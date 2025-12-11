El programa Procría entró en su fase operativa y ya incorpora a los primeros 450 criadores

Entró en su fase operativa el Programa Procría, impulsado por el Ministerio de Ganadería , Agricultura y Pesca (MGAP), y ejecutado por el Instituto Plan Agropecuario, junto a instituciones técnicas y académicas. A pocos meses de su lanzamiento, el proceso de selección de productores y técnicos tuvo números de inscriptos muy por encima de los esperados, y empieza a tomar forma el trabajo a campo, en plena zafra de entore.

El presidente del Plan Agropecuario, Santiago Scarlato, explicó a Agro de Búsqueda que el programa nació con un objetivo ambicioso: trabajar de forma directa con 1.000 productores criadores, ofreciendo un esquema de seguimiento técnico mensual, acompañado por actividades en grupo para fortalecer la toma de decisiones y la formación práctica.

Para los 1.000 cupos disponibles se presentaron casi 1.700 productores, mientras que para las funciones de asistencia técnica –para las que se estimaba una necesidad de poco más de 100 profesionales– hubo casi 600 postulantes. Ese desborde obligó a un proceso riguroso de preselección y capacitación inicial, especialmente con los técnicos, que comenzaron a recibir formación metodológica desde octubre.

En estos días el Plan Agropecuario comunicó la incorporación del primer bloque de 450 productores, quienes ya están organizados en grupos y cuentan con su técnico asignado. “La idea es que comiencen a trabajar en estas próximas semanas, porque estamos en pleno entore y hay mucho para hacer”, señaló Scarlato.

El resto de los participantes se definirá en las próximas dos semanas, con la meta de llegar a diciembre con la totalidad del cupo completado. “Tenemos unos 500 productores más para anunciar de aquí a mitad de diciembre”, dijo.

El Plan Agropecuario aplicó criterios de priorización establecidos en las bases de la convocatoria. Para participar, los productores debían tener componente de cría y estar en predios de entre 100 y 1.250 hectáreas índice Coneat 100.

A partir de esa base se priorizó a productores familiares, jóvenes, emprendimientos liderados por mujeres,grupos de productores que se presentarán en conjunto y establecimientos ubicados en las zonas con mayor presencia de cría. Estas zonas son el norte, el noreste, el centro y parte del este del territorio uruguayo.

Esa combinación buscó asegurar que los recursos del programa lleguen a los sistemas más representativos de la cría vacuna y a perfiles de productores con necesidades claras de acompañamiento técnico, explicó Scarlato.

Comienza el trabajo en los predios

Con los primeros grupos definidos, los técnicos iniciarán visitas mensuales, aplicando pautas metodológicas ya consensuadas y ajustadas durante la capacitación previa. El trabajo estará centrado en indicadores reproductivos, manejo del campo natural, planificación forrajera y aspectos de gestión predial.

A partir del próximo año, el programa sumará un capítulo fuerte de formación técnica continua, en el que participarán el Plan Agropecuario, el MGAP, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Facultad de Agronomía, Facultad de Veterinaria y el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL).

Las actividades combinarán jornadas presenciales, instancias virtuales y talleres regionales para sostener una línea de trabajo común entre los técnicos privados que acompañan a los productores.

Fondos asegurados hasta 2029

Consultado por los recursos para la ejecución del programa, Scarlato respondió que el financiamiento está completamente resuelto. Procría, previsto para extenderse hasta diciembre de 2029, cuenta con fondos comprometidos desde dos fuentes principales: una contribución significativa del Instituto Nacional de Carnes (INAC) y recursos provenientes del Banco Mundial, canalizados a través del MGAP. El presupuesto anual es de US$ 4 millones, totalizando US$ 16 millones hasta 2029.

Además, con el inicio del programa está prevista la participación del INIA, que aportará fondos destinados a actividades específicas de apoyo técnico y formación.

Presupuesto del Plan

En paralelo al avance del Procría, el Plan Agropecuario venía gestionando una solución para su histórico déficit operativo, que ronda los $ 40 millones anuales. El planteo presentado en la ley de presupuesto buscaba elevar la asignación base de $ 80 millones a 120 millones. “Eso se cumplió parcialmente: logramos la mitad”, señaló Scarlato.

La diferencia –otros $ 20 millones– será cubierta mediante refuerzos presupuestales anuales, comprometidos por el Ministerio de Economía y Finanzas ante el MGAP. Ese esquema le permitirá al instituto continuar funcionando con su actual estructura. “No pretendemos agrandar el Plan Agropecuario. Con este complemento vamos a poder funcionar durante todo el quinquenio”, aseguró su presidente.

Aunque la solución no fue definitiva y el organismo queda con la sensación de que la discusión presupuestal pudo haber cerrado una etapa pendiente desde hace dos décadas, Scarlato valoró que están dadas las condiciones para trabajar “con tranquilidad”, tanto en Procría como en el resto de los programas que lleva adelante la institución.