Habilitación de bitrenes en rutas 8 y 9: “las intenciones están, pero no hay movimiento”, dijo O’Brien

La siembra de arroz se está desarrollando con ciertas particularidades, distintas a las de años anteriores. Además de la caída en área –por precios bajos y represas sin agua suficiente para el riego– avanzan más rápido las chacras del este que las del norte, por las lluvias.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

En este marco, Agro de Búsqueda entrevistó al presidente de la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA), Guillermo O´Brien, quien analizó la actualidad y perspectivas del sector, así como las políticas que se deberían de impulsar desde el gobierno en beneficio de la inversión y desarrollo de la producción.

Agro Apicultores solicitaron al Parlamento que se aplique una “pequeña tasa” de 3% al glifosato

Consultado por la habilitación de la circulación de bitrenes y tritrenes por las rutas 8 y 9, un reclamo de ACA de hace varios años, que fue considerado en los discursos de autoridades del gobierno, O´Brien respondió que “las intenciones están, pero el movimiento en la cancha no”.

El dirigente también informó que la gremial de productores le planteó al Poder Ejecutivo “duplicar los beneficios” de la tarifa eléctrica para todo regante. Y enfatizó que los costos “son el problema principal” que enfrenta el país. A propósito, sostuvo que producir 9.000 kilos de arroz por hectárea en cualquier país es un buen negocio, sin embargo en Uruguay apenas “salvamos la plata”.

Los altos costos también se reflejan en la exportación de arroz cáscara, que se multiplicó por cuatro en el último año, por la caída del precio y los altos costos de industrialización en el país.

¿Cómo comenzó la siembra de arroz en esta zafra?

Veníamos con una intensión de siembra de 169.000 hectáreas, el año pasado fueron 182.000 hectáreas. Esta baja se explica por cambios en el negocio, por la baja del precio internacional del arroz, y por faltante de agua en la zona este. El este es la zona núcleo del arroz, donde está la mayor cantidad de hectáreas del cultivo, y allí hay algunas represas grandes, como la de India Muerta o Corrales, que están llamativamente bajas.

A nivel país se va sembrando alrededor del 15%, pero en el norte va 4% o 5% y en el este más del 15%, cuando lo lógico es que sea exactamente al revés. Esto se debe a que en el norte viene lloviendo semanalmente.

Por lo tanto, es una siembra con intención a la baja en área, y atípica en su avance de acuerdo a la zona. De todos modos, los productores tienen muy buena capacidad de siembra, así que creo que en octubre se va a concentrar más del 80% de la siembra de esta zafra. Lo ideal es sembrar todo en octubre, pero cambiando de variedades podemos ir hasta el 15 de noviembre.

¿Qué indican los pronósticos que ACA maneja para este verano?

Está anunciado un verano tendiendo a Niña, o neutral, con mucho sol. Eso es bueno para el arroz. Debería de ser una zafra buena para el cultivo, si se logra sembrar en fecha.

¿Si todas las represas estuvieran llenas qué área de arroz se podría sembrar en Uruguay?

Algunas hectáreas más de lo que se sembró el año pasado, que fueron 182.000 hectáreas. El potencial sería de 185.000 o 190.000 hectáreas. Pero eso implica sembrar en chacras de menor potencial, o de costos altos, que fueron las que se bajaron este año.

Para pensar en más área se requieren obras de infraestructura de agua, como puede ser la represa De palo a pique, en Treinta y Tres. Veremos qué ocurre en este nuevo encare del gobierno, a través de su nueva unidad de riego, que por suerte está liderada por alguien que conoce bastante del tema: Tabaré Aguerre (exministro de Ganadería y expresidente de ACA).

Esperamos que se puedan ejecutar las obras multiprediales, que le den potencial de crecimiento a zonas clásicas, como el corazón de Treinta y Tres.

¿Cuánto más podría llegar a crecer el área de arroz en Uruguay?

Estimular a la baja tarifas de UTE para el riego es de mucho mayor y rápido impacto en el arroz, porque hay muchas fuentes de agua que están, como por ejemplo la laguna Merín. Con tarifas realmente competitivas, que no son las que hay hoy, se puede estimular el crecimiento del área.

Creo que en Uruguay, con algunas obras multiprediales y estímulos fuertes en las tarifas de energía para el riego, el arroz podría estabilizarse en 200.000 hectáreas. Sería un crecimiento de unas 40.000 hectáreas respecto al promedio de los últimos 10 años.

Ese es el margen que hay para crecer, pero naturalmente va de la mano del negocio, que se conforma de valores de venta –en nuestro caso dependemos netamente del mercado internacional– y de los costos.

Nuestros costos son el problema principal, porque competimos en una región con costos mucho más bajos. La producción de arroz en Paraguay tuvo un crecimiento muy grande y tiene costos de producción bastante más bajos.

En Uruguay el costo de 1 hectárea de arroz es de unos US$ 2.000, mientras que en Paraguay se ubica en US$ 1.500 o US$ 1.600.

