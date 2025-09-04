  • Cotizaciones
    jueves 04 de septiembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Los corrales de engorde “podrían estar a pleno”, pero hay “escasez de reposición”, señaló Juan Domenech

    El vicepresidente de la Mesa de Alimentación a Corral destacó la mejora de la eficiencia en ese sistema de producción, a partir de un mayor uso del maíz en las dietas, y destacó especialmente la mejora genética de los animales

    El vicepresidente de la Mesa de Alimentación a Corral, Juan Domenech.

    El vicepresidente de la Mesa de Alimentación a Corral, Juan Domenech.

    FOTO

    Búsqueda | Ruben Silvera
    Por Ruben Silvera
    Redactor Agro de Búsqueda

    El vicepresidente de la Mesa de Alimentación a Corral, Juan Domenech, destacó el momento del negocio del engorde a corral y explicó que no están con capacidad colmada por la escasez de ganados de reposición. También analizó las perspectivas y los recientes planteos políticos vinculados con ese sector productivo.

    ¿Cómo visualiza el negocio?

    Leé además

    Los toros de esta zafra serán los de mayor precio de la historia en dólares y los más accesibles en kilos de ternero.  
    Opinión y Análisis

    Los riesgos de la euforia

    Por Eduardo Blasina
    Todo indica que, salvo que haya un evento de magnitud no prevista en el radar, que afecte al mercado, los precios no van a ceder.
    Agro

    ¿Cómo capturar mejor este ejercicio ganadero?

    Por Gonzalo Ducos

    Desde hace dos años los corrales vienen a tope. Hoy el tema es la escasez de reposición. No creo que los productores estén reteniendo ganado, sino que ocurre lo mismo que en el ganado gordo, donde también hay buenos precios y el ganado que se va aprontando va saliendo. Puede ser que se estén pagando las consecuencias de la seca, y además se aceleró la salida de ganados.

    ¿Qué ocupación tienen los corrales?

    Aproximadamente 80%. Podrían estar a pleno, porque transformar grano en carne sigue sirviendo. El producto que generás, con el costo de kilo producido, es muy positivo.

    ¿Qué costo tiene producir un kilo de carne en un corral?

    Todo depende de la eficiencia, de la categoría, de qué alimento use, pero anda entre US$ 2,30 y US$ 2,40 por kilo producido, con todos los gastos.

    ¿El punto de equilibrio cuánto sería?

    A la reposición la podemos calcular entre US$ 2,85 y US$ 2,90. Estamos comprando un novillo de 400 kilos a US$ 1.200. Después, con 100 días de comida se van a gastar unos US$ 300, más los costos operativos, suman US$ 300 y pocos. Y salís con un novillo de unos 530 kilos a frigorífico –siendo conservador– con un rendimiento de 55%. El peso de carcasa va a dar cerca de 290 kilos. Si consideramos el costo de algo más de US$ 1.500 por animal, te da US$ 5,17 por kilo.

    ¿Cómo son los acuerdos de precio con la industria actualmente?

    Hoy la mayoría de los corrales acuerdan precios por anticipado. Ya no se hacen negocios considerando el precio de referencia de la Asociación de Consignatarios de Ganado más un premio. Aprendieron en su momento, cuando el precio llegó a un nivel récord y bajó de forma abrupta.

    ¿Los márgenes se ubican entre US$ 50 y US$ 150 por cabeza?

    Sí. La rentabilidad no es nada de otro mundo. Estamos hablando de un costo de US$ 1.500 y una rentabilidad de US$ 50 por cabeza. Pero también somos conscientes de que es un negocio de cuatro meses.

    Hay corrales que hicieron acuerdos previos con la industria, que están vendiendo muy por debajo de los actuales precios. Pero los costos de compra fueron mucho más bajos.

    ¿Hubo una evolución en la eficiencia de los corrales de engorde?

    Veo que los corrales son cada vez más eficientes, por muchos factores, pero sobre todo por la dieta. En Uruguay antes se utilizaba mucho sorgo, cebada, trébol y algo de maíz. Pero ahora se basa en maíz. Además, los comederos mejoraron, así como las pérdidas y mermas. Las infraestructuras también son cada vez mejores, hay menos barro, sombra, regadores, que hacen al bienestar animal. Y lo que mejoró increíblemente fue la genética. Llegamos a meter a los corrales novillos de casi 500 kilos y salen con 650 o 700 kilos, algo que en otro momento era impensado.

    ¿Hay una tracción desde el corral a los demás eslabones de la cadena?

    Sí. Uno sabe cuánto le puede pagar a cada recriador. Se evalúan las características de los ganados de cada productor, y eso se puede considerar en el precio.

    Algunos productores nos decían que sus ganados tenían una ganancia diaria de 2 kilos, una eficiencia de conversión de 6 a 1 (kilos de alimento a kilos de carne), y los evaluabas y realmente era así.

    Estamos hablando de eficiencia de peso vivo, después se puede hablar mucho de eficiencia de carcasa, que no es lo mismo. O cuál marmorea más, eso va a llegar. Ahí hay un tema económico, si se quiere calidad hay que pagar más.

    ¿Qué opina de la propuesta del senador del Partido Nacional, Sergio Botana, de que los frigoríficos no puedan tener corrales de engorde?

    Voy a responder a título personal. Me parece que no es bueno. No sé qué se quiere logar con eso. Hoy los precios están por las nubes, a pesar de que un

    alto porcentaje de los corrales le pertenece a la industria. Además, esos corrales son los que impactan en los valores que hoy tiene la reposición, un novillo de 400 kilos cuesta hasta US$ 2,90 por kilo. Sin los corrales de la industria el negocio se vuelve a la especulación y se enlentece todo el proceso del encierro, que ha sido clave en el dinamismo de la ganadería. Para los agricultores, si bien tienen una competencia por la reposición, también tracciona por los granos.

    Selección semanal
    Ministerio de Defensa Nacional

    Defensa negó reclamo de controladores aéreos que consideraba ilegal la declaración de servicios esenciales

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Criptomonedas

    El 90% del dinero de las estafas “termina pasándose a criptoactivos como método de lavado”, advierte experto

    Por Macarena Saavedra
    Subsector privado

    Quinientos médicos que ganan más de $ 680.000 al mes: estudio del MSP refleja fuerte brecha salarial

    Por Leonel García
    Oficialismo

    Fernando Pereira: “Nueve de cada 10 dice que no es el momento” de aumentar impuestos

    Por  Victoria Fernández  y Santiago Sánchez

    Te Puede Interesar

    Ministro de Economía, Gabriel Oddone.

    Ministro Gabriel Oddone confirma intención de gravar ganancias de capital en el exterior e IVA a compras web

    Por Redacción Búsqueda
    Comienzo de la vacunación contra el coronavirus en Uruguay. Foto: Pablo La Rosa/ adhocFOTOS

    El MSP anunció que las variantes fránkenstein y nimbus del Covid-19 ya están presentes en el país

    Por Redacción Búsqueda
    Diputado colorado Walter Cervini y Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente
    Video

    Interpelación se cerró sin respaldo de Diputados a explicaciones del ministro de Ambiente, pero sin su rechazo

    Por  Nicolás Delgado  y Lucía Cuberos
    Sesión extraordinaria para tratar los acontecimientos durante la interpelación al ministro de Ganadería.

    Senadores del Frente Amplio pidieron a la cámara que evalúe sancionar al senador Da Silva por “desorden de conducta”

    Por Victoria Fernández