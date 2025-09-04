  • Cotizaciones
    El escenario favorable enciende el optimismo de los cabañeros de todas las razas para esta zafra de toros

    Presidentes de las sociedades de criadores de Angus, Hereford, Brangus y Braford destacaron el buen momento

    Se espera que la zafra de toros tenga gran demanda, acompañada de buenos precios.

    Se espera que la zafra de toros tenga gran demanda, acompañada de buenos precios.

    Búsqueda | Agro de Búsqueda
    Por Agro de Búsqueda

    Todo indica que la próxima primavera será una de las más auspiciosas de los últimos años para la ganadería. Se espera que la zafra de toros tenga gran demanda, acompañada de buenos precios. No solo el clima es favorable, sino también el escenario de valores sostenidos y en suba, tanto para las haciendas a faena como de reposición, combinación que enciende el optimismo de los cabañeros.

    El mejor contexto en 30 años

    El presidente de Angus Uruguay, Juan Pablo Pérez Frontini, consideró que el escenario es “excelente, de los mejores en al menos 30 años”. Señaló que el ganado gordo está firme, acompañado por un mercado internacional con poca oferta y sostenida demanda por carne de calidad. “La cría integra el podio de cualquier sistema productivo, compitiendo de igual a igual con la agricultura, lechería, forestación e invernada”, subrayó.

    Anticipó que los reproductores deberían reflejar esta bonanza, apoyados por un clima favorable en los últimos meses. Pérez Frontini destacó que los productores reconocen el retorno económico de la inversión en genética, “que se ve en la diferencia de valores entre lotes de terneros y novillos según su origen”. Sostuvo que Angus, como raza mayoritaria “seguirá liderando” la de reproductores y un crecimiento sostenido en remates auspiciados.

    La mesa está servida

    La presidente de la Sociedad Criadores de Hereford del Uruguay, Lucía Perdomo, consideró que “la mesa está servida” para una buena zafra. Analizó que todos los eslabones traccionan de forma simultánea: ternero, reposición y ganado gordo mantienen precios firmes, mientras el clima asegura buena disponibilidad de pasto. A eso se suma una relación grano-novillo que beneficia a los corrales.

    Advirtió que la sequía de años anteriores podría reducir la oferta de toros, al tratarse de animales nacidos en ese período. Resaltó además la importancia de los remates de la raza, donde se ofrecen toros con información objetiva: desde pruebas pastoriles hasta datos de eficiencia de conversión y emisiones de metano.

    Creciendo año a año

    Por su parte, el presidente de Brangus Uruguay, Nicolás Correa, describió un ánimo “muy positivo” en la previa de la zafra. “Los diagnósticos de preñez fueron buenos, los precios acompañan, el clima también, todo eso genera expectativa favorable”, remarcó. Señaló que los productores valoran cada vez más la información objetiva, desde DEPs hasta datos de progenie, y que la selección genética es un factor determinante en la valorización de la producción.

    Sostuvo que el Brangus “viene pisando fuerte” y creciendo año a año, con más remates auspiciados y cabañas que se suman. Destacó como fortalezas su adaptación a distintos sistemas y ambientes, además de la precocidad. “Eso explica la mayor demanda y el interés de los criadores en seguir invirtiendo en genética y calidad”, afirmó.

    Menor susceptibilidad a garrapata

    El presidente de la Sociedad de Criadores de Braford del Uruguay, Alberto Stolovas, también se mostró optimista. “Esperamos una zafra con muy buena demanda, porque la cría tiene dos estímulos: un clima excelente y precios de la carne favorables”, sostuvo. Además, indicó que en el norte los campos “están explosivos”, tras un invierno que dejó los rodeos en buen estado corporal.

    Remarcó que el cambio climático y los problemas derivados de los parásitos externos están impulsando el crecimiento de las razas sintéticas, porque “se adaptan mejor a altas temperaturas y a zonas donde antes la ganadería era marginal”. Además de la menor susceptibilidad a enfermedades transmitidas por garrapata en razas con aporte cebuino, lo que refuerza la elección de productores frente a un escenario de variabilidad climática creciente.