Allí rinde menos el cultivo, pero lo importante es el costo por tonelada producida, que en Argentina y Paraguay es bastante más barato que en Uruguay. Eso, además, les permite vender a un precio inferior al de Uruguay. De esa forma queda al descubierto la falta de competitividad que tenemos.

Hay que considerar que Uruguay es uno de los tres países con mayor rendimiento de arroz por hectárea en el mundo (después de Australia y Egipto). Por lo tanto, el problema no es de producción, el problema son los costos.

¿Cuánto tendría que valer la tarifa eléctrica para riego?

Hay dos modalidades de beneficios en la tarifa, que son para todo regante, no solo para el arroz. Uno es un beneficio de 15% en la tarifa. Y hace un par de años hubo un cambio: la tarifa de triple horario pasó a doble horario, que permitió un beneficio de entre 25% y 30% respecto a los precios de lista.

Considerando la producción de arroz, el Estado está resignando US$ 5 millones por año. Lo que le planteamos al Poder Ejecutivo fue duplicar esos beneficios para todo regante. Eso significaría condonar otros US$ 5 millones, y probar qué efecto tiene. Esa es una señal.

En empresas monopólicas estatales, las tarifas son herramientas que debe manejar el gobierno de turno para estimular producciones.

En el caso del riego no es solo fomentar grandes obras, sino acompañar la lógica del negocio de cada cultivo que se pretende fomentar. No podemos generar fuentes de agua que después queden sin usar porque el negocio no tiene renta.

¿Le generan expectativas los anuncios del gobierno en materia de riego?

Lo que genera es tranquilidad, al ver que la comisión será liderada por alguien que conoce el mundo real. Me refiero al mundo productivo. Aguerre conoce los problemas que tiene todo proyecto de riego para ser habilitado, sin importar la escala.

Hay que hacer trámites en diferentes ministerios, que tienen que habilitar, sin sincronización. Cuando uno inicia un proyecto de riego sabe cuándo comienza los trámites para habilitarlo, pero no sabe cuándo termina o si los termina.

Cuando se lleva todo esto a escala, y se pretende atraer inversiones fuertes, se mira este contexto y se concluye que no se puede entrar en algo sin saber los tiempos. Por eso, compartimos la decisión de centralizar en una oficina que concentre todos los aspectos vinculados con un proyecto de riego, que sea de trámite rápido. Eso es muy bueno.

Después habrá que ver el proyecto de repago y de negocio que hay atrás de cada unidad que se estudie. Ahí empieza a jugar la realidad de la economía del país. Hay que trabajar en otros aspectos que están por fuera del riego, como la falta de competitividad.

¿A qué se refiere?

Como país netamente exportador debemos mejorar los costos de logística, habilitar en primera instancia los corredores para transporte de bitrenes y tritrenes, para bajar 20% el transporte a puerto.

En el caso del arroz debemos rehabilitar el corredor ferroviario de Río Branco al puerto (de Montevideo). Sobre la vía instalada está alrededor del 65% del arroz que produce el país.

Creemos que estas cosas tienen que ir acompañando los proyectos de fomento de riego. Tienen que ir juntos, porque si solo fomentamos el riego, y no lo acompañamos de las variables que afectan al negocio, podemos generar represas que después queden solo para pescar, y no es esa la intención, sino dinamizar la economía.

Las autoridades manifestaron su intención de habilitar las rutas 8 y 9 para los bitrenes ¿Hubo avances?

Hemos participado de reuniones, las intenciones están, pero el movimiento en la cancha no está, debo ser sincero, y esto lleva tiempo. Para habilitar un corredor como el de la ruta 8 hay que generar un baipás en la ciudad de Minas, hay que corregir algún puente, por lo que no veo que eso esté habilitado de acá a un año.

Tampoco veo posibilidades de que el tren esté funcionando de acá a dos años. Son los tiempos de un gobierno, o de la burocracia, versus los tiempos de las empresas privadas, que necesitan urgente una mejora de la competitividad, para que sea más llevadera su situación.

¿Analizaron el proyecto de ley de Presupuesto? ¿Hay algún punto que les haya llamado la atención?

Nos preocupa que áreas que históricamente fueron resorte del Ministerio de Ganadería estén pasando al Ministerio de Ambiente. Esto va en contra del objetivo de ventanilla única, de centralizar los trámites. Se van repartiendo chacras, y eso no es bueno para la inversión, va en contra de la agilidad de los tiempos modernos. Nos preocupa y así lo hemos manifestado.

En el proyecto se considera el manejo de herbicidas de distintas categorías, además de impuestos. Como país tenemos que definir que lo que se puede usar se use, y lo que no se puede que no se use. Esto tiene que estar argumentado y con el acuerdo de las partes.

Pero empezar a ponerle impuestos a cosas, que para usarlas haya que pagar más, no creo que sea la manera. Y sobre todo, como país agropecuario, debemos centralizar y simplificar trámites, para hacerle más fácil el diario vivir al empresario.

El productor está en el campo, con el tractor, con el ganado, y además se tiene que ocupar de la burocracia. Si multiplicamos la burocracia no va a funcionar. Esto fue lo que estuvimos transmitiendo en las distintas comisiones.

¿Ve una política más intervencionista por parte de este gobierno?

