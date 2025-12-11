Especialista en el mercado halal destacó grandes oportunidades para la carne

Ana Laura de León señaló que 60% de los musulmanes vive en el sudeste asiático

En el sudeste asiático se encuentra la mayor población musulmana del mundo y es allí hacia donde apunta Uruguay para crecer en sus exportaciones cárnicas, en este caso con la certificación halal. Ana Laura de León, especialista en el mercado halal, comentó a Agro de Búsqueda que en el mundo hay más de 2.000 millones de musulmanes, y que en el sudeste asiático está el 60%, que “son potenciales consumidores”.

Mencionó mercados como Indonesia, que es el país con la mayor cantidad de musulmanes, pero también otros como Malasia, Singapur y Tailandia, donde es “imperioso poder exportar nuestros productos halal y expandirnos”.

La especialista participó el pasado lunes en la jornada de cierre y perspectivas del Instituto Nacional de Carnes (INAC), donde también se refirió a las oportunidades comerciales en la región del Medio Oriente.

En ese caso enumeró el golfo Arábigo, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, y en África mercados como Nigeria y Egipto. “A esos lugares también debemos apostar, pero hoy por hoy creo que debemos concentrarnos en Asia”, consideró.

Puntualizó que China es otro mercado importante, que aunque no suele asociarse con los mercados halal, es el principal comprador de Brasil, que es el mayor exportador halal del mundo. En el mismo sentido, mencionó a Japón. “A todos esos mercados, que no son islámicos, necesitamos llegar con la certificación halal”, expresó la especialista durante la jornada de INAC.