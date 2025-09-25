  • Cotizaciones
    jueves 25 de septiembre de 2025

    Firmeza del mercado ganadero seguirá, al menos, hasta abril

    El panorama es auspicioso al inicio de la zafra de toros

    El rematador Gastón Araujo.

    El rematador Gastón Araujo.

    FOTO

    Búsqueda | Yonnatan Santos Preste
    Por Yonnatan Santos Preste
    Redactor Agro de Búsqueda

    El negocio ganadero atraviesa uno de los momentos más firmes de los últimos años, con precios de la hacienda en niveles récord y un mercado internacional que sostiene la colocación de carne uruguaya en condiciones ventajosas. Para el consignatario y rematador Gastón Araujo, director del escritorio Araujo, con sede en Artigas, se trata de un escenario “espectacular”, en el que confluyen tanto la demanda de los frigoríficos, como el dinamismo de los corrales de engorde y de los grandes invernadores a campo.

    Durante el otoño ya se habían verificado valores altos, que se mantuvieron a lo largo del invierno y siguen proyectándose altos en el futuro. “Hay una demanda muy importante por la carne uruguaya y quienes dominan el negocio están invirtiendo para crecer. Hay feedlots grandes que se expanden, otros más pequeños que buscan instalarse, y también una industria con interés en lo orgánico, que genera nuevas oportunidades”, sostuvo Araujo.

    La situación actual recuerda, en algunos aspectos, a lo sucedido en 2022, aunque con una diferencia clave: se percibe un mercado más consolidado, con una capacidad de proyección mayor. El consignatario explicó que, hace algunos meses, se hablaba de sostener precios firmes hasta fin de año. Hoy, en cambio, los contratos a futuro permiten estimar continuidad al menos hasta marzo o abril de 2026.

    “Algunos negocios de corral ya se están cerrando para esos meses y marcan referencias claras. No me animo a extenderlo a todo el año que viene, pero hasta el primer trimestre está asegurado”, comentó.

    La perspectiva de precios se suma al factor climático, siempre decisivo para la producción. Araujo admitió que la continuidad de este escenario dependerá de que la productividad no se vea afectada por sequías o excesos hídricos, aunque resaltó que la estructura de demanda es suficientemente sólida como para sostener las referencias.

    Zafra de toros

    Este contexto de firmeza coincide con el inicio de la zafra de remates de reproductores bovinos. Para el consignatario, la inversión en genética es la llave más rápida y efectiva para capitalizar los buenos valores del mercado. “Hoy está demostrado que un ganado de buena genética vale 20 o 30 centavos más. El país se viene padronizando, con productores grandes y chicos que acceden a genética de calidad, y eso se refleja en la uniformidad de las terneradas; quien compra bueno, vende bien”, afirmó.

    La apuesta por toros de calidad se justifica, además, en el escenario excepcional que vive el criador. “El ternero cierra por todos lados”, resumió Araujo, al destacar que la inversión en reproductores es la herramienta más barata y veloz para mejorar resultados, más aún que otras modalidades de intensificación.

    El escritorio Araujo afronta la zafra con una agenda nutrida de remates. Además de su operativa habitual en Pantalla Uruguay, y en negocios directos con corrales y frigoríficos, en octubre participará en la tradicional venta denominada Genética en Rivera, donde se ofrecerán toros y vientres de razas Angus, Brangus, Hereford y Braford.

    Luego llegará el remate de Zampaio, en Artigas, con Angus negros y colorados, vientres y caballos Criollos. Finalmente, el 29 de octubre tendrá lugar la venta conjunta de Estancia Santander y Los Cerros de San Juan, también en Artigas, que incluirá toros y vientres de reconocida trayectoria, acompañados por caballos Cuarto de Milla. Además, se suma una variada cartelera de actividades con caballos durante octubre y noviembre.

    “La conjunción de un mercado firme, contratos que aseguran precios hacia adelante y una zafra de reproductores con oferta consolidada configuran un escenario alentador para el productor”, dijo. En opinión de Araujo, se trata de un momento en el que la decisión de invertir en genética no solo asegura mejores precios, sino que permite aprovechar un ciclo ganadero que parece tener continuidad asegurada.