En líneas generales sí, y eso es una preocupación. Si nos metemos en muchas cosas, vamos a hacerlas más o menos. A uno le gusta estar en menos cosas, y de forma más profunda. Y sobre todo pensar en el que necesita cumplir con lo que voy a requerir. La centralización pasa a ser determinante y vamos a tratar de que esto se entienda.

Tenemos que simplificar los trámites, porque el tiempo es dinero. Además, la complejización seguro trae más costos. El arroz, con lo complicado que está el negocio, no resiste aumentar costos.

¿Qué ejemplo puede citar sobre este punto?

Hace menos de un mes que el Ministerio de Ambiente nos hizo llegar un comunicado donde exigía que para todos los volúmenes de agua –el arroz es el sistema de producción que más mueve agua– se pusieran unos aforadores que tuvieran conexión on line con Dinagua (Dirección Nacional de Aguas).

Eso es para tomas de agua de ríos y arroyos, y de salidas de represas. Lo estudiamos en ACA, y resulta que la inversión implica entre US$ 7.000 y US$ 50.000, según la unidad de bombeo o de extracción.

El Ministerio de Ambiente quiere saber cuánta agua utilizo, pero desde hace muchísimos años el Estado tiene todos los elementos para saberlo. Todas las represas del Uruguay tienen que ser habilitadas por Dinagua y tienen un plano. A la vez, existen las imágenes satelitales, a las que puedo tener acceso semanalmente.

Entonces, si tengo el plano de la represa e imágenes satelitales, y el gobierno lo debe de tener con más lujo de detalles, puedo estimar cuánta agua estoy gastando por semana, con un margen de error inferior al 5%. Esto mismo se puede hacer en las tomas habilitadas de ríos y arroyos.

Fuimos a explicar que no se puede hacer este tipo de cosas, porque el organismo estatal tiene todos los elementos para tener la información. Pongo ese ejemplo gráfico de lo que hay que cuidar, porque eso es burocracia y crecimiento en costos.

¿Cómo analizan la situación de la industria arrocera?

En líneas generales la industria viene de cuatro o cinco años de buenos negocios. Las cuentas están relativamente saneadas y eso es bueno. En el corto plazo veo un año complejo por delante, porque los precios de venta están entre 35% y 38% por debajo (del año pasado) y los costos de producción están iguales.

El costo país y el atraso cambiario también le juega en contra a la industria, no solo a los productores. Por lo tanto, el panorama nos preocupa. Le recalcamos a nuestros productores que tengan un presupuesto diario en la mano, y que lo respeten.

Creemos que será complicado que los precios se recuperen para la próxima cosecha, va a llevar más de un año en que empiecen a mejorar, porque se deberán diluir los stocks en la región y en el mundo.

¿En cuántos kilos estiman el rendimiento de equilibrio para esta zafra?

Dependerá de cuánto valga el arroz. Estamos con rindes de equilibrio muy altos, de unas 180 bolsas (de 50 kilos) por hectárea, que son unos 9.000 kilos. Con una producción de 9.000 kilos por hectárea en el mundo es un buen negocio, pero en Uruguay salvamos la plata.

¿A qué mercados se les está exportando arroz?

En los últimos cuatro o cinco años ha sido muy buena la venta a Europa, que se ha llevado prácticamente 40% del arroz, con mínima elaboración, arroz cargo, por temas arancelarios. Eso este año bajó, porque volvieron a haber producciones relativamente buenas de arroz largo, fino, sobre todo en España.

Pero si miramos la foto de la zafra récord de cosecha de arroz en Uruguay (2024-2025), está vendida en un 75%, es un muy buen volumen. Se ha logrado vender mucho, aunque a precios sustancialmente más bajos.

Uruguay tiene más de 40 mercados. Esa diversificación ayuda en situaciones como esta. Particularmente este año México está siendo la vedette, es el mayor destino, por lejos, sobre todo para arroz cáscara, donde Uruguay está compitiendo muy bien con la oferta de Estados Unidos.

Por lo tanto, esa diversificación ha sido importante, así como el desarrollo de la exportación en cáscara, a través de la misma industria que exporta arroz elaborado.

¿Qué porcentaje de arroz cáscara se está exportando?

Entre 35% y 40% de la producción del año.

¿Y cuál es el promedio histórico?

Entre 10% y 15%.

¿Cómo ha evolucionado la diversificación productiva de las empresas?

El clásico productor arrocero ha buscado diversificar, en ganadería, en venta de servicios de maquinaria. Se buscan nuevos ingresos para sortear estos momentos de crisis.

¿Se sigue rotando arroz con soja?

Fue algo que creció en los últimos años, sobre todo en la zona este. Pero, naturalmente que, con estos precios, de US$ 350 o US$ 360 por tonelada (de soja), estando a 400 kilómetros del puerto, se vuelve un negocio complicado. Por eso se está buscando diversificar más por el lado de la ganadería y de los servicios.

De todos modos, la soja aporta grandes beneficios en la rotación con arroz, porque disminuye los costos de herbicidas. Poner los huevos en distintas canastas parece ser la forma de sortear las crisis en Uruguay.