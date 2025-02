Alfredo Fratti prevé “atender” carencia nutricional en niños, lo que debe “involucrar” a productores y frigoríficos

Me va a tocar una situación que no se veía hace muchos años. Ni cuando estaba en el INAC creo que pasó algo así. Y te diría que ni el gobierno de (Jorge) Batlle con la aftosa tuvo una parada tan grande.

No hablo de la crisis para el país, digo la crisis en el sector y los trabajadores. No recuerdo por lo menos tantos establecimientos de faena afectados. Los frigoríficos de capitales chinos ya venían con problemas. Tengo datos de cuatro o cinco y me pasaron información de que serían ocho.

No lo hemos chequeado con el ministro actual, nos debemos todavía una conversación al respecto, pero sí hay varias plantas de faena claramente afectadas.

Casa Blanca es un frigorífico que no es de los más grandes, pero de importancia en cuanto al número de faena. Estamos hablando de casi una cuarta parte, capaz que me pase un poquito, de los empleados de la industria frigorífica que están siendo afectados hoy por esto que están en el seguro de paro. Entre algunos que ya estaban en el seguro de paro, más los que se agregan con estas que paran de faenar.

Vamos a asumir un panorama bastante complejo, sobre todo desde el punto de vista del empleo y de estas empresas. Y además, con un agravamiento que algunas de estas empresas está radicada en el interior, que es donde más problemas de empleo tenemos, es más difícil de generar empleo.

Es más, hay toda una intención del nuevo gobierno de generar inversiones retiradas del área metropolitana. Si se pudiera del Río Negro para arriba, mejor. Pero no basta solo con la voluntad del gobierno, también hay que conseguir las inversiones.

Hay que prestarle mucha atención a las que ya están, como el caso de Coleme. ¿Nos interesa tener una industria láctea fuera del área metropolitana y del área más importante de la cuenca lechera?

Esas son definiciones que va a haber que tomar de futuro. Tiene problemas estructurales y hasta ahora no se le ha encontrado la vuelta para que funcione en forma fluida. Pero creo que lo primero que hay que pensar es si hay un interés nacional, y eso involucra a los gobiernos de tener empresas que funcionen retiradas del área metropolitana.

Los que están sosteniendo esto son los productores y los directivos, que están haciendo un esfuerzo importante, muchas veces resignando parte de su trabajo para apoyar a la cooperativa.

Para muchos sería más fácil cerrar Coleme y remitir a Conaprole. Eso sería muy malo para el departamento, donde tenemos el frigorífico, después Coleme y la Intendencia de Cerro Largo, sólo que para entrar en la Intendencia tenés que ser correligionario del intendente, ahí tenés un problema. Capaz que algún compañero de escuela, sino fuiste.

¿Y qué medidas planean adoptar para estos casos?, considerando que al quedar varios frigoríficos sin actividad, eso deriva en una mayor concentración de la faena?

Eso es real. Lo que sí hay que apartar es que el problema de Conexión Ganadera no es del sector agropecuario, ni del negocio en sí mismo. Es un problema de una inversión financiera que nada tiene que ver con el funcionamiento normal del sector ganadero.

Ahora dicen: mirá que el agro no es un negocio seguro. No, el agro es un negocio seguro, sobre todo cuando vos lo mirás en el mediano y largo plazo. Pero no tiene nada que ver con esto que es una operación financiera que fracasó.

Por supuesto que por el volumen que se manejaba y la inserción, está teniendo coletazos en la industria frigorífica, puede tener coletazos con algún cosignatario. Es un problema entre privados y financiero. Si invierto para que me compres ganado, pero tú me pagas una tasa fija, inmediatamente eso se transforma en una operación financiera. Es como si deposito en el banco, me pagas el 4% o el 3%, y si se depositaba ahí, el porcentaje era mucho mayor, por lo tanto es una operación financiera.

Estos fondos ganaderos invertían en vacunos y en el arrendamiento de campos. Ahora en la zona norte operadores del mercado dicen que varios campos están quedando libres, porque eran arrendados por esos fondos que cayeron. ¿Esto incide también en la operativa?

Por supuesto que va a incidir, pero yo lo que quiero aclarar es que no es una inversión directamente.

Si alguien dice que quiere invertir en un campo, ¿es seguro o no? Es absolutamente seguro. Quiere invertir y comprar ganado y las guías están en mi propiedad, es un negocio seguro.

Por eso el agro, en una proyección histórica de medio siglo, la rentabilidad nunca ha dado más del 3% o 4% andando bien, y si tenés problemas climáticos tampoco ha dado eso.

