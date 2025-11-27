Productores afectados por la garrapata resistente sostienen que su situación es “desesperante”

Considerando que está permitido el envío a faena de animales con garrapata , ¿por qué correr el riesgo de realizar un tratamiento y embarcarlos sin respetar los tiempos de espera? ¿Cuáles son las dificultades prácticas que se presentan en el día a día de un establecimiento y que tal vez no se tienen en cuenta al momento de aplicar reglamentaciones y sanciones?

Estas fueron algunas de las preguntas que se planteó Agro de Búsqueda luego de la detección de embarques con carne uruguaya contaminada con fluazurón en China y el anuncio de mayores controles por parte de las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

El asesor de la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG) y coordinador del Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata, Carlos Fuellis, confirmó en la edición 61 de este suplemento que está permitido mandar ganado con garrapata a faena. “Está previsto por ley. Lo que no podés es mandar ganado que no cumpla los tiempos de espera de los garrapaticidas. Son más razones para ser cuidadoso con eso”, expresó.

Para el presidente de la Federación Rural , Rafael Normey, el problema de la garrapata es “muy complejo” y “no hay solución mágica”. El dirigente gremial afirmó que “hoy la situación de garrapata es, en muchos casos, desesperante”. “La garrapata multirresistente –que resiste a muchos principios activos– y la mortandad por Babesia y Anaplasma, es un combo letal”, enfatizó.

“Ves que haces todo bien y no terminás nunca de controlar la garrapata, se te complica para vender los ganados, y encima se te empiezan a morir. Tenés una mortandad alta. A mí no me la contaron, la viví. Terminé entregando ese campo, no lo quiero ni que me paguen. Cambiamos tres veces de veterinario y los bichos se seguían muriendo”, relató.

Normey consideró que “en esa situación desesperante puede haber gente que cometa errores, tal vez se den cuenta o no sea su prioridad en esa circunstancia, entonces eso genera el riesgo que tenemos hoy”.

También señaló que puede ocurrir que uno de estos productores mande una vaca casi gorda a una feria, y el comprador no sabe qué garrapaticida se le aplicó. Luego ese comprador la engorda en un lote de invernada, que se termina rápido, se va en un embarque a frigorífico, y esa vaca no llega a cumplir el período de carencia.

“No se puede razonar de una forma tan simple sobre este manejo, porque hay una diversidad de situaciones en un establecimiento de invernada. Se van embarcando vacas gordas y comprando donde se puede, porque está carísimo. Puede ocurrir que se embarque una vaca que era de un productor que estaba desesperado por la garrapata. El comprador no sabía que se la había tratado. Si esa carne tiene residuos, ¿de quién es la culpa?”, se preguntó.

“Es muy fácil decir que al productor no le importa nada y hace lo que quiere, y por eso hay que sancionarlo. Puede haber algunos, pero es bastante más complicado”, consideró el presidente de la Federación Rural.

La gremial advirtió a las autoridades del MGAP que si toman el camino de “salir agresivamente a multar, en una reacción lógica, a cortar cabezas, lo que vamos a provocar es que se escondan más, va a ser más difícil encontrarlos” a los productores responsables, consideró Normey.

La situación en el norte

El norte de Uruguay es una de las zonas más complicadas por la garrapata. Agro de Búsqueda consultó al presidente de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), Otto Fernández Nystrom, quien opera fundamentalmente en esa región del país y conoce la problemática.

“El productor, para poder mantener limpio su predio, tiene que bañar o tratar sus ganados cada 20 o 30 días, según la zona del país, la época del año en la que se encuentre y el tipo resistencia que pueda tener, si es que la conoce. Y en función de eso, a qué principios activos recurrir para poder mantener su predio limpio”, comentó.

Agregó que “muchas veces se le hace operativamente difícil separar un ganado para esperar los 90 días o 120 días, como se establece en los tiempos de espera del producto”. Esa puede ser una de las razones que explican estos casos que ocurrieron recientemente, “aunque vemos que los productores son cada vez más consientes y se ocupan de la situación”, señaló.

“Otro caso puede ser el de algún productor que tiene poca capacidad de manejo en su predio, que no hace invernada y justo le fallaron vacas (no quedaron preñadas) y están gordas y las mandó a frigorífico. Al no tener el control por separado puede haber pasado por alto los tiempos de espera correspondientes. Pueden ser muchas las situaciones y muy variadas”, agregó Fernández.

