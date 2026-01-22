Los países del Mercosur deberán “poner todas las cartas sobre la mesa” para distribuir las cuotas de la UE

“Hay que poner todas las cartas arriba de la mesa” y “Uruguay tiene que hacer valer ese producto en el cual tiene peso”, dijo en entrevista con Búsqueda el presidente del Instituto Nacional de Carnes (Inac­), Gastón Scayola, al ser consultado sobre las negociaciones entre los países del Mercosur­ para la distribución de la cuota de 99.000 toneladas de carne bovina incluidas en el acuerdo con la Unión Europea (UE).

Mañana, viernes 23, el jerarca viajará a Dubái, donde se desarrollará la feria Gulfood, con un importante stand de Inac . A propósito de esa región, comentó que en los últimos años “se viene gestando un centro de turismo gastronómico que tenemos que explotar en Emiratos Árabes y Arabia Saudita”.

Luego Scayola se sumará a la misión oficial en China , acompañando al presidente de la República, Yamandú Orsi . Será el quinto viaje del presidente de Inac al país asiático en menos de un año.

A propósito de los temas pendientes de Uruguay en China, vinculados con la carne y subproductos cárnicos, comentó que está en trámite la habilitación de las plantas que no tenían permiso para la exportación de mondongos.

Y sobre la cuota de 320.000 toneladas que China otorgó a Uruguay en el marco de las medidas de salvaguarda para proteger su producción, Scayola dijo estar “sumamente conforme”.

Más allá de la tensión política entre Estados Unidos y China, Uruguay­ apuesta a seguir trabajando con ambos mercados, de vital importancia para la cadena cárnica.

Scayola expresó que no espera grandes cambios en los precios de la carne respecto a los que hubo durante 2025. Y a propósito de la situación financiera de las industrias de menor escala, dijo que es un “motivo de preocupación”.

—¿Cuál es el objetivo de la participación de Inac en la feria Gulfood­, en Dubái?

—El año en general siempre arranca a fin de enero o principios de febrero con la feria Gulfood, en Dubái. Es una de las ferias grandes que se han generado en los últimos cuatro o cinco años, porque Emiratos Árabes Unidos tiene una estrategia y una voluntad de convertirse en un centro para todo el mundo. Es una feria que no ha parado de crecer, este año se duplica en tamaño y Uruguay viene acompañando ese proceso, con un rol relevante. Nuestro stand será muy grande, son cinco o seis días intensos, porque van clientes de todo el mundo, es una linda feria.

—Por lo tanto, allí no solo apuntan a Emiratos Árabes Unidos, sino que también tendrán contacto con clientes de otras regiones del mundo.

—Sí, en Dubái siempre aparecen rusos, europeos, está el MLA (organismo cárnico australiano), está Brasil, algún cliente chino siempre aparece. Es un punto bastante central, así que da para tomarle la temperatura al año que arranca.

Gulfood-2025 Feria Gulfood­, en Dubái. INAC

—¿Qué participación tiene Uruguay en los mercados de Medio Oriente y qué oportunidades ven en esa región?

—Uno a veces piensa en el mundo árabe y cree que todo el mundo musulmán está ahí. Pero hay 1.000 millones de musulmanes en el mundo, y la gran población musulmana está más bien en el sudeste asiático, en Indonesia, Malasia y toda esa región.

De todas maneras, Dubái, los Emiratos Árabes, así como Arabia Saudita, es una zona con gran potencial. Históricamente para Uruguay han sido mercados de productos más marginales, como corderos de precio bajo, pero en los últimos años se viene gestando un centro de turismo gastronómico que tenemos que explotarlo. Hoy no somos un jugador relevante, esa zona la tiene más bien Australia y Nueva Zelanda, ya sea con carne vacuna de calidad como ovina. Tenemos un lindo trabajo para hacer y para posicionarnos en esos mercados.

—¿Cómo se está trabajando con la certificación Halal en Uruguay? ¿Qué volumen se puede hacer?

