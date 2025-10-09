En forestación “es necesario vigorizar regulaciones”; es el “aliado perfecto”, planteó director del INC

  • Cotizaciones
    Gutiérrez dijo que "habría que ver si se necesita un cambio normativo o hay que llevar con más vigor la ley de Ordenamiento Territorial en todos los territorios".

    Gutiérrez dijo que “habría que ver si se necesita un cambio normativo o hay que llevar con más vigor la ley de Ordenamiento Territorial en todos los territorios”.

    Por Agro de Búsqueda

    Actualmente, “hay más conciencia de que es necesario vigorizar los niveles de regulación”, que es “el aliado perfecto”, dijo a Agro de Búsqueda el director del Instituto Nacional de Colonización (INC), Ramón Gutiérrez, al ser consultado respecto a la idea de limitar la forestación en ciertas zonas del campo local.

    Señaló: “habría que ver si se necesita un cambio normativo o hay que llevar con más vigor la ley de Ordenamiento Territorial en todos los territorios”.

    Esa norma legal es un “gran instrumento que prevé la participación de la sociedad en la institucionalidad pública, en las coordinadas de orientación y en la gran planificación del uso del suelo” a nivel nacional, sostuvo.

    Gutiérrez, quien integra el directorio de ese ente estatal en representación de instituciones educativas públicas, aludió al proyecto de ley que establecía limitaciones a las plantaciones forestales, impulsado por Cabildo Abierto y que fue aprobado en el Parlamento en 2021, con el apoyo del Frente Amplio, pero que posteriormente fue vetado por el expresidente Luis Lacalle Pou en la administración anterior.

    Esa iniciativa, de alguna manera, “emulaba lo que ya reguló a nivel de ordenamiento terrestre el departamento de Colonia”, indicó.

    Y planteó: “¿por qué ocurrió en Colonia?, porque tenía la industria presionando para que suelos que tienen otro perfil de uso, que son agrícolas y son lecheros, se fueran para la forestación, aunque no fueran de prioridad forestal”.

    Ante el impacto negativo de “diezmar el proyecto demográfico”, en Colonia se decidió “ordenar” la expansión de las plantaciones forestales, consideró.

    Para el director del INC, ese departamento tiene “un nivel de descentralización muy equilibrado, poco común en Uruguay, con centros poblados con cierto vigor, pero a su vez repartidos”.

    “Son varias pequeñas ciudades con pujanza económica, tienen que ver con la dinámica de un cierto reparto de tierra, una empresa media agropecuaria que le agregó valor local y fomentó esa forma de desarrollo”, analizó.

    Respecto a este tema, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, dijo en entrevista publicada en Agro de Búsqueda que “no se trata de limitar” la forestación, pero sí de la necesidad de “direccionar” las plantaciones forestales, para “mantener la diversificación” del agro.

    “La tierra es tuya, pero hay un interés general que está por encima”, argumentó Fratti.

    Más adelante, el titular del MGAP planteó: “no deberíamos plantar fuera del área de prioridad forestal”, porque “donde puedo plantar trigo, obtener una vaca que puedo preñarla todos los años por la calidad del suelo, me parece que hay que mantener una oferta diversificada”.

    Mega industrial y monocultivo

    Contrariamente, en “modelos de megaplanta industrial y megaplantaciones de monocultivo de una sola especie, no es igual, eso se pierde, no tiene gente en el campo”, ya que “hay cosas que no pasan en ese tipo de modelos”, advirtió Gutiérrez.

    El director del INC opinó que “esa discusión está sobre la mesa en términos macro, porque agarra varios costados ambientales, sociales y otros que tienen que ver con la soberanía”.

    Esto sucede “en un momento” en que “la globalización inclusiva es una fantasía que ya no corre para nadie, donde los acuerdos regionales en muchos lados están en crisis, donde las organizaciones de gobernanza internacional están en crisis” y “es más difícil prever ciertos aspectos”, justificó. Y sostuvo que “la soberanía empieza a volver a tener mucho más sentido, porque hay más proteccionismo en algunos países”.

    Respecto a la función que cumple Colonización en este asunto, Gutiérrez señaló que este instrumento “permite adquirir tierras y regular quién a su vez se beneficia de esa tierra”.

    “La regulación de uso te permite un alcance mucho más generalizado”, enfatizó el director del ente estatal, en alusión a la política oficial de tierras de la actual administración del Frente Amplio.

