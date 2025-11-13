Partido Nacional y MGAP apoyan que los fondos por exportaciones lácteas pasen del Latu al Inale

Las gremiales lecheras volvieron a plantear en el Parlamento que los fondos provenientes del impuesto del 2,5 x 1.000 sobre las exportaciones de leche y productos lácteos sean destinados directamente al Instituto Nacional de la Leche (Inale).

Esos recursos hoy son percibidos por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay ( Latu ). Los productores argumentan que, dado que las funciones de contralor que originalmente justificaban ese destino ya no están bajo la órbita del Latu, el impuesto debería volver a la cadena láctea.

La propuesta cuenta con el respaldo de la bancada del Partido Nacional , de las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y del presidente del Inale, Ricardo de Izaguirre. Sin embargo, la titular del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Fernanda Cardona, se opone enfáticamente. En la bancada oficialista hay cautela y se manejan otras opciones.

El documento fue presentado por la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), la Agremiación de Tamberos de Canelones, la Asociación de Productores de Leche de San José, la Sociedad de Productores de Leche de Florida, la Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez, la Sociedad de Fomento Rural de la Casilla y la Sociedad de Productores de Leche de San Ramón. Las gremiales entienden que el Inale debería financiarse con recursos del propio sector y no de Rentas Generales.

“Lo que se le presentó a la Comisión fue un memorándum detallando cómo ha sido el financiamiento del Inale hasta ahora, y muestra ejemplos de otros sectores que financian sus institutos con recursos específicos, como la pesca o la industria farmacéutica”, explicó Néstor Cabrera, integrante de la ANPL.

Subrayó que no se trata de una nueva carga para el Estado, sino de una reasignación “justa”, de fondos ya existentes. “No le pedimos al gobierno dinero adicional, ni de Rentas Generales. Proponemos es que los fondos que ya provienen del sector lácteo se reinviertan en la lechería, a través del Inale”, explicó.

Cabrera sostuvo que esa “es una medida ética y razonable, que no implica costo fiscal, y que permitiría al Estado reasignar unos $ 35 millones hacia otros fines que el Parlamento considere prioritarios”, sostuvo.

Cabrera recordó que el impuesto sobre las exportaciones de lácteos fue creado por la Ley 16.226 de 1991, cuando el LATU tenía la función de control de calidad y certificación de los embarques. Pero en la actualidad esas tareas las realiza el MGAP, por lo que ya no existe justificación para que siga recibiendo esos recursos.

Nestor-Cabrera-ANPL Néstor Cabrera, presidente de la ANPL. ANPL

Presupuesto insuficiente

Según Cabrera, los $ 35 millones anuales que recibe el Inale son insuficientes para cubrir sus gastos operativos básicos en 2025. “El presupuesto total del Inale ronda los $ 60 millones. Con lo que se le asigna no alcanza para sostener sus tareas, ni para proyectar nuevas acciones. Si no se concreta esta reasignación, el instituto debería reducir su actividad o depender de refuerzos extraordinarios del gobierno, como ya ha ocurrido en años anteriores”, afirmó.

El directivo señaló que el impuesto cuestionado representa alrededor de US$ 2 millones anuales, monto suficiente para garantizar el funcionamiento pleno del instituto. “Si ese dinero se destinara al Inale, no solo se cubriría su presupuesto, sino también se podrían financiar nuevas líneas de trabajo, en beneficio de toda la cadena”, agregó.

Volver a los orígenes

El presidente del Inale, Ricardo de Izaguirre, coincidió con la visión de los productores. Recordó que la Ley 18.242, que dio origen al instituto en 2007, establecía que su financiamiento debía provenir de las recaudaciones del impuesto a las exportaciones de lácteos, en aquel momento del 3 x 1.000 sobre el valor FOB.

“Con el tiempo, los equipos económicos fueron reduciendo ese porcentaje: primero al 2,5 x 1.000, y ahora al 2 x 1.000. Lo que las gremiales plantean no es una innovación, sino un regreso al espíritu original de la ley”, explicó.

De Izaguirre sostuvo que vincular el financiamiento a las exportaciones daría previsibilidad y estabilidad. “Hoy dependemos de refuerzos presupuestales que el Ministerio de Economía otorga de forma puntual, lo que complica la planificación anual. Si el impuesto se asigna directamente al instituto, podríamos planificar con tranquilidad y concentrarnos en el desarrollo sectorial, que es nuestra razón de ser”, dijo.