—Hoy eso está resuelto en Uruguay, y se podría hacer todo el volumen que las plantas quieran, respetando las normas de certificación. Este año en Inac nos vamos a capacitar más, vamos a investigar y nos vamos a preparar, porque al mercado halal, además de la certificación, se le puede dar otros condimentos.

Se puede profundizar en el concepto halal, en servicio halal, pero para eso hay que entender un poco más el concepto. Podemos vender lo que ese nicho de mayor poder adquisitivo quiere, lo que le da confianza. Uruguay tiene chance de buscar ahí algún tipo de certificación, que sea cada vez más reconocida.

—¿Y en la misión oficial a China qué lleva Inac en agenda? ¿Cuál es el objetivo?

—Voy a cumplir mi primer año como presidente de Inac en marzo, y este es el quinto viaje que hago a China. La relevancia que tiene este viaje es primordialmente política. El presidente (Yamandú) Orsi viaja a China antes de cumplir un año de su gestión, y va con un equipo relevante. Este es un mensaje, que demuestra la importancia que Uruguay le da a China.

La agenda intensa está al más alto nivel por parte del presidente de la República, del Ministerio de Relaciones Exteriores y demás ministerios y organismos. Nosotros, como Inac, tenemos una presencia permanente, todo el año, y ahora vamos a respaldar y a mostrarle al presidente Orsi todo el trabajo que hacemos, el peso que la carne uruguaya e Inac tienen en China.

Frigorífico.jpg Trabajo en frigorífico capitalino.

—¿Queda algún producto cárnico o subproducto por habilitar para el mercado chino? ¿Alguna planta frigorífica?

—Queda. Tenemos las plantas habilitadas. Teníamos un tema con los mondongos, había plantas que se habían habilitado en la primera tanda. Después que estuvimos en China, en mayo, y las autoridades sanitarias vinieron en julio, logramos que se hicieran las inspecciones. Está en trámite la habilitación de las plantas a las que les faltaba el permiso para exportar mondongos. Hay que apurar ese trámite para que se termine de concretar.

También en China tenemos algún tema de habilitación de cálculos biliares, es un tema sobre el que pretendemos conversar y aterrizar, así como la implementación de las resoluciones del 30 de diciembre, de las medidas de salvaguarda. Además, estamos lanzando nuestra campaña 2026, en China, con videos muy interesantes.

Tenemos una agenda bastante completa en China para este arranque de año. Más allá de todo el trabajo con autoridades chinas para cooperar y analizar el tema de los residuos en la carne, la sostenibilidad en la producción, que es un tema que a China le interesa mucho, y además este es el Año Internacional de los Pastizales.

­—¿Hubo alguna novedad sobre el tema de los residuos de garrapaticida en carne?

—Por suerte, no. Cuando uno recibe novedades sobre estos temas, muchas veces no son buenas. A veces más vale no tener noticias. Lo que sí tenemos previsto son talleres y actividades en conjunto con técnicos de China, para identificar mejor, para alertar mejor, para trabajar más en equipo y evitar incidentes.

—¿Cómo analiza las cuotas que impuso China para la carne? Hay quienes lo ven como algo positivo, porque le otorgó un gran volumen a Uruguay y no tanto a sus competidores, y, por otro lado, quienes dicen que tener cuotas nunca es bueno.

—Lamentablemente, los humanos, y los uruguayos en particular, nunca vemos todos algo bueno al mismo tiempo. Siempre a algo le vemos la parte buena y, al mismo tiempo, le estamos buscando la parte mala.

Desde diciembre de 2024 China­ empezó un proceso de investigación requerido por su propia industria de producción ganadera. Esa investigación se hizo de acuerdo con la norma de la Organización Mundial de Comercio (OMC), fue un proceso transparente, que duró un año, e inevitablemente podía terminar en cuotas o en algún posible impuesto.

Si uno pudiera elegir, es preferible no tener impuestos o cuotas, ¿verdad? Así como hubiéramos preferido que Estados Unidos en aquel momento no aumentara los aranceles. Toda cuota o impuestos implica una cierta limitación, en eso estamos todos de acuerdo, pero el proceso se inició y había que darles una respuesta a los productores chinos.

