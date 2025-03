Cosecha de arroz superará 1,5 millones de toneladas y el desafío de la cadena estará en la etapa comercial

O´brien recordó que de la zafra 2023-2024 no queda arroz por comercializar, y ese es un punto a favor en este contexto. “Lo podemos dar por terminado, porque hace 15 días no quedaba ni el 1,5%. Sí queda por cargar cosecha vieja”, pero ese arroz “ya está vendido”, confirmó el presidente de ACA.

El precio provisorio del arroz se fijó en US$ 17,15 (por bolsa de 50 kilos de arroz sano, seco y limpio) y se espera que sobre fines de marzo se termine de negociar con la industria molinera el precio definitivo de la cosecha anterior. “Creemos que se puede mejorar el precio, porque hasta el 80% de venta hubo muy buenos valores, y en el último 20% –cuando India volvió a exportar, en octubre– los niveles de precios de venta ajustaron sustancialmente a la baja. De todos modos, creemos que se podría mejorar el precio provisorio”, analizó.

El mercado internacional está registrando bajas de 25% a 30% respecto al año pasado. Además, “no se han dado negocios de volumen en Uruguay”, algo que también “trae preocupación”, reconoció el dirigente. “Esperamos que en los próximos días se puedan concretar negocios de volumen, lo que implicaría hacer algún negocio de arroz con cáscara, que permitiría un desagote de esta cosecha, que sería voluminosa y que podría tener problemas logísticos”, explicó.

O´brien consideró que “este es un año para vender un volumen importante de arroz cáscara, que no tiene costo industrial”, y que de esa forma la baja de precio que le llegue al productor no sea tan importante como la que se registró en el mercado internacional.

Costos de la zafra arrocera

Consultado por los costos de esta zafra, el presidente de ACA respondió que “en casi todos los sectores siempre la productividad es la que manda” y fue “la que ha defendido al productor arrocero en los años de precios internacionales bajos”. Informó que los costos se ubican en unos US$ 2.100 por hectárea, 5% menos que en la zafra pasada, pero si se compara con los últimos 10 años, “estos costos son altos”, dijo.

Agregó que, ante los valores internacionales que tenía el producto, “se hacían sostenibles”, pero ahora esa situación cambió. Si el arroz vale 30% menos que el año pasado “necesitamos una adecuación de costos” y “habrá que empezar a trabajar con el nuevo gobierno en las cosas que se pueda trabajar”, en búsqueda de competitividad.

“Debemos trabajar en bajar el costo del flete, no bajando la tarifa sino habilitando los corredores que todavía no están habilitados para bitrenes y tritrenes”, planteó. Señaló que la ruta 8, que es el principal corredor del arroz uruguayo, no está habilitada para estos medios de transporte.

“Tenemos el ramal del tren por donde podríamos estar bajando de Salto a Montevideo si se logra hacer un tramo que quedó sin resolver entre Guichón y Chamberlain”, recordó.

El presidente de ACA también reclamó “seguir mejorando las tarifas de UTE para riego”. Dijo que Uruguay “tiene excedente de energía y vemos a los valores que se exporta”. “Si tenemos consciencia de país agroexportador volquemos eso a los sectores que demandan energía para producir, considerando todos los beneficios que eso le trae a la cadena”, propuso.

En cuanto a los combustibles, dijo que “más allá del anhelo histórico de la ACA de la libre importación, hay que trabajar en bajar los costos de la cadena de distribución, que es un monopolio”.

Oportunidades de mercados

O´brien consideró que es momento de poner foco comercial en México y Centroamérica, donde “hay mucho por crecer en ventas”. Planteó que en ese sentido “hay trabajo para hacer con el nuevo gobierno”, a través de la Cancillería y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) en lo que tiene que ver con los protocolos sanitarios.

Opinó que el horizonte “es muy promisorio si logramos mejorar las condiciones”. Explicó que en el protocolo sanitario con México “tenemos que igualarnos a las exigencias que tiene Brasil”. Valoró que Uruguay tiene un tratado de libre comercio con México, pero hay que corregir los protocolos sanitarios. “Perfectamente con una buena misión entre los ministerios se puede corregir eso y mejorar el acceso a ese mercado, que potencialmente es muy bueno”, planteó.

También se refirió al enfrentamiento político que están teniendo México y Estados Unidos, donde “un día se suben los aranceles, luego hubo una tregua hasta abril”. Consideró que allí se puede realizar un trabajo de “alta política”, porque se presentan “oportunidades importantes para el sector”.

El presidente de ACA analizó que “la tendencia histórica de Uruguay en relaciones exteriores es trabajar con Europa y Asia, sin embargo, en Centro América hay un potencial enorme, por distancia y por el consumo que hay allí”.

Destacó que en esa región se consumen “75 kilos per cápita por año” de arroz, mientras que en Uruguay se consumen “ocho o nueve kilos”. Además, dijo que allí la producción “baja año a año” y que varios países centroamericanos ya no tienen tratados comerciales con Estados Unidos, algo que genera oportunidades.

O´brien planteó que se trabaje para alcanzar nuevos tratados de libre comercio o acuerdos comerciales que permitan mejorar el comercio, no solo de arroz sino de otros productos uruguayos.