¿Qué otros temas cree que deben ser prioridad?

Siempre son mayores las demandas de la sociedad que la capacidad económica que tiene un gobierno para atenderlas. La principal demanda está en ocuparse del 20% de niños que están en la línea de pobreza. Las cuestiones humanas están encima de las cuestiones productivas o de desarrollo.

¿El agro puede participar para atender esas carencias de alimentación?

Sí, tiene que participar. Hubo un estudio del INAC con el hospital Pereira Rosell que determinó que hay carencias de hierro en embarazadas. Hay años en que los nacimientos apenas suplantan a los fallecimientos y en la pandemia esa relación estuvo por debajo.

Hay unas 30.000 embarazadas cada año, de las cuales cerca de una quinta parte tiene serias carencias nutricionales, que se podrían corregir consumiendo unos 300 gramos de carne semanales. Y hay otras situaciones que se corrigen durante el embarazo o no tienen solución.

Y eso nos tiene involucrar, porque es impresentable que en Uruguay, donde se producen alimentos para 30 millones o 40 millones de personas, no pdemos atender a 5.000. Eso nos tiene que involucrar y sacudir a los productores rurales, a los frigoríficos y a los que vamos a conducir esta cartera del mundo agropecuario. Esto es colectivo o no lo es.

No se habla de eso, se dice por qué ayudan a estos, y creo que no se está pensando en colectivo. Sino no precisaríamos gobierno, se pone un gerente y el que no llega, no llega, y el que llega, llega.

Esto no es así, se elige un gobierno porque la conciencia política tiene en cuenta otras cuestiones, que a veces tiene que mirar los números, pero de reojo también mirar a los ciudadanos. No es que me cerraron los números y así está bien.

Está bien cuando tus ciudadanos tienen las necesidades básicas satisfechas, mientras eso no ocurre, no está bien, ni la marcha de la economía está bien.

¿Esa también debe ser una política de mediano y largo plazo?

Sí, son políticas de mediano y largo plazo. Tenemos algunas ideas y debemos hablar con los actores involucrados para plantear este asunto. La idea no es imponer, pero sí plantear que tenemos este problema.

Por ejemplo, el índice de procreo ganadero es de 65% en Uruguay, pero si toma una franja del río Negro para arriba es de 55%. Es decir que casi la mitad de las vacas en condición de producir están de vacaciones un año entero.

Tenemos que sentarnos y decir: muchachos, tenemos que movernos. Esto pasa por una extensión rural, pero cómo lo hacemos. Esto hay que hablarlo con las gremiales rurales, pero no vamos a pasar cinco años conversando. Debe haber una decisión política de arrancar.

ganado Dos empresas del rubro de capitalización ganadera estuvieron entre los grandes concursos del 2024 Mauricio Zina/adhocFOTOS

¿Cuál es el principal problema a atender por la política sanitaria ganadera?

La garrapata, porque genera pérdidas y trasmite una enfermedad que si no se atiende a tiempo mata. Pero hay un componente que se visualiza y se habla poco, y que para mí es el más grave, y las complicaciones que nos puede traer en nuestras exportaciones si no nos ordenamos, que es el uso de los garrapaticidas.

Un contenedor que te devuelven porque algún importador encontró residuo en tu carne es gravísimo. Esto pasó recientemente. De cualquier mercado que me venga un contenedor de vuelta, es grave.

En medicina veterinaria y en medicina humana se usa un síntoma patognomónico. Es un solo síntoma que te diagnostica una enfermedad. Cuando usted devuelve un contenedor, porque encontraron residuos, ese es un síntoma de que está mal. Algo está marchando mal.

Es un problema y hay que atacarlo. Y los residuos aparecen porque hay dificultades serias, ya que la garrapata se ha expandido en nuestro país en cantidad, llegó a lugares que antes no existía.

Se hacen más tratamientos que los que corresponden o porque ya se generó una multiresistencia por tratamiento y uso inadecuado de la droga. Tenés que usar cuatro o cinco medicamentos para que alguno haga efecto. Eso termina después en que no se pueden respetar los tiempos de espera previos a la faena.

El 90% de los productos que se usan para tratar este parásito tienen periodos de carencia muy largos, de 80, 90 o 120 días. En el agro, sobre todo cuando estás en las etapas de terminación, no podés esperar ese tiempo. Eso nos genera un problema, y hay que desencadenar una lucha emblemática contra la garrapata, así como en su momento el desvelo del MGAP era la lucha contra la fiebre aftosa. Hay riesgo de pérdida de mercado, que para el Uruguay sería fatal.