Ahora, China también es consciente de que necesita fuertemente de las importaciones de carne de países como Uruguay. Un país que está importando casi 3 millones de toneladas, lo que hizo fue poner una cuota de casi 3 millones de toneladas. Hoy ya todas las importaciones que hace están amparadas por esta cuota. Lo que está pensando es en evitar crecimientos fuera de control.

­­­—Ponerle un techo.

—Quiere ir poniendo un techo, pero además les pasó un mensaje a sus productores y a su industria, en respuesta a su pedido de análisis e investigación, y puso medidas. Ahora, no son medidas que limiten la importación, al contrario, las contemplan. Si hubieran querido recaudar impuestos y limitar las importaciones, se hubieran puesto cuotas más chicas, menores a lo que actualmente se importa, y ahí recaudarían.

Es mejor no tener cuotas e impuestos, pero en este escenario las íbamos a tener. Dentro de las cuotas que se establecieron, Uruguay, gracias a la intensa negociación que hizo tanto la embajada como Inac, obtuvo una cuota excelente en tamaño, lo que nos permite crecer y seguir produciendo para China. Entonces, yo estoy sumamente conforme con el resultado del proceso.

—¿Preocupa la polarización entre China y Estados Unidos? ¿Qué se puede esperar del mercado estadounidense en 2026?

—Cuando hablamos de polarización entre China y Estados Unidos tenemos que separar, por un lado, el mundo comercial y, por otro lado, el mundo político. El mundo está polarizado políticamente en muchos frentes, con Rusia, Europa, Estados Unidos, Dinamarca, China, los Brics, Venezuela. El mundo está un poco exacerbado políticamente.

Ahora, cuando hablamos del mundo de los negocios, del mundo comercial, y de las exportaciones de Uruguay al mundo, Estados Unidos es un excelente mercado, es un mercado relevante, lo cuidamos, le mandamos volúmenes relevantes dentro de la cuota y por fuera de la cuota. Allí tenemos precios buenos, tenemos algún nicho. Por eso vamos a seguir apostando a Estados Unidos, como corresponde.

Uno a Estados Unidos lo ve como un mercado más maduro, donde hay una alta proporción de productos commodity. Los delanteros en bloque que se venden para Estados Unidos, para la elaboración de hamburguesas, más allá de que hay productos de nicho, es un mercado estabilizado, demandante y maduro.

En China uno tiene un mercado donde vende commodity, vende productos de alto valor, pero es un mercado que está en crecimiento permanente. Porque cada vez la gente accede más a la carne. Inac­ está trabajando en los nichos de alto poder adquisitivo. Estamos permanentemente tratando de ganar espacio en esas zonas. Entonces, es un mercado que no está tan maduro, porque está en plena expansión.

Para nosotros, no hay tensión entre un mercado u otro. Tenemos mucho trabajo en ambos mercados. Así como en Europa, que también es un mercado maduro, donde ahora se abre otra veta de trabajo, de conquista de nichos, donde tenemos lindas oportunidades. Por eso, tenemos que producir más, tener la industria a pleno y sacarle el mayor valor a nuestro producto.

Acuerdo-UE-Mercosur-Paraguay El Mercosur y la Unión Europea firmaron un acuerdo el 17 de enero. AFP

—¿Cómo va a ser el proceso de distribución de las 99.000 toneladas de carne que le corresponde al Mercosur en el acuerdo con la UE?

—Bueno, eso es algo que queda a cargo de los gobiernos del Mercosur­. Este proceso de negociación ha tenido casi 25 años. Hace unos años hubo negociaciones fuertes sobre la distribución de esas cuotas, pero el mundo cambió, el Mercosur cambió, los actores cambiaron. Entonces, aquellas cosas que se conversaron, hoy hay que pensarlas posiblemente distinto.

Ahí el rol protagónico lo tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores, que son los especialistas, son negociadores natos. Trabajaremos juntos para ver cómo se concreta esa distribución.

