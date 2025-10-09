  • Cotizaciones
    jueves 09 de octubre de 2025

    Cupra se adhirió al Consejo Avícola Internacional, que integran 30 países

    De 2010 a 2024 la producción mundial de pollo creció 30% y proyectan más demanda

    El presidente del IPC, Ricardo Santín; el presidente de Cupra, Domingo Estévez; y el director ejecutivo de Cupra, Federico Stanham.

    El presidente del IPC, Ricardo Santín; el presidente de Cupra, Domingo Estévez; y el director ejecutivo de Cupra, Federico Stanham.

    FOTO

    Búsqueda | Agro de Búsqueda
    Por Agro de Búsqueda

    La Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas (Cupra) se adhirió al Consejo Avícola Internacional (IPC, por su sigla en inglés). Esta organización fue creada en 2005, cuenta con 54 miembros, entre asociaciones y empresas de 30 países, responsables de más del 73% de la producción mundial de carne aviar y más del 86% de las exportaciones globales.

    Para Cupra esta incorporación constituye un paso trascendental en su proceso de modernización y profesionalización como gremial, así como un hito en su estrategia de internacionalización, destacaron desde la institución.

    El presidente del IPC, Ricardo Santín, destacó que en 2021 la producción avícola mundial superó los 135 millones de toneladas, con Asia como principal productor, seguido por América Latina. Subrayó que este año se estima una producción de 105 millones de toneladas. Actualmente el comercio internacional de carne aviar representa cerca del 13% de la producción global.

    Los cinco mayores productores son: Estados Unidos, China, Brasil, la Unión Europea y Rusia. Y los principales exportadores son: Brasil, Estados Unidos, la Unión Europea, Tailandia y China. Entre 2010 y 2024 la producción mundial de pollo creció 30%.

    Santín advirtió sobre las consecuencias de la Influenza Aviar, que podría llevar a una reducción en la producción de los principales países productores. Señaló que los bloqueos comerciales por gripe aviar constituyen un problema, tanto para los exportadores como para los importadores, ya que generan escasez del producto y aumentos de precios.

    Asimismo, el presidente del IPC subrayó que, según proyecciones del Banco Mundial, en 2050 la población mundial alcanzará 9.700 millones de personas, y se incrementará la demanda de alimentos, en especial de proteína animal. Las regiones con mayor crecimiento demográfico serán Asia y África, que además registrarán un importante dinamismo económico.

    “No podemos dejar de venderle a Europa, pero hay que mirar a Asia y África. En Latinoamérica contamos con granos, agua y recursos humanos para producir alimentos de forma sostenible. Esa población tendrá más ingresos y demandará comida de buena calidad; tenemos que prepararnos”, sentenció.