¿Falta hacer algo más específico en materia de legislación para prohibir que Estados extranjeros sean propietarios de tierras en Uruguay?

Sí, cuando aquello de prohibir a las sociedades anónimas también. Eso fue un avance, pero me parece que siempre hay camino, porque después, por vía de las corporaciones, por porcentaje de acciones y demás, puede existir esa posibilidad.

No digo que sea un tema urgente, ni que sea la preocupación inmediata desde el punto de vista legislativo. Hay que pensarlo. Los brasileños hace mucho que definieron en su visión estratégica que el próximo desafío mundial iba a venir por el agua. No es que deba tener una decisión inmediata pero sí son temas que se tienen que discutir.

En estos países pequeños, con dificultades económicas, tenemos tantas cosas de todos los días que a veces nos cuesta mucho visualizar para adelante.

Recuerdo allá por 1985, cuando lo habían largado a Wilson Ferreira Aldunate de la cárcel, vinimos con Rodolfo Nin Novoa a visitarlo y nos decía: nosotros los políticos tenemos que tener cuidado y prestar atención, porque la gente se puede equivocar, y cada cinco años corrige, pero las decisiones que tomamos o no tomamos los políticos inciden en la vida de nuestros ciudadanos en 15 o 20 años para adelante. Es en esa perspectiva es que digo que hay que ser mucho más estrictos en estas cuestiones.

¿En qué otra cuestión se debería aplicar ese tipo de criterio?

Y estamos para recibir a la Sociedad de Productores Forestales, que me parece que han tenido un trabajo muy bueno, que ha habido una expansión bien importante y ha favorecido al país en trabajo, mano de obra e ingreso.

Pero creo que estamos en el momento de mantener la diversificación productiva del país, y eso quiere decir que ocupemos para la forestación las tierras que tienen prioridad forestal.

Algunos discuten si es de prioridad o aptitud forestal, será una discusión que habrá que darla, no hay que cerrarse. Mientras tanto, desde mi punto de vista, no deberíamos plantar fuera del área de prioridad forestal. Porque donde puedo plantar trigo, obtener una vaca que puedo preñarla todos los años por la calidad del suelo, me parece que hay que mantener una oferta diversificada.

Cuando nos dicen que hay que diversificar la producción, ¿qué es eso? Mantener algunas cuestiones que hemos hecho toda la vida y que se siguen proyectando hacia el futuro, como la carne y la agricultura. Están a disposición 4 millones de hectáreas de prioridad forestal, que generalmente coinciden con los suelos que no pueden ser agrícolas o que tienen baja expectativa para desarrollar la ganadería, tanto vacuna como ovina.

ARU Fachada de la ARU

¿Eso implicaría limitar? Es a lo que se opone la Asociación Rural del Uruguay, que argumenta la defensa del derecho de la propiedad privada.

La propiedad privada está. Todos los países tienen área definida. Por ejemplo, si vas a Europa y tenés un tambo, no podés depositar el estiércol donde vos querés, por más que la tierra es tuya. Tener lugares donde posicionar el estiércol para que no afecte al medio ambiente.

La tierra es tuya, pero hay un interés general que está por encima. Acá nadie cuestiona la propiedad privada, pero sí el uso que se le da.

¿El plan de uso y manejo del suelo qué es? Es propiedad, pero vos no podés plantar soja cinco años de corrido. La propiedad es tuya, pero también con la tierra, que es un recurso de toda la sociedad y del país, no podés hacer lo que querés.

Escuché que dicen por ahí que Fratti quiere limitar. ¿Cómo vas a limitar si tenés 4 millones de hectáreas para forestar y tenés 1 millón de hectáreas plantadas? Eso no es limitar, es direccionar y orientar hacia el mejor resultado desde nuestro punto de vista. Para las cuestiones que tiene que ir pensando el país de futuro. Porque imaginemos, si por algún motivo forestamos en nuestras mejores tierras, vamos a resentir tanto la producción agrícola como la pecuaria.

Porque la tierra está en todos lados, pero no produce igual, ni árboles, ni cebolla, ni vaca, ni girasol. Parece lógico que tengamos que direccionar, más aún en un país pequeño y en un recurso infinito.

¿Eso se debería hacer por ley o puede hacerse con un decreto?

Esas cosas que involucran a la Nación tienen que tener tratamiento legislativo. Estas cosas para que perduren, no debemos cambiarlas a cada rato con excepciones, cambiando de rumbo, deben tener mayor sustento.