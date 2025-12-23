  • Cotizaciones
    “Exponemos tanto que es obsceno”, dijo Misa sobre datos que publica el INAC

    Directora de Las Moras advirtió que los clientes internacionales monitorean las plantas

    La directora de frigorífico Las Moras, Elizabeth Misa, haciendo uso de la palabra durante la charla virtual organizada por Angus Uruguay.

    La directora de frigorífico Las Moras, Elizabeth Misa, haciendo uso de la palabra durante la charla virtual organizada por Angus Uruguay.

    Búsqueda | Agro de Búsqueda
    Por Agro de Búsqueda

    Una de las intervenciones más tensas y directas de la charla virtual que organizó Angus Uruguay el pasado martes 9, con la participación de productores, autoridades e industriales, fue planteada por la directora de frigorífico Las Moras, Elizabeth Misa. La empresaria puso sobre la mesa un tema sensible para la industria: la disponibilidad —y el uso— de la información que genera y publica el Instituto Nacional de Carnes (INAC). Su planteo fue concreto y, al mismo tiempo, incómodo: hay abundancia de datos, pero escasean los insumos clave para tomar decisiones estratégicas.

    Misa describió la incertidumbre con la que, según dijo, opera buena parte de la industria. “Yo mañana tengo que decidir qué voy a hacer y no tengo idea”, afirmó, aludiendo a la falta de información actualizada sobre el stock ganadero. Explicó que el dato oficial llega con meses de atraso, obligando a las empresas a realizar sus propios cálculos para estimar disponibilidad de novillos.

    Esa carencia, sostuvo, complica la planificación productiva y comercial, y tensiona el vínculo con los clientes del exterior, a quienes hay que garantizar cumplimiento sin contar con información certera.

    Pero su cuestionamiento fue más allá. Misa apuntó directamente a lo que definió como una exposición excesiva de la operativa industrial. Señaló que la información pública sobre faena termina dejando a las empresas “expuestas” frente a sus clientes internacionales, que monitorean semana a semana si un frigorífico faenó o no. “Exponemos tanto que hasta es obsceno”, sostuvo, al comparar ese nivel de transparencia con el de empresas públicas, que —según afirmó— no están sometidas al mismo escrutinio.

    Riesgo a la industria

    La ejecutiva dejó en claro que no cuestiona los controles ni las herramientas de tipificación, que valoró como un avance clave para homogeneizar criterios y eliminar subjetividades entre plantas. Sin embargo, insistió en que la falta de información estratégica termina trasladando todo el riesgo a la industria, que es la que “ataja todos los penales”, aun cuando muchas de las dificultades no se originan allí.

    En ese sentido, el presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Gastón Scayola, reconoció que el tema fue conversado previamente con Misa y admitió que, en algunos casos, el Instituto “ha pecado de exceso de transparencia”.

    Coincidió en que la difusión de ciertos datos puede no ayudar en contextos de baja actividad, aunque fue enfático en marcar que el problema de fondo no es la información, sino la falta de producción suficiente para que la industria opere a plena capacidad.

    Scayola defendió la política de transparencia como un pilar para dar credibilidad y facilitar las relaciones entre privados, pero aceptó que hay información que podría estar afectando la capacidad de negociación internacional.

    En ese sentido, planteó la necesidad de revisar qué datos se publican y con qué nivel de detalle, sin caer en la opacidad. “No voy por esconder información”, afirmó, pero sí admitió que parte de esos datos pueden ser utilizados en contra de los intereses del sector.

