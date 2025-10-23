  • Cotizaciones
    jueves 23 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    FAO reconoció a INAC y premió a plataforma en la que participa INIA

    La celebración del 80º aniversario de la agencia de la ONU se llevó a cabo en Roma

    Sede INAC.

    Sede INAC.

    FOTO

    Búsqueda | Agro de Búsqueda
    Por Agro de Búsqueda

    La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reconoció al Instituto Nacional de Carnes (INAC) por liderar la transformación sostenible de la ganadería.

    En el marco de la celebración de su 80º aniversario, el organismo uruguayo fue distinguido con uno de los cinco premios otorgados en la categoría de transformación sostenible de la ganadería, salud animal y centros de referencia. La ceremonia se llevó a cabo en la sede central de la FAO, en Roma, como parte de las actividades del Foro Mundial de la Alimentación 2025, que reunió a líderes globales, representantes del sector agroalimentario y jóvenes innovadores bajo el lema “Mano a mano por mejores alimentos y un futuro mejor”.

    Leé además

    El estand de Uruguay Meats en Anuga fue de 660 metros cuadrados, con un restaurante para degustar carne uruguaya; participaron 15 plantas coexpositoras y más de 15 empresas del sector, totalizando unas 80 personas
    Agro

    Autoridades conversan con Allana sobre inversión en Uruguay, luego de frustrarse la compra de Colonia

    Por Lucas Farías
    El director de la Dirección General Forestal, del MGAP, Gastón Martínez.
    Agro

    Dirección Forestal prevé una norma “diferencial” para impulsar el silvopastoreo de “madera de calidad”

    Por Mauro Florentín

    El reconocimiento lo entregó el director general de la FAO, QU Dongyu, al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti. La distinción forma parte de una iniciativa global de la FAO para visibilizar buenas prácticas e innovaciones sobresalientes en el sector ganadero, con enfoque en una sola salud, salud animal, resistencia antimicrobiana y eficiencia en la cadena.

    Premios a INIA

    La FAO también premió a dos proyectos en los que participa el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). En la ceremonia de reconocimiento técnico mundial, se otorgaron distinciones a Global Farm Platform, de la que forma parte el proyecto de largo plazo de la Unidad Experimental de Palo a Pique, de INIA, y el Consorcio Regional de Innovación en Lanas Ultrafinas (Crilu). El reconocimiento destacó prácticas e innovaciones que impulsan avances en la transformación sostenible de la ganadería, la cría, la genética, la alimentación y el bienestar animal.

    Y también destacan el concepto “una salud”, la sanidad animal, las soluciones para la resistencia a los antimicrobianos y los centros de referencia en toda la cadena de valor, que se pusieron en práctica con éxito a gran escala.

    Red en seis continentes

    Global Farm Platform es una red que integra 19 predios de investigación y 28 instituciones en seis continentes. Uruguay participa desde 2014 y formalizó su integración en 2016, al incorporar el experimento “Intensificación sostenible de sistemas ganadero-agrícolas”, en la Unidad Experimental de Palo a Pique.

    “Inserto en una región predominantemente ganadera extensiva, el experimento fue instalado en 1995 y desarrolla estrategias sostenibles de diversificación e intensificación de uso del suelo, mediante la implementación de rotaciones pasturas-cultivos en siembra directa, en combinación con distintas estrategias ganaderas”, explicó el investigador de INIA Pablo Rovira.

    El coordinador del área de Recursos Naturales, Producción y Ambiente de INIA, Mario Pérez Bidegain, agregó que “el ensayo representa un verdadero faro para la Plataforma Agroambiental de INIA, al integrar ciencia, tecnología e innovación, con una sólida trayectoria de investigación de excelencia”.

    Agregó que “es una plataforma de formación de recursos humanos calificados, marco para el desarrollo de tesis de grado, maestría y doctorado”. Su abordaje interdisciplinario e interinstitucional “lo convierte en un ejemplo de cómo la ciencia puede orientar la transformación de los sistemas agroalimentarios, facilitar su adopción en el sector productivo y contribuir al diseño de políticas públicas basadas en evidencia”, destacó Bidegain.

    Las virtudes del Crilu

    El Crilu recibió una distinción técnica de la FAO por su modelo de gobernanza público-privada, su contribución a la sostenibilidad productiva y ambiental del rubro ovino, y su liderazgo en ciencia e innovación, aplicada al desarrollo territorial.

    Su objetivo es contribuir al desarrollo sostenible de los productores de lana y carne Merino Australiano de alto valor agregado, mediante la investigación, innovación, desarrollo, articulación y cooperación institucional (pública y privada), considerando las demandas de las cadenas de valor, el sector público, mercados y consumidores.

    “Este logro pertenece a todas las instituciones y personas que conforman el Crilu —productores, técnicos, investigadores, asociaciones, empresas, universidades, organizaciones públicas y privadas— que durante más de una década han trabajado de forma articulada y visionaria para posicionar a Uruguay como referente internacional en producción ovina sostenible, innovación tecnológica y fibras animales de alto valor”, destacó el investigador de INIA y vicepresidente de Crilu, Fabio Montossi.

    Selección semanal
    Defensoría Pública

    Defensa Pública nació con una “espada de Damocles” por “amenazas” de la Suprema Corte

    Por Redacción Búsqueda
    Tecnología

    Servicio Civil evalúa usar IA para mejorar elección de funcionarios, pero sin plan ni presupuesto definidos

    Por José Frugoni
    Medioambiente

    “Las reglas deben ser justas y claras para todos”, advirtió Alliance ante la prórroga solicitada por Efice

    Por Lucía Cuberos
    Ley de Presupuesto

    Gabriel Oddone transmite en Washington respaldo legislativo al proyecto de Presupuesto

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Yamandú Orsi en conferencia de prensa.
    Video

    El gobierno rescinde el contrato con el astillero Cardama y anuncia denuncia por presunto fraude en la compra de las OPV

    Por Redacción Búsqueda
    Álvaro Danza, presidente de ASSE.

    Jutep suma al análisis de la situación de Álvaro Danza superposición horaria de tareas entre la Udelar y ASSE

    Por Redacción Búsqueda
    Enrique Rodríguez, fiscal especializado en lavado de activos. 

    Fiscal antilavado advierte por la falta de controles en el puerto de los contenedores que llegan de Paraguay

    Por Guillermo Draper
    Trampas de la política comercial en Uruguay

    Trampas de la política comercial en Uruguay

    Por Marcel Vaillant