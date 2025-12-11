La Central Hortícola del Norte comenzará a operar entre marzo y abril, tras una década de idas y vueltas

La Central Hortícola del Norte (CHN) entró finalmente en su etapa de definición. Después de más de 10 años de estudios, discusiones, cambios políticos, acuerdos frustrados y negociaciones trabadas, el mercado construido en el acceso a Salto comenzará a funcionar en el otoño de 2026.

Para la intendencia salteña se trata de la obra más descentralizadora del departamento después de la Universidad del Norte, y para el sector hortícola es un instrumento largamente esperado para ordenar un circuito comercial que actualmente opera con ineficiencias notorias.

El secretario general de la Intendencia de Salto, Walter Texeira Núñez, explicó a Agro de Búsqueda que el proyecto nació de las propias gremiales del departamento. “Esto se comenzó a gestar en 2012, cuando las organizaciones se integraron en Salto Hortícola, una entidad de segundo grado. Desde 2014 empezó un camino larguísimo: estudios, capacitaciones, asesoramientos, y finalmente el proyecto de construcción”, relató.

La obra se licitó y se levantó en 2020, con financiación del Fondo de Desarrollo del Interior, aportes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y una partida del Fondo de la Granja, gestionada por el Ministerio de Ganadería , Agricultura y Pesca ( MGAP ).

El secretario general de la Intendencia de Salto destacó que en aquel momento el entonces ministro Carlos María Uriarte fue clave para destrabar la participación nacional.

El resultado es una infraestructura grande, que requirió de una inversión de unos US$ 6 millones, con 75 puestos operativos y servicios complementarios.

Pero el edificio quedó terminado y sin uso, por razones que no respondieron ni a la ingeniería ni al sector productivo. “Hubo desacuerdos políticos, momentos complicados y algunas decisiones que frenaron la puesta en funcionamiento”, resumió el jerarca departamental. Cuando la actual administración, encabezada por el intendente Carlos Albisu, asumió la gestión departamental, el mercado estaba construido pero estancado.

La CHN apunta a corregir un problema estructural del norte del país. Buena parte de la horticultura de Salto –y también de Bella Unión– viaja actualmente a Montevideo para entrar al circuito mayorista, antes de redistribuirse hacia el interior.

Esa lógica agrega costos logísticos, intermediación y pérdida de calidad en productos que generalmente provienen de pequeños y medianos productores.

Se cree que este nodo comercial en Salto permitiría concentrar oferta en origen y abastecer a toda la zona norte, además de competir por cercanía con algunos departamentos que hoy se abastecen en la capital.

Texeira Núñez insiste en que la dimensión del impacto es subestimada, y recuerda que entre Salto y la región operan más de 400 empresas vinculadas a la horticultura. Además, se estima que pasarán anualmente más de 1.000 toneladas de producción, sin tener en cuenta los cítricos.

La Intendencia de Salto y el MGAP designaron equipos técnicos para “tejer de vuelta” los acuerdos. Por el ministerio trabajó Mijail Pastorino, y por la intendencia fue el contador Martín de Abreu.

El objetivo fue reconstruir confianza y sentar en la misma mesa a operadores, productores, gremiales y comercios vinculados. Las organizaciones debían revisar los compromisos originales, actualizar estatutos y resolver aspectos prácticos del funcionamiento.

En paralelo, el gobierno departamental heredó una zona de exclusión comercial votada en la administración anterior. El decreto obliga a trasladar todos a los operadores de la ciudad, incluso a los que hoy trabajan en un mercado ubicado en la zona de la terminal de ómnibus, cuyas condiciones edilicias y sanitarias son consideradas inadecuadas. Ese traslado es una de las fuentes principales de resistencia.

“Es gente que tiene su negocio ahí hace muchos años. Cambiar la forma de trabajar genera resistencia, es lógico, pero la mayoría ya solicitó su lugar en la central”, dijo Texeira. De todos modos, reconoció que quedan operadores que siguen en desacuerdo, aunque el proceso avanza con apoyos mayoritarios.

Eliminar barreras de entrada

La intendencia salteña tomó decisiones para eliminar barreras de entrada. La más relevante fue ofrecer un año sin costo de arrendamiento para los puestos.

“La inversión ya está hecha, lo importante es que se instalen y asuman los costos de funcionamiento”, explicó el jerarca departamental. Ya hay 54 puestos confirmados y más interesados, incluidos comercios que venden insumos hortícolas y que aspiran a instalarse dentro del predio, informó.

Además, se destaca el papel de la CHN en la creación de puestos de trabajo, donde se contratarán 3.500 trabajadores fijos y se estima que en momentos de zafra se podrán contratar unos 3.000 más.

“La CHN viene a hacer realidad un anhelo de los chacreros salteños y de la región, porque llega para apalancar el desarrollo de la cadena en la zona, con un gran movimiento logístico atrás”, reconoció Texeira Núñez. Y agregó que se trata de una obra costosa, que ya está hecha y que ahora hay que ponerla en funcionamiento.

Otro paso clave fue poner en marcha la figura jurídica creada para administrar el mercado: la persona de derecho público no estatal Central Hortícola del Norte.

El MGAP pidió que fuera la Intendencia la que asumiera la presidencia del directorio en los primeros años, en lugar de la secretaría de Estado, como estaba previsto originalmente. En estos días la comuna salteña enviará los nombres propuestos para regularizar la integración, lo que permitirá realizar trámites administrativos y técnicos indispensables antes de la apertura.

La infraestructura tendrá algunos ajustes menores, según consultas realizadas a los equipos de arquitectura, pero no se prevén modificaciones sustanciales. “La idea es empezar a funcionar con la obra como está”, dijo Texeira. En las próximas semanas también habrá definiciones sobre servicios, costos operativos y protocolos internos de la CHN.

Respaldo de la cúpula del MGAP

Hace algunas semanas las instalaciones de la Central Hortícola del Norte (CHN) fueron recorridas por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, por el subsecretario de esa cartera, Matías Carámbula, y parte del equipo asesor en la materia. En esa instancia quedó definido que la gobernanza inicial tendrá la presidencia a cargo de la Intendencia de Salto, mientras el MGAP ocupará la secretaría, algo propuesto por Fratti, buscando darle agilidad al comienzo.

En esa oportunidad el secretario de Estado destacó la importancia de tener una fecha estimada de apertura y dijo que esa actividad cambiará la operativa en la zona, aunque admitió que “no va a ser fácil”, porque “si fuera fácil ya estaría hecho”. De todos modos, confirmó que “tenemos la voluntad y el compromiso de avanzar”.

Además, recordó que el presidente de la República, Yamandú Orsi, solicitó apoyar iniciativas fuera del área metropolitana, y especialmente en el norte del país, donde la CHN generará nuevos puestos de trabajo.

Por su parte, según consignó el portal de Presidencia, Carámbula resaltó que el anuncio significa “terminar un proceso de largo tiempo y de mucho trabajo entre los equipos de la Intendencia, del MGAP y de las organizaciones del territorio”. Y señaló que este avance expresa un “acuerdo sólido entre el gobierno nacional y el gobierno departamental, que genera expectativa y desafíos”.