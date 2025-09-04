Los corrales de engorde “podrían estar a pleno”, pero hay “escasez de reposición”, señaló Juan Domenech

El vicepresidente de la Mesa de Alimentación a Corral, Juan Domenech, destacó el momento del negocio del engorde a corral y explicó que no están con capacidad colmada por la escasez de ganados de reposición. También analizó las perspectivas y los recientes planteos políticos vinculados con ese sector productivo.

Desde hace dos años los corrales vienen a tope. Hoy el tema es la escasez de reposición. No creo que los productores estén reteniendo ganado, sino que ocurre lo mismo que en el ganado gordo, donde también hay buenos precios y el ganado que se va aprontando va saliendo. Puede ser que se estén pagando las consecuencias de la seca, y además se aceleró la salida de ganados.

Aproximadamente 80%. Podrían estar a pleno, porque transformar grano en carne sigue sirviendo. El producto que generás, con el costo de kilo producido, es muy positivo.

¿Qué costo tiene producir un kilo de carne en un corral?

Todo depende de la eficiencia, de la categoría, de qué alimento use, pero anda entre US$ 2,30 y US$ 2,40 por kilo producido, con todos los gastos.

¿El punto de equilibrio cuánto sería?

A la reposición la podemos calcular entre US$ 2,85 y US$ 2,90. Estamos comprando un novillo de 400 kilos a US$ 1.200. Después, con 100 días de comida se van a gastar unos US$ 300, más los costos operativos, suman US$ 300 y pocos. Y salís con un novillo de unos 530 kilos a frigorífico –siendo conservador– con un rendimiento de 55%. El peso de carcasa va a dar cerca de 290 kilos. Si consideramos el costo de algo más de US$ 1.500 por animal, te da US$ 5,17 por kilo.

¿Cómo son los acuerdos de precio con la industria actualmente?

Hoy la mayoría de los corrales acuerdan precios por anticipado. Ya no se hacen negocios considerando el precio de referencia de la Asociación de Consignatarios de Ganado más un premio. Aprendieron en su momento, cuando el precio llegó a un nivel récord y bajó de forma abrupta.

¿Los márgenes se ubican entre US$ 50 y US$ 150 por cabeza?

Sí. La rentabilidad no es nada de otro mundo. Estamos hablando de un costo de US$ 1.500 y una rentabilidad de US$ 50 por cabeza. Pero también somos conscientes de que es un negocio de cuatro meses.

Hay corrales que hicieron acuerdos previos con la industria, que están vendiendo muy por debajo de los actuales precios. Pero los costos de compra fueron mucho más bajos.

¿Hubo una evolución en la eficiencia de los corrales de engorde?

Veo que los corrales son cada vez más eficientes, por muchos factores, pero sobre todo por la dieta. En Uruguay antes se utilizaba mucho sorgo, cebada, trébol y algo de maíz. Pero ahora se basa en maíz. Además, los comederos mejoraron, así como las pérdidas y mermas. Las infraestructuras también son cada vez mejores, hay menos barro, sombra, regadores, que hacen al bienestar animal. Y lo que mejoró increíblemente fue la genética. Llegamos a meter a los corrales novillos de casi 500 kilos y salen con 650 o 700 kilos, algo que en otro momento era impensado.

¿Hay una tracción desde el corral a los demás eslabones de la cadena?

Sí. Uno sabe cuánto le puede pagar a cada recriador. Se evalúan las características de los ganados de cada productor, y eso se puede considerar en el precio.

Algunos productores nos decían que sus ganados tenían una ganancia diaria de 2 kilos, una eficiencia de conversión de 6 a 1 (kilos de alimento a kilos de carne), y los evaluabas y realmente era así.

Estamos hablando de eficiencia de peso vivo, después se puede hablar mucho de eficiencia de carcasa, que no es lo mismo. O cuál marmorea más, eso va a llegar. Ahí hay un tema económico, si se quiere calidad hay que pagar más.

¿Qué opina de la propuesta del senador del Partido Nacional, Sergio Botana, de que los frigoríficos no puedan tener corrales de engorde?

Voy a responder a título personal. Me parece que no es bueno. No sé qué se quiere logar con eso. Hoy los precios están por las nubes, a pesar de que un

alto porcentaje de los corrales le pertenece a la industria. Además, esos corrales son los que impactan en los valores que hoy tiene la reposición, un novillo de 400 kilos cuesta hasta US$ 2,90 por kilo. Sin los corrales de la industria el negocio se vuelve a la especulación y se enlentece todo el proceso del encierro, que ha sido clave en el dinamismo de la ganadería. Para los agricultores, si bien tienen una competencia por la reposición, también tracciona por los granos.