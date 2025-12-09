PBI del agro tiende a “empate” o “leve” aumento, con protagonismo de la carne

Lo vertiginoso de los cambios producidos este año por la guerra comercial, liderada por Estados Unidos (EE.UU.) en varios frentes, requirió estar más atentos a los constantes anuncios y medidas de ese país.
Esta situación hizo “más dificultosa” la tarea de “predecir” escenarios y hacer “proyecciones” a los técnicos que integran la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).
Atendiendo a que las estadísticas económicas están expresadas en “años civiles” y las de ciertos rubros del agro se expresan en “años agrícolas”, integrantes de esa repartición ministerial adelantaron a Agro de Búsqueda parte del análisis y de las perspectivas del sector contenidas en el anuario, que Opypa divulgará el martes 16 de diciembre.
Entre algunos datos y proyecciones que destacan en ese trabajo, figura que el Producto Bruto Interno (PBI) agropecuario de 2025 “no caerá” como fue previsto en 2024 por esa oficina, sino que quedará “en cero”, o tal vez pueda registrar un “leve” incremento.
Las exportaciones de soja marcan un récord; el monto de las exportaciones de las carnes totalizarán unos US$ 3.000 millones; la tasa de procreo “se recupera” y alcanza el “número mágico” de poco más de 3 millones de terneros, y para 2026 se proyecta una menor faena de vacunos.
La demanda internacional de carne vacuna, principalmente de EE.UU. y la Unión Europea, incidió en el aumento de los precios de exportación y los internos, lo que a su vez “dinamizó la cadena de granos forrajeros”, por lo que “prácticamente toda la oferta de maíz se fue a la alimentación animal”, dijo la técnica de Opypa, Ángela Cortelezzi.
Valoró que “hay una fuerte tracción de cadena ganadera, que va más allá de los límites” de la misma.
Respecto al PBI del agro, Cortelezzi sostuvo —sin arriesgar cifras— que “esa leve caída de casi 0,5% que esperábamos para 2025 sea más tirando no una caída, sino a una cierta estabilidad o un leve aumento”.