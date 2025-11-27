Los ingresos por exportar carne al CPTPP podrían incrementarse hasta en un 50%, según Inac

Uruguay comenzó a transitar la fase de ingreso al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), un mercado al que le exportó en lo que va de 2025 cerca de US$ 200 millones en carne, lo que representa alrededor del 7% de las ventas totales del país.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Japón, Reino Unido , Canadá, México y Chile se consolidan como destinos relevantes dentro de un bloque que sigue expandiéndose y que ofrece oportunidades comerciales significativas para la cadena cárnica uruguaya.

Omar Paganini Paganini critica que el gobierno “guarde en un cajón” el ingreso de Uruguay al Acuerdo Transpacífico

En el detalle por mercado, según datos del Instituto Nacional de Carnes ( Inac ), Japón concentró importaciones de carne uruguaya por US$ 57,3 millones, seguido por Reino Unido con US$ 48,9 millones, Canadá con US$ 47,4 millones, México con US$ 31,8 millones y Chile con US$ 11,6 millones. Mientras, Uruguay de a poco comenzó a transitar un flujo comercial con Malasia. El resto del bloque lo conforman Australia, Brunéi, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.

Un informe elaborado por el Inac en 2022 analizó el potencial impacto del CPTPP para la carne bovina uruguaya y destacó oportunidades relevantes. Entre los puntos centrales, el organismo subrayó que Uruguay enfrenta aranceles altos en mercados claves del acuerdo, especialmente en Japón, donde el arancel base es de 38,5%; y en Canadá, donde fuera de la cuota de 11.809 toneladas peso embarque aplica un arancel de 26,5%. En el caso de Vietnam, la carne bovina ingresa con arancel 0% para países miembros, aunque Uruguay no cuenta aún con habilitación sanitaria.

Según el informe de Inac en 2022, el CPTPP constituía un mercado atractivo y dinámico. Los países miembros importaron US$ 9.000 millones de carne bovina en 2021, alrededor del 20% de las importaciones mundiales, y registraron un crecimiento del 65% entre 2010 y 2021.

Japón fue el principal importador del bloque, con compras por US$ 4.000 millones (45% del total). Le siguieron Chile, México y Canadá. Como referencia, el 30% del valor exportado por Australia en carne bovina se destina a este acuerdo.

El organismo también identificó beneficios potenciales para Uruguay: rebajas arancelarias sobre los flujos actuales, diversificación de mercados y redireccionamiento comercial, además de una mayor facilitación en gestiones vinculadas a barreras técnicas.

En función del volumen que pudiera redirigirse hacia el CPTPP, Inac estimó que los ingresos incrementales para la cadena cárnica uruguaya podrían ubicarse entre US$ 35 millones y US$ 95 millones anuales en un escenario base y de máxima, que significa hasta casi 50% de lo que se exportó en 2025.

Al momento del análisis de Inac, Reino Unido no integraba el acuerdo, por lo que el cálculo inicial del potencial de beneficios es mayor.

Actualmente, en Reino Unido, el Hilton uruguayo fuera de cuota (770 toneladas) enfrenta un arancel de 12% más 2.530 libras esterlinas por tonelada (equivalente a unos US$ 3.315).

Al tiempo que la carne a grano para acceder a las islas británicas debe pagar aranceles equivalentes al 40% o 50% del valor exportado. En Chile, Uruguay ya accede con arancel 0% bajo el Acuerdo de Complementación Económica, lo que explica los buenos flujos comerciales hacia ese destino.

Reino Unido se convirtió en el miembro más reciente del CPTPP. El bloque incorporó un mercado de alto valor, que no estaba contemplado en el estudio original de Inac. Es el octavo importador mundial de carne bovina y el acceso uruguayo está limitado por cuotas pequeñas, por lo que su adhesión amplía aún más el margen potencial de beneficios para Uruguay.

Entre los países que solicitaron incorporarse también se encuentran China, Taiwán, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Ucrania e Indonesia. Tras la reunión del bloque realizada la semana en Australia, se informó que Emiratos Árabes, Filipinas e Indonesia son los aspirantes que están en línea para avanzar en el proceso de adhesión.

En paralelo, Costa Rica —que en noviembre de 2024 fue invitado formalmente a iniciar conversaciones— continúa avanzando en sus negociaciones y evaluaciones técnicas, proceso que en el caso de Reino Unido tardó un año y medio hasta concretarse su incorporación como miembro del bloque.

Señal política “muy buena”

El presidente de la Asociación de la Industria Frigorífica del Uruguay (Adifu), Marcelo Secco, opinó que este anuncio “es una señal política muy buena”. Remarcó que se trata del inicio de un proceso para que se lo acepte a Uruguay en el bloque y “ahora hay que rendir el examen”. Y consideró que “es una lindísima oportunidad de revisar principalmente la carga arancelaria”.

Además, Secco opinó durante una entrevista con Agronegocios Sarandí (radio Sarandí),que “es una muy buena señal en la agenda Uruguay, de una nueva administración, un proceso que ya venía rodando, me consta que la vicecanciller (Valeria Csukasi) ha trabajado mucho en eso, desde hace mucho, y particularmente en este último tiempo”.

También valoró que “es una señal de intención de mejorar el acceso del Uruguay en la cartera de los productos que exporta”. “Es una señal muy fuerte al Uruguay, de que más allá del bloque en el que está inmerso (Mercosur), unilateralmente se lo ha aceptado para ingresar en ese análisis”, destacó.

Para el presidente de Adifu “se abre un camino de oportunidades que es uno a uno, dentro de ese marco, lo posiciona en Uruguay en un círculo de referencia de acceso a nivel internacional, que hay que aprovechar para trabajarlo y darle agilidad y continuidad a la agenda de acceso, que es absolutamente clave”.

Secco analizó que “hace años que no vivía algunas semanas con la agenda geopolítica tan intensa”. Valoró que “en tiempos tan dinámicos haber tenido este logro es de un alto reconocimiento, en un año particular, de una nueva administración”. “Se le da la mejor señal a la dinámica de producción, es el valor y la competitividad, entre otras cosas, el precio es uno de esos factores”, planteó.

“Trabajemos por sobre esa oportunidad en un mundo muchísimo más amplio, mucho más desafiante y con esta credencial que la tomo como un reconocimiento al Uruguay, a su trabajo, a su prestigio. Ahora hay que intentar sembrar y regar la planta para ver si en un año y medio podemos empezar a cosechar los frutos, sabiendo que en el mundo de hoy, dentro de un año o de un año y medio pueden pasar muchas cosas, pero por sobre todo vamos bien rumbeados”, concluyó.