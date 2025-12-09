PBI del agro tiende a “empate” o “leve” aumento, con protagonismo de la carne

La rentabilidad agrícola es “complicada”, mientras que remisión de leche superará el máximo histórico de 2021; exportaciones cárnicas rondarán los US$ 3.000 millones

Lo vertiginoso de los cambios producidos este año por la guerra comercial, liderada por Estados Unidos (EE.UU.) en varios frentes, requirió estar más atentos a los constantes anuncios y medidas de ese país.

Esta situación hizo “más dificultosa” la tarea de “predecir” escenarios y hacer “proyecciones” a los técnicos que integran la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

Atendiendo a que las estadísticas económicas están expresadas en “años civiles” y las de ciertos rubros del agro se expresan en “años agrícolas”, integrantes de esa repartición ministerial adelantaron a Agro de Búsqueda parte del análisis y de las perspectivas del sector contenidas en el anuario, que Opypa divulgará el martes 16 de diciembre.

Entre algunos datos y proyecciones que destacan en ese trabajo, figura que el Producto Bruto Interno (PBI) agropecuario de 2025 “no caerá” como fue previsto en 2024 por esa oficina, sino que quedará “en cero”, o tal vez pueda registrar un “leve” incremento.

Demanda internacional Las exportaciones de soja marcan un récord; el monto de las exportaciones de las carnes totalizarán unos US$ 3.000 millones; la tasa de procreo “se recupera” y alcanza el “número mágico” de poco más de 3 millones de terneros, y para 2026 se proyecta una menor faena de vacunos.