El resultado económico ganadero “debería mejorar” en 2025-2026 si se mantienen el clima y los precios

“Si vuelve a subir la producción física a los promedios normales, y se consolidan estos precios del kilo producido, que serán más altos que los del año pasado, estaríamos en condiciones de decir que el resultado económico ganadero debería mejorar en 2025-2026”, analizó el consultor Diego Varalla, director de la consultora Apeo.

Consultado por Agro de Búsqueda , el ingeniero agrónomo analizó que esto ocurrirá “si se mantiene la actual foto de precios”, considerando las posibles bajas que puedan darse por oferta y demanda, ya que siempre entre agosto y diciembre los precios tienden a bajar, por un aumento de la productividad de forraje y de animales.

Agregó que es probable que pueda mejorar la producción física, ya que “tuvimos un excelente otoño, un muy buen invierno sobre la base forrajera intensiva, y los ganados están saliendo muy bien del invierno”.

Balance del ejercicio 2024-2025

El resultado económico de las empresas ganaderas que asesora la consultora Apeo, que tiene su núcleo en las zonas centro y litoral, con una ganadería que tiene 36% del área con pasturas intensivas, lograron una producción de carne promedio de 191 kilos por hectárea en el ejercicio 2024-2025. Este resultado fue 10% inferior al promedio de este conjunto de empresas, que se ubica en 210 kilos de carne por hectárea.

El valor del kilo producido fue de US$ 2,14, en el ejercicio anterior fue US$ 1,70. Por lo tanto, se logró menor producción física, pero el valor del kilo producido fue “muchísimo más alto”, destacó Varalla.

Los costos directos y costos fijos de las empresas sumaron US$ 242 por hectárea. Entonces, el producto bruto fue US$ 419, menos los costos, hacen un margen neto de US$ 167 por hectárea. Y la relación insumo-producto se ubicó en 0,60.

El ingeniero agrónomo analizó las particularidades del ejercicio pasado: “Comenzamos con lluvias muy importantes en marzo, abril y mayo de 2024. Ese exceso hídrico generó problemas en la implantación y calidad de las pasturas sembradas, que determinaron que durante todo el invierno tuviéramos muy malas condiciones de producción de forraje, con los ganados en el barro”.

Agregó que después, en primavera, “para nosotros fue seca”. Describió que en setiembre, octubre y noviembre, en los meses que se suele producir el 70% de los kilos de carne, “tuvimos una media de precipitaciones de 40 milímetros; para nosotros fue una primavera seca y corta”.

Por lo tanto, el resultado económico del ejercicio 2024-2025 se debió más a la suba del precio de las haciendas, que se ubicó en el eje del 25%, que a la productividad, que fue 10% inferior al promedio. De todos modos, “hicimos más producto bruto que el año anterior”, señaló Varalla, quien también se refirió a un incremento del costo por suplementación, debido a la adversidad climática. “Pero no fue significativo, e hizo que el resultado fuera superior al del año anterior”, destacó.