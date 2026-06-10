Guía digital iniciará cuando haya acuerdo, confirmó MTOP a transportistas

La puesta en funcionamiento de la guía electrónica del transporte de carga no tiene fecha definida, y solo se implementará cuando estén de acuerdo todas las partes involucradas, confirmó a los transportistas la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, en una reunión con la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay (ITPC), celebrada el martes.
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El presidente de la ITPC, Ignacio Azumendi, comentó a Agro de Búsqueda que del encuentro surgieron dos áreas de trabajo. Una más operativa, vinculada con la parte informática y de certificación de la guía, para evitar costos administrativos, que los transportistas señalaron como uno de los principales problemas. Y la otra está relacionada con el vínculo de la guía con todo el entorno del transporte, donde se considera el aspecto laboral. La ITPC considera que la aplicación de la guía provocaría una inseguridad jurídica a las empresas transportistas.
Además, los transportistas plantean que deberían tener algún beneficio al asumir la responsabilidad de la guía electrónica, ya que aplicarla les insumiría costos, al tiempo que otorgaría beneficios a otros sectores, que pueden ofrecer su producción en los mercados internacionales garantizando la trazabilidad.
En los últimos días hubo movilizaciones de transportistas autoconvocados en distintos puntos del país, que protestaron por esta nueva exigencia, así como por el alto costo de los combustibles. La ITPC no participó de las movilizaciones, pero dio libertad de acción a sus socios.