—¿Se debe considerar también la cuota Hilton en la negociación?

—Hoy ya hay una cuota Hilton que tiene cierta distribución, con determinados criterios históricos. Todo eso es parte del proceso de negociación, si vamos a considerar, además, lo que hoy ya tenemos y vamos a ponerlo arriba de la mesa como si estuviéramos dispuestos a redistribuirlo.

Argentina posiblemente no esté de acuerdo con eso, pero hay que poner todas las cartas arriba de la mesa. Así como hay que poner los otros productos, como azúcar, arroz, soja, etanol, donde los otros países del Mercosur­ pueden tener beneficios muy fuertes gracias al tratado, y los que no ganan en un rubro lo pueden ganar en otro.

Entonces, hay que ver los beneficios que tienen los distintos países en todos los rubros con este tratado. Uruguay no tiene tantos rubros, y si la carne es el producto más relevante para Uruguay, y los otros países tienen cinco productos relevantes, bueno, Uruguay tiene que hacer valer ese producto en el cual tiene peso.

Esos son los razonamientos que, por suerte, ya están en la cabeza desde hace años de nuestro equipo de Relaciones Exteriores, que tiene experiencia sobrada. Trabajaremos en equipo con ellos para lograr lo mejor para Uruguay.

—¿Qué plazos se manejan para terminar de resolver esto?

—No creo que nos podamos poner límites de tiempo, porque eso dificulta las negociaciones. Que empiece su proceso lógico de discusión. En paralelo, tenemos que esperar que la UE, que sus 27 parlamentos, vayan aprobando el acuerdo, así como los países del Mercosur. Ojalá que Uruguay sea el primero en aprobarlo.

—¿Cómo analiza las actuales relaciones de precios entre la tonelada de carne de exportación, la hacienda y el valor agregado industrial?

—Creo que en este año no tendremos variaciones relevantes respecto a lo que ha sido 2025. Creo que no hay motivos para prever cambios raros. Pienso más en continuidad de valores dentro de los márgenes que ya tenemos en la cabeza.

—¿Cómo está la situación financiera de las industrias frigoríficas de menor escala?

—Es un tema que quiero analizar. Hasta el 31 de diciembre se recibían todos los balances. Tengo ganas de revisar ese tema en marzo, tener el panorama claro, pero creo que las industrias chicas son un motivo de preocupación, de pensar y buscar soluciones para que trabajen a pleno empleo, porque si no, van a seguir teniendo una situación relativamente precaria, y eso no es bueno.

70085.jpg Sede de Inac.

—¿Qué más proyecta Inac para este año?

—Estamos pensando, desde octubre, en nuestra campaña de marketing en Europa, que va a tener que ser relevante. Y después están las posibilidades de mercados en el Acuerdo Transpacífico. Hay que empezar a ponerles fichas a esas cosas.

—¿Con qué presupuesto anual de marketing cuenta Inac y cómo se invierte?

—Inac maneja un presupuesto de casi US$ 10 millones en marketing­, es una cifra sumamente relevante. Los primeros grandes números están asociados a las ferias en las que participamos. Dubái, Europa y China se llevan una proporción importante.

También tenemos este año la celebración del Año Internacional de los Pastizales y los Pastores, y vamos a estar apoyando fuertemente al Ministerio de Ganadería en esas actividades.

—¿Qué perspectivas hay para la carne ovina?

—Se ha venido trabajando con el equipo del Ministerio de Ganadería y del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). Tenemos un plan interesante en varios frentes. La comercialización tiene un capítulo grande en ese plan de trabajo, pero hay que tener en cuenta que los resultados no van a ser inmediatos.

Tenemos que seguir interactuando con algunos mercados, como México y Canadá, para evaluar posibles habilitaciones.

Pero también tenemos trabajo para hacer aquí, tanto en la producción, en los compartimentos, en la habilitación de mercados, en las certificaciones, en cajas negras. Hay mucho trabajo para hacer, hay que concientizar a los productores, entusiasmarlos.