Las gremiales se reunieron con el ministro de Economía, Gabriel Oddone, y la propuesta fue bien recibida. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, y el subsecretario, Matías Carámbula, presentarán la propuesta ante la Comisión de Presupuesto del Senado el próximo lunes 17.

El respaldo del MGAP

El subsecretario del MGAP, Matías Carámbula, consideró que el reclamo de las gremiales “tiene lógica”. “El Inale, al igual que el Plan Agropecuario, fue definido en su momento con una partida fija, que nunca se actualizó. Hoy esa cifra no alcanza siquiera para pagar el funcionamiento básico: salarios, servicios y mantenimiento”, dijo.

Subrayó que el esquema de financiamiento original del Inale —similar al de otros institutos públicos-privados— permitía que cada sector financiara su propio organismo de desarrollo. “En un momento se sustituyó esa fuente genuina por una partida presupuestal, y ahí empezó el problema. Creo que hay que volver al origen: que el Inale se financie de forma circular, con aportes generados por las exportaciones de leche. Es una solución sostenible y justa”, expresó.

Añadió que el MGAP trabaja con el Parlamento en esa reasignación, en el marco de la Rendición de Cuentas. “No implica mayor gasto para el Estado, solo reordenar los flujos existentes y darles sentido sectorial”, apuntó.

Fernanda-Cardona.jpg Fernanda Cardona, ministra de Industria Energía y Minería. Mauricio Zina / adhocFOTOS

Oposición del MIEM

La titular del Ministerio de Industria Energía y Minería (MIEM), Fernanda Cardona, rechazó enfáticamente la propuesta. “Hablé con el ministro Fratti y le dije que el LATU es para el MIEM lo que el INIA es para el MGAP. Tenemos que trabajar en vectores de financiación que no sean sacar la plata de un lado para meterla en otro. No quiero debilitar al Latu”, expresó la jerarca.

Evaluación parlamentaria. El frenteamplista Sebastián Sabini, presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado, confirmó que la iniciativa de las gremiales está siendo evaluada y reconoció las dificultades del Inale.

“Sabemos que el Inale tiene un déficit estimado en unos $ 25 millones, y que necesita una solución de fondo. La propuesta de las gremiales es razonable, porque efectivamente el LATU ya no cumple el rol de contralor de exportaciones que justificaba originalmente esa asignación”, señaló.

Sin embargo, advirtió que cualquier reasignación debe ser cuidadosamente estudiada. “Todas las propuestas tienen un costo, porque los recursos hoy se destinan a un fin determinado. Habría que analizar cómo impactaría sobre el LATU y si es posible mantener el equilibrio presupuestal. Aún no hemos recibido al LATU en comisión, por lo que falta información para definir si esta es la mejor alternativa”, explicó.

El senador oficialista también confirmó que se están buscando “otras alternativas para cubir esos $ 25 millones” y que signifiquen “una solución de largo plazo, que aseguren el funcionamiento del instituto”. Y enfatizó que “es muy evidente que el gobierno ha priorizado al sector, y para eso necesita un instituto funcionando”.

El senador Carlos Daniel Camy, coordinador de bancada del Partido Nacional, también expresó su respaldo a la propuesta y anunció que impulsarán la reasignación dentro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado.

“La propuesta tiene lógica y la vamos a promover en el marco del análisis presupuestal en el Senado. Entendemos que es de absoluta justicia y coherencia conceptual”, sostuvo.

Recordó que existen antecedentes de reasignaciones similares. “Cuando se aprobó la pasada Ley de Presupuesto, la Ley 19.924, el artículo 417 destinó el impuesto a las exportaciones de productos farmacéuticos de uso humano a la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Lo mismo ocurrió con la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), financiada con el 2,5 x 1.000 sobre las exportaciones pesqueras”, repasó.

Según supo Agro de Búsqueda, durante la administración anterior se había llegado a un concenso para reasignar lo recaudado por impuesto a las exportaciones de leche y productos lácteos, del LATU al Inale, tal como se plantea ahora, pero el MGAP frenó esa decisión.