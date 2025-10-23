FAO reconoció a INAC y premió a plataforma en la que participa INIA

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ( FAO ) reconoció al Instituto Nacional de Carnes ( INAC ) por liderar la transformación sostenible de la ganadería.

En el marco de la celebración de su 80º aniversario, el organismo uruguayo fue distinguido con uno de los cinco premios otorgados en la categoría de transformación sostenible de la ganadería, salud animal y centros de referencia. La ceremonia se llevó a cabo en la sede central de la FAO, en Roma , como parte de las actividades del Foro Mundial de la Alimentación 2025, que reunió a líderes globales, representantes del sector agroalimentario y jóvenes innovadores bajo el lema “Mano a mano por mejores alimentos y un futuro mejor”.

El reconocimiento lo entregó el director general de la FAO, QU Dongyu, al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti. La distinción forma parte de una iniciativa global de la FAO para visibilizar buenas prácticas e innovaciones sobresalientes en el sector ganadero, con enfoque en una sola salud, salud animal, resistencia antimicrobiana y eficiencia en la cadena.

La FAO también premió a dos proyectos en los que participa el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). En la ceremonia de reconocimiento técnico mundial, se otorgaron distinciones a Global Farm Platform, de la que forma parte el proyecto de largo plazo de la Unidad Experimental de Palo a Pique, de INIA, y el Consorcio Regional de Innovación en Lanas Ultrafinas (Crilu). El reconocimiento destacó prácticas e innovaciones que impulsan avances en la transformación sostenible de la ganadería, la cría, la genética, la alimentación y el bienestar animal.

Y también destacan el concepto “una salud”, la sanidad animal, las soluciones para la resistencia a los antimicrobianos y los centros de referencia en toda la cadena de valor, que se pusieron en práctica con éxito a gran escala.

Red en seis continentes

Global Farm Platform es una red que integra 19 predios de investigación y 28 instituciones en seis continentes. Uruguay participa desde 2014 y formalizó su integración en 2016, al incorporar el experimento “Intensificación sostenible de sistemas ganadero-agrícolas”, en la Unidad Experimental de Palo a Pique.

“Inserto en una región predominantemente ganadera extensiva, el experimento fue instalado en 1995 y desarrolla estrategias sostenibles de diversificación e intensificación de uso del suelo, mediante la implementación de rotaciones pasturas-cultivos en siembra directa, en combinación con distintas estrategias ganaderas”, explicó el investigador de INIA Pablo Rovira.

El coordinador del área de Recursos Naturales, Producción y Ambiente de INIA, Mario Pérez Bidegain, agregó que “el ensayo representa un verdadero faro para la Plataforma Agroambiental de INIA, al integrar ciencia, tecnología e innovación, con una sólida trayectoria de investigación de excelencia”.

Agregó que “es una plataforma de formación de recursos humanos calificados, marco para el desarrollo de tesis de grado, maestría y doctorado”. Su abordaje interdisciplinario e interinstitucional “lo convierte en un ejemplo de cómo la ciencia puede orientar la transformación de los sistemas agroalimentarios, facilitar su adopción en el sector productivo y contribuir al diseño de políticas públicas basadas en evidencia”, destacó Bidegain.

Las virtudes del Crilu

El Crilu recibió una distinción técnica de la FAO por su modelo de gobernanza público-privada, su contribución a la sostenibilidad productiva y ambiental del rubro ovino, y su liderazgo en ciencia e innovación, aplicada al desarrollo territorial.

Su objetivo es contribuir al desarrollo sostenible de los productores de lana y carne Merino Australiano de alto valor agregado, mediante la investigación, innovación, desarrollo, articulación y cooperación institucional (pública y privada), considerando las demandas de las cadenas de valor, el sector público, mercados y consumidores.

“Este logro pertenece a todas las instituciones y personas que conforman el Crilu —productores, técnicos, investigadores, asociaciones, empresas, universidades, organizaciones públicas y privadas— que durante más de una década han trabajado de forma articulada y visionaria para posicionar a Uruguay como referente internacional en producción ovina sostenible, innovación tecnológica y fibras animales de alto valor”, destacó el investigador de INIA y vicepresidente de Crilu, Fabio Montossi.