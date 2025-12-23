En promedio todos los rubros lograron remunerar los costos de capital y tierra

Promedialmente todas las sectoriales de la Federación Uruguaya de Grupos Crea (Fucrea) lograron remunerar los costos de capital y de la tierra en el ejercicio 2024-2025. Según se informó desde el movimiento, ambos costos en el caso de la Sectorial Ganadera sumaron US$ 107,7, para la Sectorial Agrícola-Ganadera fueron de US$ 274 y para la Lechera de US$ 338,1 por hectárea.

Si bien no todas las empresas lograron remunerar esos costos, sí fueron más que en años anteriores. En ganadería , 62% alcanzó ese objetivo, cuando en 2023-2024 solo 16% lo había conseguido y en el ejercicio anterior 20%.

En el caso de las empresas agrícolas-ganaderas 61% logró remunerar los costos de capital y tierra. En 2023-2024 fue el 43% y en 2022-2023 solo el 5%.

Mientras que el 83% de las empresas lecheras logró remunerar todos los factores de producción en el ejercicio 2024-2025 –el 62% lo había alcanzado en el anterior y 58% en 2022-2023–, recordó Fucrea.

El indicador utilizado en CREA para comparar el resultado económico de las empresas es el ingreso de capital (IK), que expresa la diferencia entre la producción bruta y los costos incurridos para obtenerlo, según determinados recursos disponibles.

Este indicador no contempla el costo de la tierra, ni el costo del capital necesarios para producir. Sería como asumir que todo el capital y la tierra utilizados en el proceso productivo son propios, por lo que dichos factores de producción no se remuneran.

La remuneración de los factores de producción (tierra, capital y trabajo) es una temática que se está haciendo hincapié desde Fucrea en los últimos años, ya que podría tomarse como medida de la competitividad de las empresas.

Para ser competitivas las empresas deberían –como mínimo– remunerar el costo de la tierra, el trabajo y el capital utilizados en el proceso productivo, aun cuando estos factores sean propios. Se considera que sólo así podrán mantenerse, ser competitivas y crecer en el tiempo.

Índices Coneat

En el caso de la Sectorial Ganadera de Fucrea, “si analizamos las empresas que son capaces de remunerar los factores de producción, la productividad del recurso suelo no sería una variable determinante, ya que sus índices Coneat son similares: 94 versus 97”, indica el informe a cargo del coordinador de dicha sectorial, Gonzalo Ducós.

En ese rubro la variable que explica mayormente la competitividad de las empresas es la carga animal, que permite mayores producciones de carne y, por tanto, mayor producto bruto ganadero. Para lograrlo, estas empresas invierten en mayor proporción de pasturas y verdeos, así como también en mejoramientos de campo natural, detalla el documento de Fucrea.

“Desde hace un tiempo estamos profundizando en el indicador costo del kilo producido de carne. Como forma excluir fuentes de variación, nos planteamos mirarlo en las empresas 100% ganaderas, es decir, que no existen otros rubros de producción más allá de la ganadería”, señaló.

En la lechería el trabajo está incluido en el IK mediante la utilización de un ficto, de acuerdo con el tamaño de las empresas. “Si consideramos el pago de los arrendamientos, más un 3% del valor de la tierra propia como remuneración de la tierra y un 5% de interés sobre los activos utilizados, el 81% de las empresas son capaces de remunerar todos los factores de producción o, en otras palabras, son competitivas”, destaca el documento de la sectorial a cargo de Santiago Gonnet.

La competitividad de las empresas agrícolas-ganaderas CREA presenta un desafío, ya que un tercio de las mismas no logran remunerar todos sus factores de producción, se advierte.