzalo Indarte

    FOTO

    Francisco Muñoz, Gonzalo Indarte, Guadalupe Indarte, Francisco Cánepa, José Ignacio Aramburu, Ignacio Victorica, Joaquín Falcón, José de Freitas, Ricardo Stewart, Alejandro Zambrano, Juan Brea Saravia y Arturo Aramburu

    El productor Jorge Lemus, Gabriela Antúnez, Beatriz Latorraca y Myriam Rodríguez

    FOTO

    Horacio Eugui, Daniel Bruzzone, Juan Brea Saravia y Fernando Indarte

    Carlos de Freitas, socio de Plaza Rural, y Martin Sapriza

    FOTO

    El presidente saliente de Plaza Rural, José Ignacio Aramburu, y el gerente Fernando Caballero

    Joel Torres, Kevin Blanc y Lorena Ramírez, integrantes del equipo del Banco República

    FOTO

    El rematador Víctor Hugo Velazco, el consignatario Juan Carlos Romano y el socio de Plaza Rural Francisco Cánepa

    El director de Zambrano & Cía, Alejandro Zambrano; el director de Agro Oriental, Martín Slinger; y el director del escritorio Juan Brea Saravia, Gerónimo Brea

    FOTO

    Agustín Silva, Joaquín Callero y Valentina Muñoz

    Valentina Straumann, Mauricio Torres Negreira, María Clara González y Federico Torres Negreira

    FOTO

    El presidente de Angus Uruguay, Juan Pablo Pérez, y el presidente de Plaza Rural, Ignacio Victorica

    El director del escritorio Romualdo & Cía, Juan José Rodríguez y su hija Clementina

    FOTO

    El 2025 fue un año histórico para la producción y los negocios ganaderos, y una vez más el consorcio fue protagonista en el mercado de reposición, logrando varios precios récord históricos.

    La empresa renovó su directiva y prepara las celebraciones de sus 25 años, que coinciden con el 130 aniversario del Banco República, su socio estratégico.

    Leé además

    La sequía de 2022-2023 en Uruguay causó pérdidas estimadas en casi US$ 2.000 millones, redujo drásticamente el PBI y agotó las reservas de agua potable.
    Agro

    Opypa prepara una “estrategia de gestión de riesgos” además de “mejora” de los incentivos a la inversión

    Por Mauro Florentín
     El 61% de las empresas agrícolas-ganaderas de Fucrea logró remunerar los costos de capital y tierra.
    Agro

    En promedio todos los rubros lograron remunerar los costos de capital y tierra

    Por Agro de Búsqueda
