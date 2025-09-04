  • Cotizaciones
    Se inscribieron 1.680 productores y 598 técnicos para participar del programa Procría

    El objetivo es que a fines de octubre estén definidos y asignados los grupos, para iniciar el trabajo en noviembre

    El MGAP presentó los números del llamado a postulantes a participar en Procría, en una conferencia realizada el pasado lunes 1.

     El MGAP presentó los números del llamado a postulantes a participar en Procría, en una conferencia realizada el pasado lunes 1.

    FOTO

    Búsqueda | Yonnatan Santos Preste
    Por Yonnatan Santos Preste
    Redactor Agro de Búsqueda

    Las inscripciones al programa Procría superaron las estimaciones iniciales. Fueron 598 los técnicos inscriptos, y 1.680 productores, cuando el cupo era para 1.000. “Quedó demostrado el interés y la necesidad de este tipo de iniciativas”, analizó el presidente del Instituto Plan Agropecuario, Santiago Scarlato, al ser consultado por Agro de Búsqueda.

    El programa enfrenta ahora el desafío de definir quiénes participarán de Procría. Los criterios de selección están previstos en las bases. Tendrán prioridad los productores familiares, las mujeres líderes de predios ganaderos, los jóvenes y quienes se presentaron en asociación con otros productores. Se establecieron además límites de superficie —entre 100 y 1.250 hectáreas— y la exigencia de que el sistema tenga componente de cría.

    “Estamos cruzando los datos declarados en la inscripción con la información oficial de las declaraciones juradas del Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG), para asegurarnos de que se cumplan las condiciones. La meta es llegar a los 1.000 productores que comenzarán el trabajo de campo”, detalló Scarlato.

    Además, se deberá realizar la selección de los técnicos que participarán en el programa. De los casi 600 inscriptos, se prevé una preselección de entre 150 y 180 profesionales, que serán habilitados a realizar un curso virtual de seis semanas.

    Dicho curso, diseñado por un equipo académico integrado por las facultades de Agronomía y de Veterinaria, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) y el propio Instituto Plan Agropecuario, será la fase decisiva para elegir a los técnicos que trabajarán directamente con los productores.

    El objetivo es que a fines de octubre ya estén definidos y asignados a los grupos de productores, de modo de iniciar el trabajo de campo en noviembre. “Estamos contrarreloj con la capacitación, pero la idea es llegar con todo pronto para que a mediados de noviembre ya estemos trabajando en los predios”, proyectó el presidente del Plan Agropecuario.

    Procría está concebido como un programa de innovación en la ganadería de cría, con un horizonte de trabajo de cuatro años y medio, hasta diciembre de 2029. El diseño incluye asistencia técnica mensual en cada establecimiento y actividades grupales, con los costos cubiertos íntegramente por el programa.

    El foco está puesto en mejorar la productividad y los ingresos de los sistemas de cría, con especial énfasis en la eficiencia reproductiva y en el manejo sostenible de los recursos naturales, en particular el campo natural. El modelo de intervención se basa en la metodología de coinnovación, ya utilizado en experiencias previas.

    Técnicos y productores trabajan juntos en un diagnóstico compartido, cuantifican los indicadores productivos y económicos del predio, elaboran un plan de mejora y lo monitorean de forma conjunta.

    “No se trata de que el técnico llegue a imponer recetas, sino de generar convencimiento mutuo a partir de un plan medido y evaluado. Lo importante es que los cambios se incorporen como prácticas permanentes del sistema productivo”, explicó Scarlato.

    La metodología ya mostró resultados concretos en proyectos anteriores. Un ejemplo es el programa Ganadería y clima, implementado en 60 predios durante tres años, que logró aumentos en la producción y en los ingresos, a la vez que mejoró el estado del campo natural y la conservación del suelo.

    “Esas experiencias nos permiten afirmar que, con Procría, se puede producir un cambio estructural en la base de los sistemas criadores. No hablamos solo de teoría, ya lo hemos comprobado en el terreno”, afirmó.

    La escala de Procría también representa un desafío inédito para el Plan Agropecuario. “Somos un instituto pequeño, no tenemos tantos técnicos en plantilla, pero contamos con mucha experiencia. Esta es una oportunidad para demostrar nuestra capacidad de coordinar y liderar un programa nacional, en conjunto con otras instituciones que no solo aportan su logo, sino que están trabajando activamente”, dijo Scarlato.

    El lanzamiento del programa Procría marcó uno de los puntos más relevantes del año para el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que lo impulsa, y para el Instituto Plan Agropecuario, que lo coordina. El proyecto busca llegar a 1.000 productores de cría bovina en todo el país, con un esquema de trabajo intensivo en asistencia técnica y formación grupal. La propuesta generó desde un comienzo altas expectativas en productores, técnicos, y el alto volumen de inscripciones confirmó que la demanda superó ampliamente lo previsto.

