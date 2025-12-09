  • Cotizaciones
    martes 09 de diciembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    PBI del agro tiende a “empate” o “leve” aumento, con protagonismo de la carne

    La rentabilidad agrícola es “complicada”, mientras que remisión de leche superará el máximo histórico de 2021; exportaciones cárnicas rondarán los US$ 3.000 millones

    Carne AdobeStock_381327483
    Búsqueda | Agro de Búsqueda
    Por Agro de Búsqueda

    Lo vertiginoso de los cambios producidos este año por la guerra comercial, liderada por Estados Unidos (EE.UU.) en varios frentes, requirió estar más atentos a los constantes anuncios y medidas de ese país.

    Esta situación hizo “más dificultosa” la tarea de “predecir” escenarios y hacer “proyecciones” a los técnicos que integran la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

    Leé además

    Promoción de carne uruguaya en Japón
    Agro

    Los ingresos por exportar carne al CPTPP podrían incrementarse hasta en un 50%, según Inac

    Por Agro de Búsqueda

    Atendiendo a que las estadísticas económicas están expresadas en “años civiles” y las de ciertos rubros del agro se expresan en “años agrícolas”, integrantes de esa repartición ministerial adelantaron a Agro de Búsqueda parte del análisis y de las perspectivas del sector contenidas en el anuario, que Opypa divulgará el martes 16 de diciembre.

    Entre algunos datos y proyecciones que destacan en ese trabajo, figura que el Producto Bruto Interno (PBI) agropecuario de 2025 “no caerá” como fue previsto en 2024 por esa oficina, sino que quedará “en cero”, o tal vez pueda registrar un “leve” incremento.

    Demanda internacional

    Las exportaciones de soja marcan un récord; el monto de las exportaciones de las carnes totalizarán unos US$ 3.000 millones; la tasa de procreo “se recupera” y alcanza el “número mágico” de poco más de 3 millones de terneros, y para 2026 se proyecta una menor faena de vacunos.

    La demanda internacional de carne vacuna, principalmente de EE.UU. y la Unión Europea, incidió en el aumento de los precios de exportación y los internos, lo que a su vez “dinamizó la cadena de granos forrajeros”, por lo que “prácticamente toda la oferta de maíz se fue a la alimentación animal”, dijo la técnica de Opypa, Ángela Cortelezzi.

    Valoró que “hay una fuerte tracción de cadena ganadera, que va más allá de los límites” de la misma.

    Respecto al PBI del agro, Cortelezzi sostuvo —sin arriesgar cifras— que “esa leve caída de casi 0,5% que esperábamos para 2025 sea más tirando no una caída, sino a una cierta estabilidad o un leve aumento”.

    Selección semanal
    Fútbol

    Uruguay ya tiene calendario para el Mundial 2026: dos partidos en Miami y cierre decisivo en México

    Por Redacción Búsqueda
    Sindical

    MEC analiza sanción al Sunca: que la secretaria de Finanzas tenga un cargo en el Partido Comunista viola el estatuto

    Por Martín Mocoroa
    Fútbol Uruguayo

    Asesor de la Senaclaft sobre los dirigentes de fútbol y el lavado de activos: “Son una manga de mentirosos”

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Gestión de gobierno

    Luego de algunos traspiés, el gobierno recalcula su estrategia de comunicación

    Por Santiago Sánchez

    Te Puede Interesar

    Sede del Ministerio de Economía.

    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Yamndú Orsi en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Tras el “escándalo” del caso Cardama, Orsi afirma que el gobierno está negociando porque el país necesita patrullas oceánicas

    Por Redacción Búsqueda
    “La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos“, dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.

    Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: “No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor”

    Por Milene Breito Pistón
    Yamandú Orsi en el cierre del ciclo Desayunos Búsqueda.
    Video

    Orsi pone el foco en Bukele y plantea que el proceso salvadoreño es “un ejemplo para analizar”

    Por Redacción Búsqueda