“El tema es que nadie quiere tener garrapata en el campo, y se está actuando en consecuencia. Pero existe una distancia importante entre lo que muchas veces se pretende que se haga y lo que en la práctica es viable hacer. Sin olvidar que estamos en un país con costos muy altos y todo este tema, entre lo burocrático y hacerlo viable lo eleva aún más. Ahí tenemos un problema”, dijo.

¿Trazabilidad del campo al plato? En junio de 2015, en el marco de una gira oficial por Italia, el entonces ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, realizó una presentación ante autoridades internacionales y destacados empresarios en el pabellón de Uruguay en Expo Milán. Luego los asistentes disfrutaron de un almuerzo en el restaurante Uruguay Natural Parrilla Gourmet, que funcionó en el pabellón, con el asesoramiento del Instituto Nacional de Carnes (Inac).

Además de disfrutar de la calidad de la carne uruguaya, los distinguidos comensales pudieron experimentar el sistema de trazabilidad de Uruguay a través de una aplicación especialmente diseñada e inaugurada en esa ocasión, según publicó Uruguay XXI.

A través de la lectura de un código QR, el sistema permitía al consumidor seguir el rastro del alimento, a través de Google Maps, hasta la ubicación real del establecimiento ganadero que produjo el animal que dio origen a ese corte, e identificar al productor.

Agro de Búsqueda consultó a un técnico del Inac para confirmar si esto es así, o la trazabilidad de la carne se termina en el desosado, como aseguran muchos actores. El especialista del Inac sostuvo que hacer esa trazabilidad “sería carísimo”, porque se debería sacar una etiqueta para cada corte, proceso que llevaría más tiempo y que implicaría un alto riesgo de que se cometan errores.

Además, confirmó que lo que se realizó en su momento fue una campaña promocional, específica, pero no es un sistema que esté generalizado para toda la carne uruguaya que se exporta.

“Se puede hacer por un pedido puntual, para determinado mercado, pero casi nadie lo está haciendo. Trazabilidad individual de los cortes no hay”, enfatizó la fuente consultada.

Avanzar en la trazabilidad

Ante esta situación, la Federación Rural propone avanzar en la trazabilidad, que “hoy se pierde en el desosado”, confirmó el presidente de la gremial. “Cuando aparece el residuo salta en una partida de carne y la trazabilidad individual se perdió. Lo que sabes es qué día de faena fue y cuáles fueron los orígenes de los ganados de la faena de ese día”, comentó Normey. “Si avanzamos en la trazabilidad después del desosado, podés saber exactamente de qué animal es la carne y de qué productor, no para multarlo, sino para hacerle una advertencia, sacarle una tarjeta amarilla. Tecnológicamente es posible, fácil y barato, pero nunca lo hicimos”, sostuvo.

Marcelo Secco El presidente de la Asociación de la Industria Frigorífica del Uruguay (Adifu), Marcelo Secco.

Marcelo Secco: “esto no se soluciona rápido, ni es barato”

“Todos sabemos que esto no se soluciona ni rápido, ni barato y sin una estrategia de control, que es muy costosa. Sinceramente, no veo ni a los propios servicios (oficiales), salvo las sanciones, muy convencidos de por dónde hay que ir”, expresó el presidente de la Asociación de la Industria Frigorífica del Uruguay (Adifu), Marcelo Secco.

El CEO de MBRF en Uruguay participó de una actividad convocada por la Asociación de Consignatarios de Ganado en las instalaciones de Almacén Rural, en Montevideo. Allí advirtió que cualquier agenda que tenga que ver con el fluazurón o cualquier otro tipo de residuos puede terminar siendo una barrera comercial.

A propósito, agregó que los trabajos de diferenciación, de valorización de la carne en los distintos mercados, “puede quedar totalmente sin efecto con un caso de estos”, dijo. Y recordó el episodio de la carne con trazas de etión en Estados Unidos, que terminó con la suspensión de dos frigoríficos para exportar a ese mercado.

“No hay nada que pueda abastecer el déficit de proteína bovina que hay a nivel mundial. Hay una oportunidad de crecimiento, el sector responde muy bien a las señales, hay un par de años de dieta todavía barata”, destacó Secco. Pero insistió sobre el riesgo, medidas administrativas o sanitarias, en un escenario de presión de precios en los países demandantes, que “es algo que nos puede dar un susto”.